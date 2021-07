Se souvenir de John Coltrane, un géant du jazz

Jean Coltrane est décédé le 17 juillet 1967, après avoir donné plus au jazz au cours de ses 40 ans que beaucoup de ceux qui vivent une vie beaucoup plus longue. Sa musique a été une inspiration pour de nombreux musiciens de rock ainsi que de jeunes musiciens de jazz et son album, Un amour suprême, est l’un des chefs-d’œuvre reconnus du canon du jazz.

Une aptitude pour la musique

Né en Caroline du Nord en septembre 1926, le père de Coltrane était tailleur et musicien amateur capable de jouer de plusieurs instruments. Coltrane a également montré une aptitude pour la musique, en étudiant le cor ténor (alto) en mi bémol, la clarinette et le saxophone alto au lycée. Ses deux grands-parents avaient été pasteurs méthodistes et son grand-père maternel avait été un célèbre prédicateur de l’Évangile dans toute cette partie du Grand Sud.

L’église faisait partie de son éducation et la musique gospel a fourni la bande originale. Quand il avait treize ans, son père et son grand-père sont morts à un mois d’intervalle et après que Coltrane ait obtenu son diplôme d’études secondaires en 1943, la famille a déménagé au nord de Philadelphie pour prendre un nouveau départ. Il y étudie à l’Ornstein School of Music et aux Granoff Studios, avant de faire ses débuts professionnels en 1945 en jouant dans un orchestre lounge.

Après une courte période de service dans la Marine, Coltrane est rentré chez lui et après avoir joué dans l’orchestre de la Marine alors qu’il était stationné à Hawaï (1945-1946), il a exprimé un vif intérêt pour le saxophone alto. Il a travaillé avec une série de groupes au cours de la décennie suivante, dont Eddie Vinson (1947-1948), et il a joué de l’alto et du ténor avec Dizzy Gillespie (1949-1951) et Earl Bostic (1952-1953). Sa première session d’enregistrement proprement dite a eu lieu avec l’orchestre du batteur Teddy Stewart – composé principalement des membres du groupe de Dizzy – Dinah Washington sur certains singles pour Mercury.

À partir de 1953, Coltrane se concentre sur le saxophone ténor, jouant avec Johnny Hodges de 1953 à 1954 ; pendant ce temps, il est apparu sur plusieurs des albums Norgran de Hodges. En 1955, Coltrane a obtenu le concert qui l’a amené à un public plus large, jouant dans le nouveau quintette de Miles Davis, avec Red Garland, Paul Chambers et Philly Joe Jones.

Un réveil spirituel

Coltrane a cité 1957 comme l’année de son éveil spirituel lorsqu’il s’est débarrassé de sa dépendance à l’héroïne et à l’alcool, catalysée par son renvoi du Quintette de Miles Davis. Coltrane avait déjà été licencié par Gillespie pour sa consommation croissante de drogue, et cette fois, perdre un si bon concert et faire une quasi-overdose était le réveil dont il avait besoin. Il est allé à la dinde froide et a nettoyé. Après des moments difficiles pour se redresser, il revient bientôt jouer la seconde moitié de 1957 avec Moine Thélonious‘s Quartet, avant de rejoindre à nouveau Davis au début de 1958.

Toujours humble et très autocritique, Coltrane cherchait perpétuellement la vérité dans la musique, une déclaration ultime. Entre les séries, il pouvait être connu pour marcher dix pâtés de maisons et regarder le ciel nocturne à travers des jumelles, dans une recherche constante d’inspiration et de vérité universelle. Son mécanisme de recherche musicale fonctionnait en ressassant et en reformulant chaque concept musical dans chacune de ses permutations. Cette approche a d’abord conduit à ses « feuilles de son », un terme inventé par le critique de jazz Ira Gitler en 1958 pour l’album Soultrane de Coltrane, pour décrire son style d’improvisation innovant consistant à répéter des arpèges à tir rapide avec de minuscules variations. Alors que l’évolution de sa musique a été appréciée par de nombreux critiques et collègues musiciens, elle n’a pas été facilement acceptée par le public ; tout cela semblait trop étranger.

