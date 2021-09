Se souvenir de chaque détail du mariage de rêve de Justin et Hailey Bieber

Alors que les jeunes mariés restaient à la chapelle pour les photos et les retouches (Hailey a eu deux changements de tenue tout au long de la réception : une charmeuse de soie coupe biais ivoire Vera Wang et un licou Ralph et Russo), leurs invités ont été accueillis avec des coupes de champagne pour les faire reculer alors qu’ils se dirigeaient vers la salle de bal, remplie de plusieurs bars ouverts et de bouteilles de champagne Moët ornées de cristaux Swarovski à chaque table.

La lueur des bougies vacillante et de la mousse espagnole partout, la pièce était “comme une forêt enchantée”, a décrit un invité, “avec des bougies dans des supports en cristal, des lumières scintillantes blanches et des fleurs de lavande violettes suspendues aux arbres au-dessus”.

Plus important encore, a déclaré la source, “C’était vraiment une fête.”

Alors qu’Usher et Justin lui-même prenaient un tour au micro (présentant une nouvelle chanson, “That’s What Love Is”, le chanteur a plaisanté, “Tout le monde vient sur la piste de danse. Et si vous ne le faites pas, je vous jugerai”) , DJ Tay James a fait le gros du travail, en faisant tourner un mélange de hip-hop, de retours en arrière des années 90 et, bien sûr, des plus grands succès de Justin.