Se souvenir de la journée historique de Jeff Bagwell il y a 21 ans

Par Yirsandy Rodriguez

Pour d’innombrables raisons, l’ancien joueur de premier but des Astros et membre du Temple de la renommée de Cooperstown, Jeff Bagwell, a été l’un des joueurs les plus emblématiques de Houston.

De son illustre carrière de 15 saisons, aux records qu’il a établis ou à la posture typique qu’il a adoptée à la plaque, accroupi bas et jambes larges, Bagwell est devenu une idole de tous les temps.

Après sa retraite à 37 ans lors de la saison 2005, Bagwell est toujours le leader de tous les temps des Astros avec 79,9 bWAR, 449 circuits, 1 529 points produits et 1 401 marches.

Il a également dirigé les tournois majeurs à trois reprises dans les matchs joués (1992, 1997 et 1999), deux fois dans les points marqués (1999 et 2000) et une fois dans les points produits (1994), les buts (1999), les coups (1994) et le total. bases (1994).

Cependant, indépendamment de ce grand héritage historique, la grandeur du MVP (1994), quatre fois All-Star, Rookie of the Year (1991), Golden Glove (1994) et trois fois Silver Bat, était composée de bien d’autres exploits qui ont fait vibrer d’excitation les fans de Houston.

L’un d’eux fête ses 21 ans ce vendredi : le 13 août 2000, Bagwell a établi un sommet en carrière avec sept points produits lors d’un coup sûr 14-7 des Astros contre les Phillies au Veterans Stadium.

Bagwell était 5-en-4, a marqué trois fois et a fait sortir deux balles du parc pour produire la moitié des courses des Astros. Cette paire d’explosions était ses 32e et 33e circuits, lors d’une saison régulière où il a établi le record de 47 toujours en vigueur dans la franchise Astros.

Après ce match, Bagwell a enregistré sept points produits une seule fois dans sa carrière, le 7 juillet 2001 à Kansas City.

Depuis la fin de ce mois d’août 2000, les records de Bagwell sont inaccessibles : son swing dévastateur a produit 12 circuits et 34 points produits, établissant une ligne de .380 / .479 / .810.

Ce vendredi, les échos de ces tubes et de tant de moments dans lesquels Jeff Bagwell a joué seront à nouveau une source d’inspiration pour les Astros de Houston.

Statistiques de carrière de Jeff Bagwell

Année

Âge

Tm

Lg

g

Pennsylvanie

HEURE

RBI

BA

OBP

SLG

SPO

1991 23 HOU NL 156 650 15 82 .294 .387 .437 .824 1992 24 HOU NL

162

697 18 96 .273 .368 .444 .812 1993 25 HOU NL 142 609 20 88 .320 .388 .516 .903 1994 26 HOU NL 110 479 39

116

.368 .451

.750

1 201

1995 27 HOU NL 114 539 21 87 .290 .399 .496 .894 1996 28 HOU NL

162

719 31 120 0,315 0,451 0,570 1,021 1997 29 HOU NL

162

717 43 135 .286 .425 .592 1.017 1998 30 HOU NL 147 661 34 111 .304 .424 .557 .981 1999 31 HOU NL

162

729 42 126 .304 .454 .591 1.045 2000 32 HOU NL 159 719 47 132 .310 .424 .615 1.039 2001 33 HOU NL 161 717 39 130 .288 .397 .568 .966 2002 34 HOU NL 158 691 31 98. 291 .401 .518 .919 2003 35 HOU NL 160 702 39 100 .278 .373 .524 .897 2004 36 HOU NL 156 679 27 89 .266 .377 .465 .842 2005 37 HOU NL 39 123 3 19 .250. 358 .380 .738

15 ans

2150

9431

449

1529

.297

.408

.540

.948

(Source Baseball-Reference.com)