Du 21 mars au 10 avril 1960, la programmation Wynton Kelly, Paul Chambers et Jimmy Cobb du Miles Davis Quintet a fait une tournée en Europe, avec les groupes d’Oscar Peterson et de Stan Getz lors d’une tournée Jazz At The Philharmonic. Au Théâtre Olympia, Paris, les spots solo de Coltrane ont été hués et le public chahuté. Lorsque Coltrane revient à Paris en 1962, jouant encore plus aventureux, ce n’est que sous les acclamations.

Diriger ses propres séances

Alors qu’il était avec Davis, Coltrane avait commencé à diriger ses propres sessions d’enregistrement, lui donnant de plus en plus l’occasion de diffuser ses propres compositions ; ‘Blue Train’ l’a établi comme un brillant compositeur ainsi qu’un joueur. Ses premiers enregistrements étaient pour le label Prestige ; parmi les faits saillants était The Cats de 1957, la même année où il a coupé Blue Train pour Blue Note Records. Ses débuts pour Creed Taylor’s Impulse ! label est venu en 1961 quand il a fait Africa/Brass; peu de temps après, il enregistra les belles Ballades. Deux ans plus tard, il a fait John Coltrane et Johnny Hartman, le chanteur étant le repoussoir parfait pour le saxophone ténor de Trane.

Un amour suprême

Puis, en décembre 1964, il a enregistré un morceau de musique composé dans la paix et le calme relatifs que l’on trouve à Dix Hills, Long Island, à une trentaine de kilomètres de Manhattan. Un amour suprême était le sermon que Coltrane avait promis à son Dieu s’il réussissait à traverser la dinde froide. C’était une expression littérale d’adoration ; un poème de dévotion qu’il avait écrit et reproduit dans la pochette ouvrante de l’album est exprimé syllabe par syllabe au saxophone comme une « narration musicale » dans le morceau final « Part 4 : « Psalm ».

Le groupe pour la session était ce qui est devenu connu sous le nom de « Classic Quartet » avec McCoy Tyner, Elvin Jones et Jimmy Garrison, qui avaient tous été avec Coltrane dans diverses formations depuis le début des années 1960. Tous ceux qui travaillent avec Coltrane ont vite compris qu’ils devaient être dévoués et avoir une endurance considérable pour suivre le rythme. Parce que Coltrane était terrifié à l’idée de voler, le groupe voyageait toujours par la route, passant six semaines en tournée d’un océan à l’autre, puis commençant immédiatement une résidence de six semaines à New York, souvent au Half-Note au 289 Hudson Street.

Purifié de la drogue, Coltrane avait toujours un vice – trop manger – la nourriture est devenue pour lui un réconfort pour apaiser les rigueurs de la performance constante. La légende raconte aussi que Coltrane a mangé tellement de farces à la menthe que ses touches de saxophone se sont bouchées de sucre.

L’expérimentation qui altère l’esprit

Cependant, Coltrane n’en avait pas entièrement fini avec les substances psychotropes. L’extrémisme dans sa musique, la discordance extraterrestre et le regard tourné vers l’Est pour une signification spirituelle étaient en partie alimentés par sa consommation croissante de LSD. Son expérimentation musicale a commencé à prendre de nombreuses couches supplémentaires, à tel point que la loyauté de ses fidèles collègues était mise à l’épreuve. Le début de la fin pour Tyner et Jones était la session de l’Ascension (1965) où ils se sont plaints que tout ce qu’ils pouvaient entendre était du bruit.

En 1966, Alice Coltrane – Coltrane avait épousé le pianiste plus tôt dans l’année, ayant récemment divorcé de sa première femme – et Rashied Ali a remplacé le duo partant, jouant et enregistrant dans diverses combinaisons jusqu’à la mort de Coltrane d’un cancer du foie. Lorsqu’on lui a demandé comment il aimerait qu’on se souvienne de lui, il a répondu : « En tant que saint. » Il est décédé le 17 juillet 1967 à Huntington, New York.

« Tout ce qu’un musicien peut faire, c’est se rapprocher des sources de la nature, et ainsi se sentir en communion avec les lois naturelles. – John Coltrane.

