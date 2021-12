Se retirer de la croissance inclusive ? – L’Express Financier

Moins de démocratie, même interprétée dans un contexte de résistance réduite aux réformes plutôt que d’accès aux urnes, ne résoudra pas le problème de la croissance de l’Inde



Le retrait des lois agricoles controversées par le gouvernement central est un marqueur important dans la trajectoire économique de l’Inde. Mais ce qui s’est passé doit être compris dans un contexte beaucoup plus large. Les lois agricoles n’ont pas été conçues aussi bien qu’elles auraient pu l’être. Bien pire, le processus de leur introduction était problématique dans le contexte des structures fédérales de l’Inde. L’enchaînement des réformes n’était pas non plus le meilleur – il aurait été préférable de s’attaquer d’abord aux problèmes de la production agricole (y compris les dommages environnementaux et les rendements décroissants) et le système d’approvisionnement en céréales vivrières.

Enfin, on craignait sincèrement que les Farm Bills n’aggravent les inégalités économiques existantes dans le secteur agricole. Ce dernier problème est un sujet de préoccupation beaucoup plus général. Il y a un an, le PDG de NITI Aayog déclarait : « En Inde, nous sommes trop démocratiques, nous continuons donc à soutenir tout le monde. » On pourrait soutenir que la trajectoire des lois agricoles a validé son argumentation. Dans cette optique, les manifestations – un exemple frappant de démocratie en action – ont conduit au retrait des réformes nécessaires. En particulier, les manifestations ont signalé des problèmes potentiels lors des prochaines élections dans l’État de l’Uttar Pradesh, et c’est probablement ce qui a déclenché le retrait du gouvernement.

Cette association positive de la volonté du peuple et du processus électoral est vitale pour la démocratie, contrairement à ce qui s’est passé avant la dernière élection de l’UP, où le pouvoir de l’argent pour le financement des campagnes électorales a probablement joué un rôle dans le choc de démonétisation. Le discours de décembre 2020 qui exprimait l’idée d’un excès de démocratie s’inscrivait dans un contexte où l’Inde devait être suffisamment audacieuse pour voir grand en termes de taille et d’échelle, et produire des champions mondiaux.

En apparence, cela semble être la bonne chose à faire, car des pays comme le Japon, la Corée du Sud et la Chine ont tous favorisé la croissance d’entreprises compétitives à l’échelle mondiale, souvent des conglomérats, en tant qu’élément important de leur stratégie de croissance. Mais cette analogie peut être trompeuse, surtout si elle est associée au protectionnisme, qui semble également s’enraciner à nouveau dans l’élaboration des politiques indiennes. L’Inde a actuellement.

Il suffit de regarder l’état d’une grande partie de l’Amérique latine, et son histoire au cours du siècle dernier, pour voir les limites d’une stratégie de croissance qui consiste à permettre à quelques géants de prospérer, sans tirer le reste de l’économie et la population générale. Les travaux empiriques systématiques des économistes sur le lien entre la démocratie et la croissance économique, ou entre ce que Daron Acemoglu et James Robinson ont appelé « institutions inclusives » et la croissance, indiquent tous une relation positive.

Mis à part les preuves des expériences de croissance passées, il y a autre chose de très différent maintenant que par le passé. Les technologies de l’information et Internet ont modifié certaines des exigences d’échelle et de portée qui existaient dans le passé. La fabrication de puces de base doit encore être réalisée à grande échelle. Mais fabriquer des produits électroniques sur mesure, ou les concevoir, repose davantage sur le capital humain que sur les grandes usines. La capacité d’atteindre des marchés éloignés dépend davantage de l’accès aux outils numériques requis que de la simple taille.

L’organisation de la production en réseaux (elle-même permise par les technologies de l’information) ouvre également la voie à des acteurs plus petits. En un mot, les arguments en faveur du soutien à quelques champions mondiaux peuvent être obsolètes. Au lieu de cela, l’Inde devrait travailler sur des politiques visant à renforcer le milieu manquant ou anémique de sa structure industrielle. Ce « milieu » s’étend à ce que l’on appelle officiellement les petites et moyennes entreprises. Le renforcement de leur accès à la technologie numérique (et à une énergie électrique fiable et moins chère), et la réduction de leurs charges réglementaires en assainissant les processus gouvernementaux, peuvent réduire leurs coûts et leur besoin d’échelle. En effet, l’échelle en Inde semble être davantage une question d’influence politique que d’efficacité économique. Il y a un an également, un article du magazine The Economist soulignait que « les super-riches de l’Inde deviennent beaucoup plus riches ». C’était dans une période où l’économie s’est considérablement contractée.

Les chiffres indiquent que l’inégalité des richesses de l’Inde est devenue pire que celle des États-Unis, de la Chine ou de la Russie. C’est choquant. Tous ces trois pays ont des niveaux de vie moyens plus élevés, et même s’ils ont des problèmes d’inégalités graves et inexcusables, cela ne fait qu’aggraver la situation de l’Inde. Moins de démocratie, même lorsqu’elle est interprétée dans le contexte d’une résistance réduite aux réformes plutôt que d’accès aux urnes, ne résoudra pas le problème de la croissance de l’Inde.

La pandémie a révélé la fragilité et les inégalités de l’Inde en termes d’accès à l’éducation et aux soins de santé. À cela, on peut ajouter l’accès inégal au crédit comme autre préoccupation majeure, que ce soit pour les ménages ou, plus important encore, pour la plupart des entreprises, à l’exception des quelques plus grandes. L’Inde a besoin de plus de démocratie sur tous ces fronts. Cela produira des rendements globaux plus importants que de soutenir une poignée de champions mondiaux.

Professeur d’économie, Université de CalifornieSanta Cruz

