Se remettre d’une crise – The Financial Express

Alors que le département météorologique indien annonce le début de l’été, les fabricants de crème glacée, qui ont connu un revers important au cours de cette haute saison commerciale en 2020, se préparent. Les mois d’été représentent près de 40% des ventes d’un fabricant de crème glacée. Avec la chute des ventes de crème glacée en 2020, on estime que le marché a diminué d’environ 40 à 50%. Grâce à des innovations de produits et d’emballages et à une approche de vente au détail omnicanale, ces marques espèrent compenser les ventes perdues.

Le marché organisé de la crème glacée en Inde, qui comprend des marques telles que Amul, Mother Dairy, Havmor, Arun Ice Cream de Hatsun Agro Products, Vadilal et Kwality Wall’s de HUL, valait environ Rs 13800 crore en 2019, selon Deloitte. D’un TCAC de 13,5% avant Covid, cette catégorie devrait croître à un TCAC de 10,5% au cours des trois prochaines années.

Briser la glace

Avec une fréquentation réduite dans les glaciers et les magasins kirana, les entreprises de crème glacée ont dû se tourner vers les ventes en ligne, comme plusieurs autres entreprises, l’année dernière. Havmor s’est associé à Swiggy, Dunzo et Zomato; Mother Dairy a activé le commerce électronique et aussi ses propres distributeurs pour livrer des glaces à domicile; tandis que Kwality Wall a ligoté Swiggy, Big Basket et Zomato.

Anuvrat Pabrai, fondateur, Pabrai’s Ice Creams, et porte-parole officiel de l’Indian Ice Cream Manufacturers ‘Association, note que jusqu’en 2020, la consommation à domicile de glaces représentait environ 35% du marché. «Au cours des fêtes de fin d’année dernière, nous avons constaté que 90 à 95% des revenus provenaient de commandes à emporter. Ce taux est maintenant d’environ 60%, car la consommation hors domicile augmente lentement », ajoute-t-il.

Selon une étude de Mintel menée en juillet 2020, 23% des consommateurs indiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à dépenser plus pour les plats à emporter et la livraison à domicile de nourriture pendant la pandémie. Les marques parient donc gros sur le segment des ventes à emporter cette année. Mother Dairy lance une dizaine de nouveaux produits en pots et en briques pour répondre à cette augmentation de la demande. «Nous prévoyons qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes stockent de la crème glacée à la maison, leur consommation du produit augmentera également», déclare Sanjay Sharma, chef d’entreprise – produits laitiers, Mother Dairy.

Naturals, qui compte 135 points de vente au détail dans le pays, a rejoint le réseau de cuisines en nuage Rebel Foods pour augmenter sa présence au détail et permettre les livraisons à domicile. «Grâce à ce rapprochement, nous sommes présents dans 60 autres sites dans des villes comme Delhi-NCR, Hyderabad, Kolkata et Bengaluru. Avec cette pénétration plus profonde, nous espérons réaliser 150 à 200% de notre activité en 2019 », déclare Siddhant Kamath, directeur, Naturals.

Le coup de circuit

Le défi le plus apparent pour la livraison à domicile de glaces est la chaîne d’approvisionnement à température contrôlée. Plus encore, car l’été est la haute saison pour cette catégorie.

Les agrégateurs alimentaires et les détaillants en ligne d’épicerie ont déjà des moyens d’isoler le produit pendant qu’il est en route vers le consommateur. Cependant, Anand Ramanathan, partenaire de Deloitte India, déclare: «Il est important que la capacité de traitement des produits devant être stockés dans un environnement à température contrôlée augmente. Outre le problème de capacité, l’intégrité de la chaîne de valeur est compromise à plusieurs niveaux, et le produit en souffre. » Il dit que dans une catégorie comme la crème glacée, «l’offre peut créer la demande».

Par exemple, Havmor a introduit une boîte thermocol pour les livraisons qui empêche la glace de fondre. Les rapprochements de l’entreprise avec les agrégateurs alimentaires Swiggy et Zomato ont généré 40% du chiffre d’affaires global en 2020. «Cela signifiait que nous devions payer une commission à ces agrégateurs. Par conséquent, nous avons dû créer notre propre site de commerce électronique et persuader notre réseau de distributeurs de rejoindre la plate-forme », explique Vincent Noronha, vice-président – marketing et chef d’entreprise – salons, Havmor Ice Cream.

Investir dans de nouveaux emballages et une meilleure logistique tout en veillant à ce que le prix du produit ne dissuade pas les consommateurs pourrait être une corde raide pour ces entreprises. «L’augmentation du coût des matières premières telles que le lait et l’huile, ainsi que l’emballage et le transport a exercé une pression sur les résultats des fabricants», déclare Pabrai.

En règle générale, les prix des glaces augmentent de 8 à 10% chaque année pour tenir compte de l’augmentation des coûts de production et de l’inflation. Rushikesh Aravkar, analyste de l’alimentation et des boissons en Inde, Mintel, s’attend à ce que les consommateurs soient «plus sensibles aux prix» en raison de la situation économique, ce qui implique qu’une glace n’est peut-être pas autant un produit d’achat impulsif qu’avant la pandémie.

