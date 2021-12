Se préparer au changement : l’Inde est-elle prête pour un paysage de l’emploi en mutation ?

Au cours des deux dernières années, couvrant les exigences mondiales du COVID-19, les taux de chômage ont augmenté dans le monde entier, avec plus de 200 millions de personnes qui devraient perdre leur emploi d’ici 2022.

Par Ashwajit Singh,

L’Inde attend avec impatience l’année 2022, car l’année promet de porter le fardeau des réalités changeantes, des aspirations et des défis qui fleurissent dans son milieu au milieu de la pandémie. Au cours des deux dernières années, couvrant les exigences mondiales du COVID-19, les taux de chômage ont augmenté dans le monde entier, avec plus de 200 millions de personnes qui devraient perdre leur emploi d’ici 2022. De même, l’Inde a enregistré le double du taux de chômage en 2020 par rapport aux années précédentes, avec les données du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE) reflétant une perte de 10 millions d’emplois supplémentaires au cours de la deuxième vague de la pandémie, en mars-mai 2021, uniquement.

Le même formulaire de données CMIE a démontré que l’impact a été disproportionné selon les marqueurs socio-économiques et sectoriels, les femmes, la main-d’œuvre informelle rurale et urbaine, les employés des villes de niveau 2 et 3, ainsi que ceux précédemment employés dans les FMCG organisés et les secteurs automobiles du marché. Le plus grand impact de cette chute a été la montée évidente de la précarité pure, avec plus de 230 millions d’Indiens qui devraient avoir été poussés en dessous du seuil de pauvreté dans les délimitations rurales et urbaines.

Le grand boom du réveil, cependant, est à quelques centimètres près, si l’on doit se fier aux prophéties de longue date. Les prévisions du rapport FICCI-NASSCOM 2017 pré-pandémique prévoyaient une augmentation de 37% des taux d’emploi dans les rôles nouveaux, avancés et non conventionnels dans les secteurs de la fabrication et des services d’ici 2022. D’autres données prévoyaient que la croissance de l’emploi en 2022 traverserait les stratifications sociales , surtout pour les femmes, avec au moins 51 % de femmes qui devraient devenir hautement employables dans des emplois hautement qualifiés, contre 46 % d’hommes.

Ces prévisions ont coïncidé avec l’expansion récente du secteur organisé avec sa capacité accrue à absorber de nouvelles formes de subsistance, notamment le commerce électronique avancé, les concerts indépendants, les services et les entreprises basées sur la technologie, entre autres. Aggravé par les efforts renouvelés et étendus de la politique de l’État dans le domaine de la création d’emplois ainsi que par une part démographique accrue de la population active dans la tranche d’âge des 20-25 ans, le taux d’emploi pourrait également permettre une relance cumulative de l’économie indienne. Mais les inquiétudes ont des racines plus profondes.

Alors que les données du CMIE indiquent des retombées massives du taux de participation au marché du travail en Inde entre 2020 et 21, une demande importante de nouvelles opportunités d’emploi peut être déduite d’un examen attentif du programme MGNREGA, offrant des emplois peu qualifiés, à travers le pays au cours de cette période. Cependant, avec le nouveau paysage de l’emploi, marqué par de nouvelles exigences industrielles et des livrables avancés, exigeant un changement complet du point de vue des employés, l’accent doit être mis sur le renforcement des compétences pour s’assurer que ceux du secteur informel sont en mesure d’utiliser au mieux ces nouvelles opportunités et de gravir les échelons. l’échelle socio-économique. Il est également très probable que la main-d’œuvre existante dans le secteur organisé puisse paralyser les nouveaux ensembles de compétences et indices d’adaptabilité requis.

Une chose est sûre – la façon dont notre pays utilise sa forte population de 250 millions de jeunes capables déterminera s’il sera ou non en mesure de traverser la topographie de l’emploi toujours dynamique. L’Inde doit donc déployer toute sa machinerie pour conquérir le marché avec ses capacités en ressources humaines, afin de relancer les taux d’emploi nationaux comme moyen d’atteindre ses diverses fins économiques.

Des efforts visant à améliorer les entreprises, à attirer des investissements dans le secteur manufacturier traditionnel, à renforcer les filets de sécurité sociale, à maintenir et à mettre à jour les bases de données sur l’emploi informel et à encourager la formation professionnelle, pour rehausser le visage de l’emploi, ont été à la fois envisagés et exécutés à un large au cours des deux années de pandémie. À cet effet, les programmes politiques de l’État, notamment le Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, l’Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana, l’Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana et le PM SVANidhi Scheme ont également été introduits et améliorés. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, en particulier, a été un puissant moyen de catalyser le développement des compétences chez les jeunes et de constituer une base compétente d’aspirants en phase avec l’évolution des normes mondiales.

De tels programmes d’autonomisation doivent être poussés à englober l’ensemble du paradigme politique axé sur le renforcement des compétences par le biais de l’éducation à tous les niveaux. L’attention de l’État doit également se déplacer vers la réorganisation du puzzle actuel et l’intégration de la main-d’œuvre périphérique dans un livre de règles organisé pour contrôler les conditions du paysage professionnel en évolution.

Dans leur déluge de suggestions visant à réduire le problème du chômage et à maximiser les avantages d’un avenir radieux, les experts ont tenté d’attirer l’attention de l’État sur le problème imminent du déficit de compétences qui a désormais des conséquences à court et à long terme pour l’avenir économique de l’Inde, car ainsi que pour l’agitation entrante dans le domaine de l’emploi. Plus particulièrement, la Confédération de l’industrie indienne (CII) a suggéré que le budget annuel 2022 s’efforce de combler le déficit de compétences en réponse aux changements socio-économiques et technologiques à venir dans le scénario mondial de l’emploi. Le gouvernement fera bien de répondre à l’appel.

Plus important encore, l’exploitation efficace du potentiel du marché du travail en 2022 impliquerait une coalition des volontaires, le rapprochement du régime, des parties prenantes ainsi que de l’industrie dans son ensemble. Des investissements spécifiques dans le renforcement des compétences, d’abord dans le domaine public rapprochant le citoyen de l’effort de l’État en matière de relance spécifique à un domaine, puis dans le secteur privé, avec des pratiques internes de développement des compétences, et, enfin, un effort combiné pour combler les les postes vacants et la pleine utilisation des opportunités à venir, nécessiteront tous l’éveil de la conscience collective vers une mission.

Une création d’emplois efficace nécessiterait la refonte du système dans son intégralité avec son gigantesque tapis roulant façonnant les moyens de subsistance, les modes de vie, les idées et la vaste composition sociale. Pour que 2022 soit l’année du changement, la force de relance de l’économie, l’Inde doit regarder au-delà du passé pour un avenir avancé.

(L’auteur est directeur général, IPE Global (société de conseil en développement international). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

