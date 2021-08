Se souvenir de Summer Jam à Watkins Glen

Le folklore rock se souvient des festivals emblématiques tels que Woodstock, Monterey et l’île de Wight comme des occasions légendaires. Pour une raison quelconque, il a eu tendance à négliger l’événement qui était plus important que n’importe lequel d’entre eux.

Le Summer Jam à Watkins Glen, l’hippodrome du Grand Prix de l’État de New York, a eu lieu le 28 juillet 1973. Il a réuni un total ahurissant (et record) de 600 000 personnes, qui ont apprécié des heures et des heures de musique. prévu par seulement trois actes, le groupe des frères Allman, les morts reconnaissants, et Le groupe.

« Le plus grand public pour un festival pop »

Cette fréquentation était suffisante pour que le Summer Jam reçoive le titre de «plus grand public pour un festival pop» par le Livre Guinness des records. Alors que les estimations des foules de festival varient souvent énormément, le chiffre a éclipsé les 400 000 qui auraient été à Woodstock. De plus, rétrospectivement, cette journée d’été à Watkins Glen a défini l’idée même de la jam session prolongée qui est devenue l’une des caractéristiques du rock des années 1970.

Les graines de Summer Jam ont été semées l’année précédente, lorsque les promoteurs Shelly Finkel et Jim Koplik avaient organisé un spectacle Grateful Dead à Hartford, Connecticut. Trois membres du Allman Brothers Band – Dickey Betts, Berry Oakley et Jaimoe – se sont tous présentés sur scène pour un jam improvisé.

Gratuitement involontairement

Watkins Glen n’était certainement pas destiné à être un concert gratuit, mais cela s’est avéré ainsi pour des centaines de milliers de personnes. Les promoteurs ont vendu 150 000 billets à l’avance à 10 $ chacun, mais le reste de la foule qui a créé une sorte de bourrage différent aux abords de l’hippodrome s’est retrouvé avec une vue longue distance pour rien.

Même les soundchecks à Summer Jam étaient épiques, avec une partie de la séquence supposée de Grateful Dead qui a finalement été publiée sur le coffret de 1999 So Many Roads (1965-1995). Lorsqu’ils ont officiellement ouvert l’événement, les Dead ont joué deux longs sets, après quoi The Band a suivi avec une performance de deux heures.

Les classiques en direct d’Allmans

Lorsque les Allmans sont montés sur scène, le timing était parfait pour diffuser les chansons de leur prochain album Brothers and Sisters. Ils ont pris leur place parmi ce qui était désormais des incontournables de leur émission, tels que “Statesboro Blues” et “Whipping Post”.

Leur performance à Watkins Glen de l’une des nouvelles chansons, “Come and Go Blues” de Gregg Allman, a ensuite été publiée sur leur compilation live de 1976 Wipe The Windows, Check The Oil, Dollar Gas. Les Allmans ont joué, comme souvent, pendant trois heures, puis, fidèles à l’esprit du jour, les membres des trois groupes se sont levés pour jammer sur des standards comme “Johnny B. Goode” et “Not Fade Away”.

“Qui peut l’expliquer”, a déclaré Koplick dans le rapport du Washington Post sur le festival. « Nous avons dépensé moins de 30 000 $ en publicité et nous avons fini par vendre 150 000 billets à 10 $ chacun. Mais nous n’avons jamais rêvé que nous aurions autant de monde. Je suppose qu’ils ont juste trouvé le concept attrayant – une journée de musique à la campagne. »

