Se remettre de la pandémie – L’Express Financier

L’économie post-pandémique sera irrémédiablement différente de ce qui existait avant.

Alors que l’expérience mondiale de la pandémie s’allonge et que les preuves des impacts des politiques visant à la contrôler et à la dépasser s’accumulent, que peut apprendre l’Inde de sa propre expérience et de celle d’autres pays ? De toute évidence, aucun pays n’a fait un excellent travail pour répondre à la pandémie. Même les pays qui semblaient bien gérer leurs politiques de contrôle se sont retrouvés avec des vagues ultérieures qui ont coûté cher. Les populations des pays qui ont imposé les blocages les plus stricts sont parfois devenues si fatiguées de l’effort, ainsi que des impacts négatifs sur leurs économies, que la prudence a été abandonnée et que les cas ont augmenté.

De toute évidence, une combinaison de tests et de recherche des contacts, de restrictions de voyage, d’interdictions de foule, de distanciation sociale et de port de masque était optimale. Ce qui était surprenant, c’était à quel point de nombreux pays, même des économies avancées, étaient incapables de façonner leurs combinaisons de politiques de manière optimale. Parfois, cela était dû à l’incompétence et à l’orgueil des dirigeants politiques, comme aux États-Unis, au Brésil et au Royaume-Uni. Dans d’autres cas, comme en Suède, les experts de la santé ont pris de mauvaises décisions.

Parfois, les politiciens ne prêtaient pas assez d’attention à la façon dont ils devaient guider ou demander aux entreprises de gérer le besoin accru de certains produits tels que les EPI, les équipements médicaux et les kits de test, et comment adapter les chaînes d’approvisionnement aux nécessités quotidiennes. Les points positifs et négatifs de la réponse indienne dans diverses dimensions ont déjà été discutés à plusieurs reprises dans les médias indiens.

Une autre dimension des réponses politiques était le degré d’allègement accordé par les gouvernements et les autorités monétaires. Bien sûr, les États-Unis étaient dans une position unique pour faire le plus, puisque le dollar est la monnaie de réserve mondiale, et ils ont agi avec le plus d’assurance pour minimiser les dommages économiques de la pandémie et les perturbations économiques auxquelles elle a conduit, bien que budgétaire les réponses étaient souvent mal ciblées.

Mais il semble juste de dire que d’autres pays auraient pu faire plus. Dans certains cas, il semblait que les recherches économiques antérieures qui mettaient en garde contre le dépassement d’un ratio dette/PIB particulier semblaient jouer un rôle dans la prudence du gouvernement, bien que l’on puisse affirmer que la régularité empirique sur laquelle cette règle empirique s’appuyait n’était pas assez solide , ni pertinent pour une situation de crise.

Ce qui est le plus clair, cependant, c’est que la réponse politique qui a ouvert la voie à la reprise a été l’incitation au développement de vaccins à des vitesses sans précédent. Même alors, l’échec initial du gouvernement américain à aller de l’avant avec la mise en œuvre rapide de la vaccination de masse, y compris l’augmentation de la production, l’organisation de la livraison aux sites de vaccination dans tout le pays et l’éducation de la population en général sur les raisons de cette nécessité, a illustré échec du gouvernement. Ce n’est que le changement d’administration qui a changé les choses, et l’ouverture et la reprise rapides des États-Unis sont le résultat direct d’un programme de vaccination réussi.

À cet égard, l’Union européenne a été un échec relatif, même si elle a fait d’autres choses mieux que les États-Unis. Et l’Inde se distingue comme un pays qui a développé un vaccin et des capacités de vaccination multiples, mais n’a pas réussi à traduire cela en un programme de vaccination rapide. Alors que l’Inde et de nombreux autres pays enregistrent une baisse du nombre de cas, la seule voie infaillible pour se remettre de la pandémie repose sur un effort de vaccination de masse, qui nécessite une augmentation de la production pour commencer, une livraison dans des endroits dispersés, une formation pour ceux qui administrera les injections et l’éducation sur les avantages.

L’économie post-pandémique sera irrémédiablement différente de ce qui existait avant. Les soins de santé, les programmes de protection sociale, l’utilisation du travail à distance et de l’apprentissage à distance, la géographie des chaînes d’approvisionnement, etc., changeront tous à un degré ou à un autre. Le défi de l’Inde est de rattraper son retard dans son effort de vaccination, tout en élaborant simultanément une stratégie d’adaptation à ces nouvelles réalités.

Chacun d’eux, parce qu’il représente une perturbation de la façon existante de faire les choses, représente une opportunité dans la course au développement économique pour un retardataire comme l’Inde. L’adaptation nécessitera de nouveaux investissements, mais les ressources nécessaires sont loin d’être prohibitives, et dans de nombreux cas, le secteur privé sera en mesure d’intensifier s’il a de la place, permettant au gouvernement de se concentrer sur les biens publics de base et les infrastructures publiques.

Professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

