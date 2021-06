“Se rapprocher de mon rêve”

Invaincu Juarense Bryan ‘Niño Maravilla’ Flores continue de se préparer intensément pour son prochain engagement, qui pourrait le catapulter dans le classement de la Coupe du monde et le placer parmi les prétendants à la couronne mondiale.

Le chasseur de frontière, exclusif à Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchle ; Il sait que ce qu’il a accompli est uniquement le résultat d’un travail acharné, de la grande discipline dont il a fait preuve lors de ses séances d’entraînement et de sa mentalité de gagnant, car dès le début, il a très clairement son objectif.

Avec 24 ans et un record de 26 victoires dont 16 via le chloroforme pur, sans défaite ; la fierté de combattant du Barrio de Alcaldes sur la frontière la plus importante du pays ; Il a déjà le plus lourd de son arsenal prêt à sauter sur le diamant de la bataille dès que possible et à donner une autre preuve de ses progrès sous les enseignements du professeur Alfredo Caballero.

«Je suis prêt pour tout ce qui va suivre, heureux de continuer à porter le nom de Ciudad Juárez en boxe, je suis très motivé et je veux continuer à grimper dans les classements car je sais que bientôt je serai de plus en plus proche de mes rêves, qui est celui de tout enfant qui commence la boxe et qui doit être champion du monde », a déclaré l’ancienne équipe nationale.

Flores Favela, est déjà concentrée à Hermosillo, Sonora; espérant connaître la date exacte à laquelle il marchera à nouveau sur le diamant de combat, mais il assure qu’il est resté dans une telle forme physique que s’il devait se battre ce week-end, il le ferait sans aucun inconvénient.