Se préparer à une troisième vague Covid

Par Deepak Gupta

La deuxième vague de Covid-19 en Inde, dans son ampleur, son intensité et sa virulence, a submergé la société, les gouvernements et les administrations locales. Nous devons être pleinement préparés pour la troisième vague. Ce qui s’est passé montre ce qu’il faut faire.

Premièrement, la capacité de production de vaccins doit être augmentée au plus tôt. Les unités plus conformes devraient fabriquer au moins Covaxin. Ici, le brevet n’est pas une contrainte. Nous devrions rechercher des accords pour les autres plutôt que d’emprunter la voie CL. J & J devrait être possible. Dans un article de cet article en septembre 2020, j’avais exhorté le gouvernement à investir dans la production de vaccins. Sous réserve d’exigences de sécurité et d’efficacité, ni les fonds ni les procédures réglementaires ne doivent devenir une contrainte. Nous devons recevoir 200 millions de doses par mois d’ici août, puis 300 millions par la suite.

Deuxièmement, la politique de vaccination doit changer. Tous les vaccins doivent être achetés par le Centre à un prix raisonnable, recommandé par un comité d’experts comme c’est le cas pour les médicaments essentiels. Dans le cadre de la politique actuelle, dans un contexte de pénurie de vaccins, les États et les hôpitaux privés doivent s’engager dans une concurrence malsaine, conduisant à des inégalités. Les fabricants auront des incitations perverses à vendre au plus offrant. De plus, la distribution deviendra ad hoc, comme c’est déjà le cas. D’ici la fin mai, un groupe d’experts d’épidémiologistes et de virologues devrait fournir un plan de vaccination, basé sur la disponibilité prévue au cours des six prochains mois. Cela permettrait d’identifier des cibles, y compris la meilleure façon de prévenir la propagation aux enfants. Les entreprises privées et les hôpitaux pourraient importer Pfizer et Moderna. Nous devons cibler 5 millions de vaccinations par jour, augmentant à 10, à mesure que la disponibilité s’améliore. Le nombre de sites de vaccination doit être augmenté, tandis que les sites eux-mêmes sont décentralisés, car la surpopulation des sites pourrait entraîner une propagation. Le système d’enregistrement des vaccins doit être repensé pour les populations des bidonvilles et des zones rurales. Les États devront mobiliser le nombre requis de vaccinateurs sur une base contractuelle, d’autant plus que la vaccination systématique doit également se poursuivre.

Troisièmement, une campagne de communication massive est nécessaire pour inspirer un comportement approprié à Covid. Les problèmes de publicité privée peuvent être liés à cela, pour des messages durables sur divers médias. Les messages doivent être dans toutes les langues locales. La sensibilisation des médias sociaux est également nécessaire. Cela pourrait être une énorme contribution du secteur privé.

Quatrièmement, un groupe spécial doit examiner comment la capacité de test peut être étendue et rapidement. Cela peut nécessiter une fabrication et une disponibilité supplémentaires de consommables et d’autres exigences auxiliaires. Il se peut aussi que nous devions augmenter le personnel de l’infrastructure des laboratoires d’essais dans les hôpitaux de district. Nous pouvons créer des unités mobiles pour les tests dans les zones rurales et densément peuplées où des grappes d’infection pourraient se développer. Le programme Pulse Polio a des leçons pour la sensibilisation communautaire qui peuvent être utilisées efficacement avec l’aide de l’OMS / UNICEF.

Cinquièmement, la surveillance des maladies est fondamentale. Au niveau national, cela doit être surveillé par le NCDC, sur le modèle du CDC américain. Il semblerait qu’il existe un comité d’experts qui a remis un rapport au NCDC au début de mars 2021. Il est impératif que ce comité rende son évaluation publique chaque semaine, afin qu’il informe le grand public des développements probables, et que les gouvernements prennent action nécessaire sur une base scientifique.

Sixièmement, un verrouillage national n’est peut-être pas souhaitable, mais les verrouillages locaux, en fonction de l’évolution des situations, se poursuivront. Une surveillance robuste peut identifier les points chauds locaux pour un verrouillage non partiel mais complet pendant deux semaines d’affilée – il peut s’agir d’un groupe de maisons, d’une colonie ou d’un quartier.

Les fournitures essentielles doivent être assurées de l’extérieur

Septièmement, il faut garder suffisamment de lits prêts dans tous les hôpitaux. Mais pour chaque ville, village ou zone de soins de santé primaires, nous devrions prévoir des hôpitaux oxygénés temporaires qui peuvent être rendus rapidement opérationnels. Le modèle opérationnel BMC devrait être reproduit d’ici la fin du mois de mai pour toutes les villes, où, grâce aux salles de contrôle, les personnes sont amenées de chez elles par ambulances vers des lits prédéterminés.

