Se souvenir de Robin Williams à l’occasion de ce qui aurait été son 70e anniversaire

Quand j’étais petit, Robin Williams était mon acteur préféré. J’ai adoré ses performances sérieuses et joyeuses, teintées de pathos et de vulnérabilité; ses moments drôles étaient toujours aussi bons que ses moments émotionnels. je regarderais et re-regarderais Patch Adams, Homme bicentenaire, Jumanji, Aladin, et Mme Doubtfire, trouvant un immense réconfort dans sa présence rassurante et paternelle.

Quand j’étais adolescent, j’étais légèrement embarrassé par ce fait. Ce n’est pas cool d’apprécier la sincérité ; les adolescents sont généralement beaucoup plus intéressés par le cynisme et la satire. Même avoir un acteur préféré n’est pas cool. Je me suis éloigné des choses que j’aimais, mais je n’ai jamais cessé de les aimer.

En tant qu’adulte, je suis fier d’avoir pu reconnaître le talent de Robin Williams à tout âge. Il était brillant. Il était unique en son genre. Lorsque la nouvelle de sa mort soudaine a éclaté, cela m’a brisé le cœur – un monde sans sa douceur et son humour semblait un peu plus sombre.

Son amour pour les jeux vidéo perdure, bien sûr, tout comme son incroyable filmographie : dans les bandes-annonces qu’il a enregistrées pour Nintendo, dans un personnage hommage dans Breath of the Wild et dans sa fille, Zelda – du nom de la princesse.

Lorsque Skyward Sword est sorti à l’origine en 2011, Robin Williams (et Zelda) ont enregistré une bande-annonce pour le jeu, dans laquelle Robin a dit à sa fille : “Vous avez beaucoup à apprendre avant de devenir un maître”. Comme le reste de son travail, c’est un moment loufoque, idiot, mais sincère; vous pouvez sentir son affection pour elle rayonner malgré le fait que la bande-annonce ne dure que 30 secondes (dont la moitié est constituée de séquences de jeu).

En octobre 2011, Robin et Zelda ont joué ensemble la réédition DSiWare de Four Swords Adventures, dans laquelle ils ont un pari – et Robin perd, étant obligé de raser sa magnifique barbe, et se transformant instantanément de “papa moelleux Robin Williams” à “Hé, c’est le gars de ce film!”

Plus tôt dans la même année (ils ont probablement enregistré toutes ces publicités en même temps), Robin et Zelda s’étaient également associés pour un duo de publicités pour la sortie d’Ocarina of Time 3D, qui sont terriblement douces – sur des plans de Link explorant Hyrule, Robin dit “pour vous, j’ai voyagé aux quatre coins du monde”, et ce n’est que lorsque nous avons coupé des images de jeu à Robin et Zelda sur le canapé que nous nous sommes rendu compte qu’il parlait d’un autre Zelda.

« Papa, tu me confonds encore avec la princesse ? « Difficile à dire… Vous êtes tous les deux assez magiques.

C’est un dialogue touchant qui est suivi d’un rire des deux, alors qu’ils se tiennent la main sur le canapé – un moment qui ressemble à un aperçu de leur relation, malgré le fait qu’il était très probablement scénarisé.

Mais c’est ainsi que Robin Williams est dans mon esprit : sa chaleur et sa gentillesse n’ont pas été fabriquées. Il les a intégrés au personnage qu’il jouait, et bien que son héritage soit celui d’un comédien, je me souviendrai toujours de lui pour la façon dont il a apporté la profondeur d’un océan à tout. Le monde est un peu moins coloré sans lui, mais Dieu merci, il a laissé tellement de lui-même derrière lui.

Joyeux anniversaire Robin. Tu nous manques.