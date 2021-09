Se préparer pour le Met avec l’actrice ‘SNL’ Chloe Fineman – WWD

Le lendemain matin de son premier gala du Met, la star de “Saturday Night Live” – et dernière vedette de la mode – Chloe Fineman est toujours en effervescence. «Je me réveille d’un rêve», dit-elle au téléphone. «Je continuais à me sentir comme si j’étais dans les illuminati. Vous êtes littéralement assis à côté de Rihanna, c’était fou. La plupart des conversations avec lesquelles j’avais la conversation, mais mon autre œil était du genre « Oh mon dieu ! » »

Fineman a découvert qu’elle avait été invitée il y a environ un mois et a rapidement commencé à travailler avec Tory Burch. «Je me suis beaucoup inspiré des années 1920, puis j’ai découvert que j’étais entre de bonnes mains parce que Tory faisait ses robes par Claire McCardell. Je pense que la plupart d’entre nous avaient des poches dans nos robes, le travail de couture était Claire McCardell. C’est alors cet hybride de ces robes transparentes que j’ai adoré et que j’ai mélangé avec Claire McCardell. Et cela s’est avéré bien plus beau que je ne l’aurais jamais imaginé.

Après son premier essayage, elle n’a revu sa robe que la semaine dernière. Le deuxième essayage a eu lieu mercredi et le look final a eu lieu dimanche soir à 17 heures, quelques heures après que Fineman ait assisté au spectacle du printemps 2022 de Burch.

Toute l’équipe de Tory s’est préparée à l’hôtel Pierre, où vit Burch, et Fineman a été rejointe par sa sœur et le petit ami de sa sœur, qui sont venus prendre des photos.

« Il a fallu du temps pour trouver la bonne playlist. Au début, c’était Gaga, puis c’est devenu la musique des années 50, [to match] l’ambiance de la robe », dit Fineman. “C’était rêveur et paradisiaque et très, très surréaliste.”

Les faits saillants de la soirée comprenaient la rencontre avec les nombreux visages célèbres et familiers qu’elle a appris à connaître depuis qu’elle a rejoint le casting de “SNL”.

“Ce qui est excitant, ce sont les gens qui viennent à ‘SNL’ comme Kristen Stewart ou Chance the Rapper, on a l’impression qu’ils sont vos amis depuis une semaine, donc c’était cool de les revoir”, dit-elle.

Ses favoris de la soirée étaient Billie Eilish et Lorde, qui portaient une marque préférée de Fineman’s, Bode. “[I loved] la façon dont elle était sur le thème mais si totalement elle-même était parfaite.

Au cours de la dernière année et plus, le comédien a régulièrement noué des relations avec l’industrie de la mode, s’asseyant plus récemment au premier rang de la NYFW et participant à des émissions comme Batsheva.

« Au travail, ce sont toujours des pantalons de survêtement – ​​je porte généralement une combinaison parce que je veux juste être aussi à l’aise que possible car on ne sait jamais sur quoi on travaille », dit-elle. “Être à la semaine de la mode avec ma sœur, nous avons toujours été obsédés par les vêtements et les looks, donc c’est tellement inspirant et voir tant de gens se représenter de manière unique est juste, je suis tellement chanceux de pouvoir plonger mon orteil dans ça monde fantastique.