Huitièmement, nous devons prévoir d’augmenter le personnel de santé – médecins, infirmières, autres membres du personnel paramédical. Des honoraires attrayants et d’autres incitations peuvent être un moyen d’attirer des professionnels qui n’ont pas été engagés jusqu’à présent.

Neuvièmement, les approvisionnements en oxygène doivent être augmentés et rationalisés. Tous les hôpitaux de district doivent se doter d’usines d’oxygène, alimentées par canalisation dans les trois prochains mois, financées par PM Cares. Le secteur privé devrait être encouragé à installer des usines partout où il le peut. Simultanément, sur la base d’une analyse de la demande nationale, un plan de transport et de liaison doit être élaboré pour l’approvisionnement des grands producteurs aux gros consommateurs. Des centres décentralisés devraient être ouverts où les gens peuvent remplir / échanger des bouteilles d’oxygène vides, avec l’approvisionnement de l’administration locale concernée. La demande de bouteilles doit être évaluée dans tous les districts et les dispositions relatives à l’approvisionnement doivent être effectuées conformément aux exigences. Il convient de préciser quel type ou quelle taille de concentrateurs d’oxygène sont nécessaires pour quels endroits, dans quel but et comment ils doivent être utilisés. Les ONG peuvent être encouragées à fournir des concentrateurs d’oxygène à la location pour éviter une course folle à l’achat.

Dixièmement, les protocoles de soins et de traitement médicaux doivent être normalisés rapidement par un groupe d’experts et être bien diffusés, un protocole mis à jour tous les quinze jours. Cela permettra de résoudre le problème des recommandations souvent contradictoires et déroutantes. Il y a une précipitation pour obtenir certains médicaments, ce qui peut conduire à leur surutilisation imprudente. De nombreux exemples de marketing noir et de surfacturation sont rapportés dans les médias. Ceci est également applicable à la tomodensitométrie, aux tests sanguins, au plasma, etc. La clarté est également nécessaire par rapport à la consommation de stéroïdes, etc. Il y a des rapports de fabiflu étant utilisé sans discernement. Goa est susceptible d’utiliser l’ivermectine comme prophylaxie, alors que l’OMS l’a déconseillée. Les médecins, en particulier dans les petites villes et les zones rurales, doivent être sensibilisés sur ces questions par l’IMA / ICMR. Il est impératif qu’un centre national de télé-consultation soit ouvert avec une capacité suffisante pour répondre à un grand nombre de demandes et que celles-ci soient progressivement réduites en FAQ afin que les télé-centres d’État, et même de district, puissent gérer la charge. L’IMA pourrait contribuer de manière significative à cet effort à tous les niveaux. Une évaluation rapide devrait être faite des besoins de tous les médicaments nécessaires; ce qui est fait pour les produire et assurer leur disponibilité sur le marché. Le Centre devrait fixer les prix de tous ces médicaments et protocoles de traitement. Chaque État pourrait ensuite se les procurer et les fournir aux installations gouvernementales et assurer la disponibilité au niveau des villages / panchayat.

Onzièmement, toutes ces actions sont complexes et doivent être prises simultanément. Par conséquent, pour chaque composante, un petit groupe d’experts compétents devrait être formé, tant au niveau central qu’au niveau des États, pour planifier, aider à mettre en œuvre et surveiller. Ceux-ci serviront également de relais à un groupe de surveillance plus large sous la direction du secrétaire du cabinet au Centre et sous le secrétaire en chef des États, ainsi que d’un groupe interétatique. Celui-ci devrait se réunir chaque semaine pour suivre les progrès, identifier les lacunes et suggérer des mesures à prendre. Au niveau supérieur, des consultations périodiques entre les dirigeants du gouvernement central et de l’État pour obtenir des commentaires, affiner la stratégie et prendre des décisions donneront une impulsion à tous les efforts. Le Premier ministre peut envisager de tenir des réunions de tous les partis pour emmener tout le monde. C’est un combat commun. Il doit y avoir confiance entre le Centre et les États, dans le véritable esprit du fédéralisme coopératif.

Enfin, sur bon nombre des points soulevés ci-dessus, il y a eu une pénurie d’informations et de données. La transparence inspire la confiance, même si les nouvelles sont mauvaises. Par conséquent, il est impératif que toutes les données soient partagées en temps réel par le Centre, les États et les districts. Nous ne pouvons pas combattre le virus sans la confiance du peuple.

L’auteur est ancien secrétaire supplémentaire (santé) et ancien président de l’UPSC

