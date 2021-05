Se souvenir de l’USS Liberty | Blog de trou de mémoire ⋆ 10z viral

Un documentaire monumental de 2020 place «l’incident» dans une perspective nette

La véritable histoire de l’USS Liberty est plus choquante que n’importe quel roman d’espionnage écrit par Tom Clancy. Le vaisseau espion le plus secret au monde. Son client était la NSA. Le navire et ses 294 marins de l’US Navy ont été précipités vers la mer Méditerranée. Seuls la Maison Blanche et le Pentagone savaient qu’Israël était prêt à attaquer les nations arabes.

L’USS Liberty a été délibérément envoyé dans une zone de destruction. Les pertes sont ahurissantes : 34 tués et 174 blessés. La dissimulation a commencé immédiatement et s’est poursuivie depuis 1967. Jusqu’à maintenant ! Les survivants vieillissants ont enfin raconté leur véritable histoire. Sacrifier la liberté met les pendules à l’heure.