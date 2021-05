Se soucier de Cheney, c’est comme se soucier du troisième lycée QB ⋆ .

Mercredi, le major Garrett de CBS This Morning a choqué ses collègues journalistes en rejetant le récit en évolution des médias libéraux selon lequel Liz Cheney est l’histoire la plus importante de la planète. Garrett se moquait de cette idée comme l’équivalent de se soucier du troisième quart-arrière d’une équipe de football de lycée JV. Maintenant, il a également utilisé un langage hyperbolique, insistant sur le fait que Cheney est «lapidé ou brûlé sur le bûcher». Mais au moins le journaliste de CBS a souligné le point évident: cette histoire est une création médiatique.

Interrogé par le co-animateur Anthony Mason sur l’importance du vote pour la retirer de la direction du GOP, Garrett a répondu: «Pour les Américains ordinaires, ce n’est pas significatif.» Il a ensuite déchargé:

Cheney commencera bientôt un blitz de tournée médiatique. Mais l’argument de Garrett est correct. Il a souligné pourquoi cela n’a pas d’importance:

Mais ensuite, Garrett a cédé à un langage hyperbolique, déclarant la perte d’une position de leadership à être «brûlé sur le bûcher».

Liz Cheney dans ce discours et ses remarques générales au cours des trois dernières semaines posent un jalon. Le marqueur est le suivant: «Soit vous croyez à la Constitution, au fédéralisme, à la façon dont nous conduisons nos élections, et que cette élection est en fait terminée, soit vous ne le faites pas. Et si vous ne le croyez pas, vous allez me retirer du bureau. Dans une sorte de rituel médiéval comme si elle était lapidée ou brûlée sur le bûcher. Elle veut être.

ANTHONY MASON: Ce matin, les républicains de la Chambre prévoient de retirer la députée Liz Cheney de son poste de direction pour s’être opposée à l’ancien président Trump. Cheney est en désaccord avec les membres du GOP depuis le vote de destitution de M. Trump en janvier. À la Chambre hier soir, elle a déclaré que les républicains qui soutiennent les fausses déclarations d’élections volées sont une menace pour la démocratie.

LIZ CHENEY: Je suis une républicaine conservatrice, et le plus conservateur des principes conservateurs est le respect de la primauté du droit. L’élection est terminée. C’est la primauté du droit. C’est notre processus constitutionnel. Ceux qui refusent d’accepter les décisions de nos tribunaux sont en guerre avec la Constitution. Ce n’est pas une question de politique. Ce n’est pas une question de partisanerie. Il s’agit de notre devoir en tant qu’Américains. Rester silencieux et ignorer le mensonge enhardit le menteur. Je n’y participerai pas. Je ne vais pas m’asseoir et regarder en silence pendant que d’autres conduisent notre parti sur une voie qui abandonne l’état de droit et se joint à la croisade de l’ancien président pour saper notre démocratie.

MASON: Le correspondant en chef de Washington, le major Garrett, se joint à nous maintenant. Major, bonjour.

Bonjour. Quelle est l’importance de ce vote?

GARRETT: Permettez-moi de vous donner une réponse en deux parties. Pour les Américains ordinaires, ce n’est pas significatif, Anthony. Je veux dire, nous parlons du leader numéro trois à la Chambre des républicains qui est le parti minoritaire à la Chambre. Maintenant, ce n’est pas des reproches contre les républicains, mais c’est comme le quart-arrière de troisième corde de l’équipe de football du lycée JV. Vous n’avez aucun pouvoir à la Chambre des représentants, et nous parlons du leader numéro trois. Pour les Américains qui essaient de savoir s’ils doivent acheter un gallon d’essence ou s’ils s’inquiètent de l’inflation, cela n’affecte pas leur vie.

Symboliquement, c’est extrêmement important. Pourquoi? Parce que Liz Cheney, dans ce discours et ses remarques générales au cours des trois dernières semaines, pose un jalon. Le marqueur est le suivant: «Soit vous croyez à la Constitution, au fédéralisme, à la façon dont nous conduisons nos élections, et que cette élection est en fait terminée, soit vous ne le faites pas. Et si vous ne le croyez pas, vous allez me retirer du bureau. Dans une sorte de rituel médiéval comme si elle était lapidée ou brûlée sur le bûcher. Elle veut être, elle veut voir ce moment pour le Parti républicain pour ce qu’elle dit être – une ligne de démarcation entre la vérité et la fiction.

MASON: Alors qu’est-ce que cela signifie symboliquement pour le parti, Major?

Ça dépend. Le pari à long terme de Liz Cheney est tout ce que l’ancien président Trump dit à propos de l’élection disparaîtra avec le temps et deviendra moins toxique et moins toxique pour la base de la conférence républicaine de la Chambre. C’est son pari à long terme. Elle va perdre ça aujourd’hui. Mais elle pense qu’une fois que le parti et l’ancien président Trump ne sont plus aussi pertinents qu’il l’est maintenant, elle peut se lever et la faction anti-Trump peut se lever. C’est un pari à très long terme. Pour le moment, elle va le perdre parce que tout le monde au Congrès républicain de la Chambre qui la vote aujourd’hui votera avec Donald Trump, et par procuration, avec le grand mensonge.

LE ROI: Je vous entends, Major. Mais c’est un scrutin secret. J’essaie donc toujours de comprendre le fait qu’elle va probablement être évincée pour avoir dit la vérité. Quelque chose que tous ces gars disent probablement à leurs enfants – dire la vérité.

GARRETT: Oui.

LE ROI: Est-ce irréaliste ou niave de penser cela parce que c’est un scrutin secret que peut-être, peut-être qu’elle pourrait le retirer aujourd’hui?

GARRETT: Je pense que c’est hautement, hautement improbable. Les gens qui travaillent en étroite collaboration avec elle n’anticipent rien d’autre que d’être chassés de leurs fonctions. Son attitude générale à ce sujet est que cela va se produire, mais je veux que tout le monde le voie comme cela se passe, une sorte de marqueur de ralenti pour le Parti républicain. Et c’est une dynamique intéressante, Gayle. Parce que j’étais ici à Washington pour couvrir Newt Gingrich au début des années 90. Il était le républicain le plus puissant en 1994 lorsqu’il a amené les républicains de la Chambre à leur première majorité en 40 ans. Il était inconcevable que seulement quatre ans plus tard, ses propres républicains de la Chambre le chassent de la présidence. Mais ils l’ont fait. Pourquoi? Parce qu’il est devenu un problème dans leurs quartiers d’origine. Ils étaient fatigués d’expliquer Newt Gingrich. Les républicains pro-Trump House veulent dire que nous nous sommes débarrassés de cette personne qui n’est pas d’accord avec Trump, et c’est ainsi que je vous prouve ma solidité, républicains de Trump. C’est là que se déroule la fête en ce moment. Liz Cheney sera la première et la plus visible victime de cette manie politique particulière.