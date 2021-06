Se souvenir de la “solution douce” d’Apple pour les applications iPhone avant l’App Store

À l’été 2007, les développeurs étaient impatients de savoir comment ils s’intégraient dans l’histoire de l’iPhone. Steve Jobs a déclaré aux développeurs lors de la WWDC 2007 qu’Apple avait proposé une “solution idéale” permettant aux développeurs de créer leur propre logiciel pour iPhone. Cette solution était des applications Web dans Safari. Cela ne s’est pas très bien passé avec les développeurs et les utilisateurs, mais cela a conduit à l’ajout de nouvelles fonctionnalités intéressantes à l’iPhone avant le lancement final de l’App Store l’été suivant.

Même si les gens n’étaient pas très satisfaits de cette solution, et John Gruber l’appelait même un « sandwich à la merde », de nombreux développeurs ont continué à développer de très bonnes applications Web mobiles pour iPhone. Même les grandes entreprises comme Facebook et Google se sont engagées et ont créé des versions mobiles de leurs sites Web conçues uniquement pour l’affichage de l’iPhone.

L’absence d’une véritable solution d’application native d’Apple a également conduit les développeurs à jailbreaker leurs appareils et à créer certaines des premières applications natives pour iPhone. L’Iconfactory a un excellent article détaillant les origines du jailbreak et la toute première application tierce native pour iPhone. Alors que des outils tels que Installer prenaient leur envol pour obtenir les applications des développeurs sur leurs appareils, les applications Web étaient toujours la solution principale.

Une offre oubliée depuis longtemps d’Apple était le répertoire d’applications Web iPhone qui résidait directement sur Apple.com. Apple l’a lancé fin 2007, et c’était un moyen facile pour les utilisateurs de trouver des applications Web organisées pour leur iPhone. Apple l’a expliqué aux utilisateurs avec ce qui suit :

Il est facile de parcourir les applications Web et de sélectionner et d’organiser vos favoris. Visitez simplement www.apple.com/webapps sur votre iPhone ou iPod touch (l’iPod touch nécessite une connexion Wi-Fi). Parcourez la bibliothèque et lorsque vous en trouvez une qui vous plaît, appuyez sur le lien et essayez-la. Si vous aimez l’application Web, assurez-vous de la marquer pour un accès rapide plus tard.

Le répertoire de l’application Web n’était pas trop différent de l’App Store. Il comportait des applications organisées en différentes catégories et obligeait les développeurs à soumettre leur application pour approbation. Bien sûr, n’importe qui pouvait envoyer une application Web, mais si vous vouliez qu’elle fasse partie du répertoire d’Apple, vous deviez la soumettre.

Le site Web des développeurs d’Apple contenait des tonnes de conseils utiles pour les développeurs afin de créer leurs applications Web, comme des exemples de code avec des éléments d’interface utilisateur iPhone. Les développeurs ont fini par créer de très bons prédécesseurs de leurs applications natives. Certaines des applications les plus populaires au début de 2008 étaient FedEx, un dictionnaire, mobiChess et une application appelée MacLight, qui simulait un feu de camp sur votre appareil.

Internet Archive semble avoir enregistré à peu près toutes les listes du répertoire de l’application Web, et vous pouvez les parcourir sur votre ordinateur ou votre appareil mobile à ce jour. Vous pouvez le trouver et les explications originales d’Apple pour les applications Web ici.

Les applications Web sont encore utilisées aujourd’hui par plusieurs entreprises, mais la grande majorité d’entre elles proposent de meilleures applications natives. Apple était certainement sur quelque chose, les applications Web faisant partie d’un ensemble d’excellentes solutions pour les logiciels mobiles. Mais les applications natives via le SDK iPhone étaient et sont toujours les meilleures.

