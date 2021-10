Se souvenir de Puneeth Rajkumar: Alors que la star du pouvoir Kannadda est enterrée, voici 5 meilleurs rôles

Puneeth Rajkumar

La star de cinéma vétéran de Kannada, Puneeth Rajkumar, a été inhumée avec tous les honneurs de l’État au studio Kanteerava ici. Plusieurs dignitaires politiques, dont le ministre en chef Basavaraj Bommai, les anciens ministres en chef BS Yediyurappa et Siddaramaiah, , les ministres du cabinet Bommai, le chef du Congrès de l’État DK Shivakumar, des personnalités du cinéma en plus des membres de la famille Rajkumar ont rendu un dernier hommage à l’acteur décédé.

La fanfare de la police a joué l’hymne national et a tiré trois coups en l’air, suivis de deux minutes de silence en signe de respect. Le drapeau tricolore national qui était enveloppé sur le corps de Puneeth a ensuite été remis à son épouse Ashwini Revanth par le ministre en chef Bommai. Pour des raisons de sécurité, avec le consentement des membres de la famille, les derniers sacrements de l’acteur ont été exécutés bien avant l’heure prévue.

Connu de ses fans sous le nom d' »Appu », Puneeth a subi une grave crise cardiaque samedi. Puneeth Rajkumar, était le fils d’une idole du sud de l’Inde, le Dr Rajkumar. Outre les films, il était également un chanteur de play-back, présentait des émissions de télévision et avait produit des films. Il a joué le rôle principal dans près de 30 films et voici quelques-unes de ses performances les plus populaires et les plus mémorables au cours de l’année.

Rajakumara

Le film mettant également en vedette Priya Anand a été le premier à vendre 6 000 projections en multiplex dans les six semaines suivant sa sortie. Le film a été diffusé en salles pendant plus de 100 jours dans 45 à 50 centres du Karnataka. La collection brute du film a été signalée à ₹75 crores.

‘Jackie’

Le film réalisé par Duniya Soori a été nommé meilleur film de 2010 aux South Filmfare Awards et a été salué pour ses punchlines, ses chansons et sa brillance technique combinées à un art qui est devenu une marque de fabrique du cinéma rustique de Soori. Il est également considéré comme l’un des films précurseurs de l’industrie cinématographique Kannada. Puneeth Rajkumar a reçu le prix du meilleur acteur aux Suvarna Awards 2011.

Hudugaru

Remake du film tamoul ‘Naadodigal’, le film a décerné à Puneeth Rajkumar les prix Filmfare et SIIMA du meilleur acteur à Kannada pour sa performance dans ce film. Après sa sortie le 5 mai 2011, le film s’est bien comporté au box-office, comme le précédent film de Puneeth, Jackie.

Appu

Le premier rôle principal de Puneeth est venu face à Rakshita dans Appu (2002), un drame romantique très réussi réalisé par Puri Jagannadh. Le film a été refait en télougou en 2002 en tant qu’idiot, en tamoul en 2003 en tant que Dum, en bengali en 2006 en tant que héros.

Arasu

La première performance primée de Puneeth est venue du film Arasu pour lequel il a remporté le prix Filmfare. Réalisé par Mahesh Babu, il met en vedette Puneeth Rajkumar en tant que fils d’un magnat des affaires qui laisse sa richesse héritée pour gagner sa vie après avoir été rejeté par une fille.

En dehors du film, Puneeth Rajkumar faisait également partie. Large gamme d’activités philanthropiques. Il était engagé dans plusieurs orphelinats, maisons de retraite. Il faisait également partie des écoles kannada et avait souligné l’importance de l’éducation des filles. Il a contribué à plusieurs causes.

