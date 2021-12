Se souvenir de ‘King Kun’ – Comment les hommages de ses coéquipiers et de ses rivaux ont montré l’immense popularité de Sergio Aguero

Les hommages et les messages de ses coéquipiers et rivaux ont confirmé la popularité de Sergio Aguero

Dans la salle des médias du Camp Nou, Sergio Aguero a fait ses adieux en larmes. À 33 ans, il lui restait encore quelques années de football de haut niveau, mais la santé est devenue un obstacle.

Le 30 octobre, alors qu’il jouait contre Alaves en Liga, Aguero a quitté le terrain en se tenant la poitrine. Son état a été évalué et Aguero a finalement décidé d’arrêter de jouer. « J’aimerais rester ici et continuer à aider mes coéquipiers, mais les choses arrivent pour une raison », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Au-delà de sa famille, ses amis et ses camarades de club, le soutien est venu du gardien de Manchester United David de Gea. « La vie, la famille et la santé sont au-dessus et au-delà de tout. Je t’aime amigo », a-t-il posté sur Twitter. Aguero a quitté Manchester City et a rejoint Barcelone cette saison, avec l’intention de jouer aux côtés de son ami Lionel Messi. Dans une tournure soudaine des événements, Messi a dû quitter son club d’enfance. Dans une tournure des événements plus cruelle, Aguero a dû raccrocher ses bottes.

Les sportifs aiment se juger à travers les yeux de leurs coéquipiers et pairs. Un débordement d’hommages et de messages de soutien de ses coéquipiers et rivaux a confirmé la popularité d’Aguero. Il a marqué 260 buts pour City, mais l’Argentin accorderait probablement une plus grande valeur aux éloges de la légende de Chelsea John Terry sur les réseaux sociaux : « L’un des plus grands joueurs de @premierleague JAMAIS. @aguerosergiokun LÉGENDE ». Terry était un rival féroce sur le terrain et un admirateur en dehors.

Aguero était l’incarnation du passage à l’âge adulte de City dans le football anglais de haut niveau, un club qui languissait dans l’échelon inférieur pendant une longue période. Il a marqué « ce » but – sans doute le vainqueur des arrêts de jeu dont on a le plus parlé, contre les Queens Park Rangers, qui a remporté le titre de Premier League pour City lors de la dernière journée de la saison 2011-12 ; leur premier titre de champion en 44 ans.

Le rachat d’Abu Dhabi a donné au club un sérieux coup de pouce financier. Aguero a été l’étincelle qui a déclenché la domination de City sur le terrain, au détriment de ses rivaux de la ville, Manchester United. Lorsque United était une machine à gagner sous Sir Alex Ferguson, City était les garçons de fouet préférés. L’arrivée d’Aguero a tout changé. De ce point de vue, il a fait un impact à la Eric Cantona dans la moitié bleue de Manchester.

Aguero a enseigné à City la valeur de se battre jusqu’à la fin. Avant lui, le « vainqueur du temps Fergie » était l’exclusivité de United. Contre QPR, il a aidé ses coéquipiers à réaliser que ce n’était jamais fini jusqu’à ce que ce soit fini. Alors que le jeu avançait dans le temps additionnel de la seconde mi-temps, la majorité des fans de City sombraient dans le désespoir. Un titre qui était le leur leur échappait. Aguero n’était pas ravitaillé dans le dernier tiers, il a chuté profondément, a commencé le mouvement et a joué un une-deux avec Mario Balotelli avant de marquer le but. Il l’a fait à nouveau quelques années plus tard, contre le Bayern Munich lors d’un match de Ligue des champions, arrachant la victoire aux griffes de la défaite.

« La plus grande qualité d’Aguero – au-delà de sa finition, de sa passion et de sa technique – était qu’il ne savait jamais vraiment quand il était battu. Ce qu’il a donné aux fans de City, c’est un sentiment que ceux du côté rouge de Manchester savaient bien : jusqu’à ce que l’arbitre sonne le coup de sifflet final, il y avait toujours un moyen », a écrit Alex Brotherton, un supporter de City, dans le Manchester Evening News.

Pep Guardiola est à juste titre crédité de l’ascension rapide de City en tant que force de football au cours de la dernière demi-décennie. Sans Aguero, le revirement n’aurait pas eu lieu.

Son surnom, Kun, était d’origine japonaise. «Quand il était enfant, Aguero regardait une série animée japonaise appelée Kum Kum. Ce sont ses grands-parents qui ont commencé à l’appeler ‘Kun’ en raison d’une certaine similitude entre l’enfant et le personnage, et le nom est resté depuis », a déclaré le site du FC Barcelone. La Catalogne était censée être son coucher de soleil doré. Son faste a été dépensé à Manchester, où il est venu en 2011 pour 35 millions de livres sterling et est devenu la plus grande légende de City.

Le message Twitter du club saluait ‘King Kun’… « Tout le monde à Manchester City aimerait profiter de cette occasion pour remercier @aguerosergiokun pour son incroyable contribution à notre succès au cours de la dernière décennie et lui souhaiter une bonne retraite », a-t-il déclaré.

Guardiola l’a comparé à Diego Maradona. « Maradona a conquis l’Italie, Messi l’a fait en Espagne et Aguero l’a fait en Angleterre ; ses chiffres parlent d’eux-mêmes », a déclaré le directeur de la ville à ESPN Argentina. »

Grâce à ses 41 buts en 97 matches internationaux, Aguero était également un grand argentin. Un excellent joueur d’équipe, il n’a jamais l’esprit de jouer le second violon à Messi. Pas étonnant alors que le maestro ait fait un bon souvenir sur Instagram. « La vérité maintenant, c’est que ça fait très mal de voir comment vous devez arrêter de faire ce que vous aimez le plus à cause de ce qui vous est arrivé », a écrit Messi, ajoutant: « Nous avons vécu de très beaux moments et d’autres qui ne l’étaient pas tellement, tous nous ont rendus de plus en plus unis. Nous continuerons à les vivre ensemble en dehors du terrain.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.