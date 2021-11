Se souvenir de Jawaharlal Nehru : « Joyeux anniversaire, Panditji »

Ce faisant, ils ont montré leur mépris total pour ceux qui ont voté les gouvernements de Nehru au pouvoir à maintes reprises. Donc, je ne suis pas fan de Nehru. (fichier image)

Au cours de toutes ces années d’écriture sur la politique et le gouvernement, je n’ai jamais ressenti le besoin de défendre Jawaharlal Nehru. En tant que personne qui croit que les pays deviennent prospères lorsque les leviers de l’économie ne sont pas entre les mains de l’État, les idées économiques de Nehru ne m’ont jamais séduit. L’Inde Nehruvienne, dans laquelle j’ai passé les années de mon enfance, était un endroit sombre dans lequel tout semblait être entre les mains des fonctionnaires, et tout ce qu’ils faisaient était lié à des rames tordues et enchevêtrées de paperasserie.

C’était comme si l’avenir de ce pays était enseveli dans des dossiers poussiéreux dans des bureaux gouvernementaux malodorants et que les dossiers avançaient lentement. La planification centrale, de style soviétique, a probablement été la pire erreur économique commise par l’Inde, et la promotion d’entreprises du secteur public inefficaces tout en rendant difficile le fonctionnement du secteur privé, a causé une croissance à peine de l’économie indienne. Sans surprise, il y avait autant de pauvreté en Inde lorsque Nehru est devenu Premier ministre qu’à sa mort.

Cette idéologie économique a été connue, au fil des années, sous le nom de socialisme nehruvian, et c’était une idée particulièrement indienne. Là où d’autres pays socialistes ont au moins investi dans d’excellentes écoles publiques, hôpitaux et services publics qui sont les outils que les gens ordinaires utilisent pour se sortir de la pauvreté, Nehru n’a pas réussi à le faire. Comme c’étaient des fonctionnaires de la mentalité coloniale en qui Nehru faisait confiance à ses plans, ils se sont assurés qu’ils n’avaient jamais besoin d’utiliser les installations qu’ils avaient créées pour le peuple. Ce faisant, ils ont montré leur mépris total pour ceux qui ont voté les gouvernements de Nehru au pouvoir à maintes reprises. Donc, je ne suis pas fan de Nehru.

Et pourtant, le jour de son anniversaire cette année, je ressens le besoin de me souvenir des choses qu’il a données à l’Inde qui ont plus que compensé les erreurs qu’il a commises. L’Inde s’est libérée de la domination coloniale à un moment où de nombreux autres pays d’Asie et d’Afrique se débarrassaient des chaînes du colonialisme. La plupart d’entre eux sont passés presque immédiatement de l’esclavage par leurs maîtres coloniaux à l’esclavage par des dictateurs et des militaires. L’Inde ne l’a pas fait, et ce n’était pas un accident, mais une décision consciente prise par Nehru de ne pas laisser cela se produire. Il était si populaire et tellement plus grand que les dirigeants politiques de l’époque que s’il avait voulu annuler les élections et devenir chef suprême, il aurait pu le faire facilement.

Il a choisi de ne pas le faire, et il a choisi de s’assurer que les élections se tiennent régulièrement et qu’elles soient libres. Il a choisi de permettre à la poignée de journaux et de magazines qui composaient les médias à cette époque de le critiquer librement et de ne pas les accuser de sédition et de trahison, comme cela se produit de plus en plus dans la «nouvelle Inde» de Modi. C’est à cause de son respect pour les piliers qui soutiennent la démocratie que ses racines ont pu s’enfoncer si profondément dans le sol indien que lorsque sa propre fille a essayé de devenir dictateur, elle a échoué lamentablement. A peine a-t-elle annoncé des élections en ce jour froid et humide de janvier au Kumbh Mela à Allahabad, qu’une vague de fond a commencé à se lever qui l’a balayée, elle et son héritier, du pouvoir. Cette lame de fond était si forte que Mme Gandhi et Sanjay ont perdu leurs propres sièges. S’il fallait une preuve que la démocratie avait pris racine dans notre ancienne terre de rois et de tyrans brutaux, c’était bien celle-ci. Lorsque les électeurs ont constaté que les hommes qui ont remplacé Mme Gandhi étaient faibles et inefficaces, ils les ont expulsés et l’ont ramenée. Encore une victoire pour la démocratie.

Ce fut une fois de plus une victoire pour la démocratie que, lorsque les gens ont vu la démocratie se décomposer en politique dynastique et en corruption, les héritiers de Nehru ont été remplacés par le fils d’un vendeur de thé gujarati. Narendra Modi a réussi à remporter un second mandat parce que les électeurs indiens ont réalisé que même si son gouvernement était loin d’être parfait, il était plus capable de gouverner que les héritiers de la dynastie. C’est le grand malheur de l’Inde qu’après avoir remporté son deuxième mandat, Modi ait montré une tendance à se considérer comme une sorte de guide suprême, qui doit rester au-dessus de la dissidence et de la critique. Les dissidents sont régulièrement arrêtés ces jours-ci en vertu de lois élaborées pour arrêter le terrorisme et la trahison, de sorte que les racines de la démocratie qui ont été plantées à l’époque de Nehru commencent lentement à s’affaiblir.

Une nouvelle Inde est apparue dans laquelle les voix les plus entendues sont celles qui louent le Leader et celles qui confondent le nationalisme avec l’adoration du Leader. Ceux qui croient que cette idéologie rendra l’Inde plus faible et plus petite et non plus forte ou plus prospère sont traités comme des traîtres et des djihadistes. Les chaînes de télévision privées n’ont plus de place pour les critiques du gouvernement et les dissidents, mais pour ceux qui font passer des hymnes au Premier ministre pour du journalisme. Lorsque des journaux puissants essaient de dire la vérité sur des choses qui ont visiblement mal tourné au cours du deuxième mandat de Modi, ils sont perquisitionnés par les inspecteurs des impôts. C’est pourquoi, en cet anniversaire du premier Premier ministre indien, l’une de ses critiques les plus constantes estime qu’elle doit le féliciter pour ce qu’il a fait pour s’assurer que la démocratie s’enracine profondément dans un pays dont le sol n’était pas prêt pour cela. C’est pourquoi, à l’occasion de l’anniversaire de Nehru cette année, nous devrions nous souvenir de son immense contribution à ce pays et ne pas le réprimander pour ses erreurs, aussi importantes soient-elles.

