Se souvenir de Bukka White : la légende du blues

Né Booker T. Washington White, l’homme connu sous le nom de Bukka White a enregistré pour la première fois en 1930. Au cours d’une décennie, il a sorti neuf disques. Né en 1909, Booker était le fils d’un cheminot et, à juste titre, son premier disque était « The New Frisco Train », couplé avec « The Panama Limited » – les deux sont les noms de trains américains et la guitare de White capture le train en mouvement à la perfection. .

Booker était un vétéran de la musique au moment où il a enregistré pour la première fois après avoir quitté la maison à 13 ans et est allé à Chicago où il a joué dans la rue avec un guitariste aveugle. À la fin des années 20, il est retourné dans le Delta et, inspiré par son collègue bluesman Charley Patton, il était de retour avec les Blues.

Comme son seul et unique album ne s’est pas très bien vendu, Victor ne s’est plus soucié de sortir la douzaine de chansons qu’il avait coupées lors de sa session de 1930. White gagnait sa vie en tant que musicien itinérant, ainsi qu’en tant que lanceur de baseball et boxeur. En 1937, Booker est allé à Chicago et a enregistré « Pinebluff Arkansas » et « Shake ‘Em On Down » pour Vocalion. Malheureusement, ce n’était pas le succès qui frappait à sa porte, c’était la police. Il avait apparemment tiré sur un homme, quelque temps avant la session d’enregistrement, il a été envoyé à la prison de Parchman Farm. En 1939, alors qu’il était là-bas, John Lomax a enregistré deux chansons avec White.

Bukka White était BB Roile cousin de sa mère et il se souvenait de lui avec émotion. « Eh bien, j’aimais son jeu et je l’admirais. J’adorais l’entendre jouer mais il n’était pas mon idole en tant que guitariste mais en tant que personne, en tant que personne j’étais folle de lui. Il aimait s’amuser, aimait ses boissons et ainsi de suite mais je l’aimais parce que quand j’étais un petit garçon, il venait rendre visite à ma mère et il nous apportait toujours des bonbons ou quelque chose du genre et il était un bon parleur, il avait toujours quelque chose de gentil à te dire et il nous ferait rire.

À la fin de 1939, White était sorti de prison et capable d’enregistrer et dans un effort pour « moderniser » le son de White, Washboard Sam a été recruté pour l’accompagner. Bukka et Washboard ont enregistré 12 faces merveilleuses, dont « Bukka’s Jitterbug Swing », « Parchman Farm Blues » et « Special Streamline Special » qui sont des diamants parmi des perles.

Malgré cette musique étonnante, White a disparu dans l’obscurité, pour être redécouvert dans les années 1960. Il a ensuite reçu l’adulation qu’il méritait, mais il n’aurait jamais pu imaginer ce qui se serait passé en 1939, alors qu’il était à la prison de Parchman Farm. Bukka White est décédé le 26 février 1977.

Led Zeppelin« Hats Off to (Roy) Harper » sur leur album Led Zeppelin III était basé en grande partie sur « Shake ‘Em on Down », tandis que « Custard Pie », sur Physical Graffiti, fait également référence à « Shake ‘Em on Down . » Il a également été brillamment couvert par les North Mississippi All Stars. « Parchman Farm Blues » a été enregistré par Jeff Buckley, et à titre posthume sur le disque bonus de Grace.

