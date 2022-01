Se souvenir de Bob Saget : A "gentil garçon" qui est devenu "très célèbre par accident"

(CNN Affaires) –– Bob Saget était « une figure toujours constante dans les salons américains », comme l’a dit Phil Mattingly sur CNN ce dimanche soir.

Bob Saget, acteur de la série « Full House », est décédé à l’âge de 65 ans

C’est pourquoi sa mort subite à l’âge de 65 ans a engendré des bulletins d’information, des notifications téléphoniques et des émissions spéciales télévisées.

La nouvelle de la mort de Saget

TMZ a initialement rapporté la nouvelle et le bureau du shérif du comté d’Orange en Floride a par la suite confirmé le décès. ABC a interrompu son émission « America’s Funniest Home Videos » pour signaler le décès de l’ancien animateur de l’émission.

Sur CNN, Chloe Melas a déclaré que « cette (mort) se sent si mal » parce que des générations de fans se sont connectées à Saget à travers son personnage Danny Tanner, à la fois sur « Full House » et « Fuller House ». Melas a commenté qu’elle voulait appeler sa mère pour discuter de cette nouvelle, de la même manière que de nombreuses autres personnes « traiteront cela ».

Peut-être que la co-star de Saget, John Stamos, l’a prononcé de la manière la plus poignante dimanche soir: « Je suis dévasté. Je suis détruit. Je suis en état de choc total et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement, Bobby. » .

La commémoration de Bill Carter

L’analyste des médias de CNN, Bill Carter, qui connaissait Saget et l’a interviewé à plusieurs reprises, a qualifié l’acteur de « extrêmement célèbre par accident ». Carter a déclaré qu' »à son point culminant, il a joué dans ‘Full House’, et les enfants des États-Unis le regardaient avidement. Mes enfants le regardaient avidement. Nous l’avons tous vu ensemble, un autre phénomène qui n’arrive plus … Et en même temps À l’époque, il était sur « America’s Funniest Home Videos ». Cela signifie que Saget participait « à deux des 10 meilleurs spectacles … simultanément ».

« Le truc avec Bob, c’est que ça ne l’a pas changé », a ajouté Carter. « Je pense qu’il a apprécié à quel point c’était spécial et chanceux … Il a juste apprécié le moment. Il l’a apprécié. Il s’en est délecté », a-t-il ajouté.

John Stamos, d’autres acteurs de « Full House » et bien d’autres rendent hommage à Bob Saget

J’ai également apprécié ce point de Carter : « J’ai beaucoup écrit sur les comédiens, les animateurs de fin de soirée, dans ma carrière », a-t-il déclaré. « Et ils peuvent être un peu difficiles », a-t-il ri. « Ils peuvent être perspicaces, ils peuvent être difficiles à connaître, et vous ne pouvez généralement pas trouver l’adjectif doux pour les décrire. Mais Bob était un gars adorable. Vous pouviez le dire dans vos échanges avec lui. Vous pouviez ressentir lui. C’était un gars chaleureux. C’était un gars. gentil d’avoir eu une belle carrière et il l’a mérité. «

Saget dans ses propres mots

Lors d’une interview en 2020 avec Garin Pirnia, pour le site InsideHook, Saget a évoqué sa tridimensionnalité dans un monde où parfois seulement deux dimensions sont attendues. « À quel point tu es drôle et à quel point tu es gentil sont les plus grands compliments pour moi », a-t-il remarqué. « Mais, alors je regarde en ligne et ils disent » Je te déteste « . Alors je les bloque. Si quelqu’un dit » Tu n’es pas drôle, ils ont tort « , je les bloque. Ils sont partis. Si quelqu’un dit » Tu es cruel’, je les bloque. Ils sont partis. Je ne fais rien de négatif. Je suppose que les choses dont je suis le plus fier sont les traits de mon père, qui sont drôles et gentils. «

Drôle et amical, les mêmes traits qui n’arrêtaient pas d’apparaître lors de notre couverture du dimanche soir sur CNN.

Les mots « Je ne fais rien de négatif » ont également résonné en moi. Selon les médias locaux, Saget a parfois chanté une chanson « I Don’t Do Negative » (qui se traduit par « Je ne fais rien de négatif »). Et dans ce tweet de décembre, dans lequel il faisait la promotion de ses dates de tournée, il a utilisé cette phrase pour donner un nom à la tournée : « Je ne fais rien de négatif. » C’est peut-être un sentiment dont le reste d’entre nous devrait se souvenir…

Réactions supplémentaires

Candace Cameron Bure, qui a joué la fille aînée de Saget dans « Full House », a tweeté: « Je ne sais pas quoi dire 💔. Je n’ai pas de mots. Bob était l’un des meilleurs êtres humains que j’aie jamais rencontrés. Je l’aimais tellement beaucoup. » .

Voici une collection d’autres hommages hollywoodiens. Josh Gad a déclaré sur TVLine qu' »il n’y avait pas une personne plus gentille à Hollywood… »

Matt Grossman a noté sur Twitter que « ‘America’s Funniest Home Videos pourrait avoir été étonnamment l’un des débouchés les plus prémonitoires sur l’évolution du divertissement et des médias sociaux … »

Jake Tapper, qui a interviewé Saget l’année dernière, a attiré l’attention sur Twitter sur les efforts caritatifs de Saget : « Si vous ressentez un sentiment de perte en raison de la triste nouvelle concernant Bob Saget, je sais qu’il aimerait que vous envisagiez de faire un don à la Fondation de recherche sur la sclérodermie. à la mémoire de sa soeur… »

Scott Feinberg a qualifié la nouvelle sur Twitter de « terrible séquence de 10 jours », soulignant les décès survenus depuis le réveillon du Nouvel An : Betty White. Pedro Bogdanovitch. Sidney Poitier. Marilyn Bergmann. Bob Saget.