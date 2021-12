Se souvenir de Jeff Dickerson, DeMar’s Impact et Dominique sur les Hawks

Dans le dernier épisode de l’année, Jason revient brièvement sur 2021 dans les sports de Chicago (03:34). Il se souvient du journaliste et mentor d’ESPN Bears, Jeff Dickerson, décédé mardi des complications d’un cancer du côlon (13h03). DeMar DeRozan continue de briller pour les Bulls alors que Jason explique pourquoi il pense que DeMar peut avoir un effet semblable à celui de Chris Paul pour les Bulls (28:42). Il est ensuite rejoint par le Basketball Hall of Famer Dominique Wilkins alors que les Bulls sont au milieu d’une séquence de deux matchs contre les Hawks. Ils discutent du plafond de Trae Young et de la façon dont ils ont commencé à mieux jouer après le limogeage de Lloyd Pierce (46:33).

Hôte : Jason Goff

Invité : Dominique Wilkins

Producteurs : Steve Ceruti, Chris Tannehill et Jessie Lopez

