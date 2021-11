Se soucier de l’évaluation, pas de la politique avec les actions de la SBEA

La bulle des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) a disparu. Mais les investisseurs gardent toujours un œil sur les fusions d’entreprises sous contrôle en blanc. L’un, en particulier, qui a retenu l’attention, est l’accord proposé entre Fusion engagée de SilverBox (NASDAQ :SBEA) et Café au fusil noir. Le jour de l’annonce, le cours de l’action SBEA a brièvement grimpé en flèche, passant d’un peu moins de 10 $ par action à 15,75 $.

Certes, la flambée des prix n’était peut-être pas autant liée à l’optimisme des investisseurs concernant la transaction proposée qu’aux investisseurs essayant de passer à la prochaine Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC). Plus tôt ce mois-ci, l’action DWAC est allée « sur la lune » lorsqu’elle a annoncé son intention de fusionner avec la startup de médias sociaux de l’ancien président Donald Trump, Trump Media & Technology Group.

Compte tenu des liens de Black Rifle avec le mouvement politique Trump, cela a du sens. Malheureusement, l’euphorie n’a pas duré longtemps. L’action SBEA est maintenant de retour près de son prix d’offre SPAC de 10 $ par action, et DWAC est également en train de s’effondrer. Je n’aurais pas beaucoup d’espoir pour un mouvement « vers la lune » dans l’avenir de la SBEA.

Alors que le potentiel des mèmes diminue, qu’en est-il des mérites d’une fusion SilverBox/Black Rifle Coffee en tant que jeu à long terme ? Celles-ci sont également discutables, et non à cause de la politique. C’est plutôt dû à quelque chose de beaucoup plus pertinent pour le jeu de l’investissement.

L’histoire derrière l’accord SPAC Silverbox/Black Rifle

Même si vous prenez la voie du milieu dans le climat politique de division actuel, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de ce fournisseur de café. Il s’aligne principalement sur la communauté des vétérans militaires, mais a également par le passé attelé son chariot au mouvement politique Trump.

Bien sûr, c’est ce dernier qui a lié le stock SBEA avec le stock DWAC. Cependant, la relation de Black Rifle avec la politique trumpienne est pour le moins compliquée. D’une part, il en profite, se vendant comme une alternative de droite à Starbucks (NASDAQ :SBUX). D’autre part, la marque a pris ses distances avec les aspects les plus controversés de la droite politique.

Cette position « au milieu de la droite » a-t-elle aidé Black Rifle à sortir ? Consultez la section commentaires de tout article sur Black Rifle, et vous saurez tout de suite que le point de vue de la gauche politique sur cette entreprise reste très négatif. Mais alors que certains à droite ont accusé Black Rifle d’apaisement, cela n’a probablement ni aidé ni nui aux perspectives de l’entreprise.

Pourtant, l’idéologie politique de Black Rifle n’est pas ce qui est le plus important pour l’avenir. Il s’agit de savoir si cette opération SPAC, qui donne à la cible une valorisation élevée, peut être à la hauteur des attentes, entraînant des rendements intéressants.

Un regard sur les chiffres

Comme c’est souvent le cas avec les fusions d’entreprises par chèque en blanc, une présentation aux investisseurs est disponible qui décompose l’accord Black Rifle. La présentation consacre la plupart de ses 56 pages à vanter les prétendus atouts de l’entreprise. Par exemple, il utilise une stratégie omnicanale de vente de café directement aux consommateurs, via des magasins et via des points de vente qu’il appelle « Outposts ».

Mais retournez à l’arrière du jeu de diapositives et vous découvrirez ce qui compte le plus lorsqu’il s’agit de stock SBEA. Je parle de l’évaluation implicite de la transaction, plus les projections financières pour les deux prochaines années. Après le «deSPACing», Black Rifle aura une capitalisation boursière de 1,9 milliard de dollars et une valeur d’entreprise de 1,7 milliard de dollars (représentant les 203 millions de dollars de liquidités post-transaction).

C’est une évaluation riche étant donné le chiffre d’affaires estimé de l’entreprise à 230,1 millions de dollars en 2021. Cette évaluation lui donne un ratio VE/ventes de 7,4. Prévu pour augmenter les ventes de 35,4 % en 2022 et de 38,2 % en 2023, certains pourraient penser que cela vaut la peine de payer pour la croissance. Cependant, si une entreprise de café à croissance rapide est ce que vous recherchez, pourquoi ne pas simplement acheter Frères néerlandais (NYSE :BROS) ? Il se développe à un rythme similaire et affiche un rapport EV/ventes inférieur (5,7x).

De plus, la croissance future de Black Rifle dépend en grande partie du succès de ses cafés-restaurants « Outpost ». La croissance de ce segment peut être plus difficile qu’il n’y paraît. La moitié du pays peut pencher à droite, mais il n’est pas clair s’ils passeront des chaînes établies comme Dunkin Donuts et Starbucks.

L’essentiel sur les actions de la SBEA

Black Rifle peut essayer d’avoir son gâteau et de le manger aussi quand il s’agit de politique conservatrice. Mais lorsqu’il s’agit d’investir dans cet accord SPAC en attente, ce que la gauche ou la droite pense de l’entreprise n’est pas ce qui devrait déterminer si vous l’achetez ou l’évitez.

Au lieu de cela, votre principale préoccupation devrait être sa valorisation riche, qui repose sur des objectifs de croissance ambitieux. Si la société parvient à atteindre ces objectifs, les actions pourraient potentiellement décoller. S’il est insuffisant, attendez-vous à ce que les actions de la SBEA chutent à des prix à un chiffre dans les années suivant son déSPACing.

Après la transaction, si les investisseurs évaluent davantage l’incertitude et l’envoient à un chiffre, cela vaut peut-être la peine d’y jeter un autre coup d’œil. Mais maintenant, « au prix de la perfection », il est préférable de ne pas utiliser le stock de la SBEA.

