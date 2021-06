Se souvenir de Sunil Jain – l’éditeur dont l’astuce économique est irremplaçable

Sunil Jain au bureau du Financial Express. (Express photo)

Par Sajjid Z Chinoy,

Dans son style caractéristique, Sunil a toujours été le premier à sortir des blocs. Des semaines avant le budget – parfois des mois – il demandait un éditorial du jour du budget pour le Financial Express. Cette année n’était pas différente. Malheureusement, je n’ai pas pu honorer sa demande cette fois, en raison d’engagements de travail le jour du budget. Ainsi, lorsque j’ai écrit sur le budget dans un autre journal une semaine plus tard, il a répliqué avec sa manière d’esprit caractéristique : « très bel article… dommage que ce soit dans le mauvais journal ». Il ne faisait, bien sûr, que plaisanter – signant avec un sourire coquin. J’ai répondu que la prochaine pièce serait certainement pour lui, ce qu’il a accueilli avec enthousiasme. Quatre mois plus tard, il est insondable de penser que cette pièce ne serait pas pour Sunil, mais à propos de lui. Telle est la réalité incompréhensible et surréaliste qui caractérise notre existence depuis 15 mois.

J’ai connu Sunil pendant une décennie, et cela trop professionnellement – une relation plus courte et différente de celle de ses amis proches et de ses connaissances – mais, malgré cela, un éditorial de 900 mots semble insuffisant pour rendre justice à ses traits uniques et par excellence : un remarquable sa perspicacité en matière d’économie et de politique, une passion ardente pour aller au fond des choses et un désir inébranlable de dire ce qu’il pensait être bon pour le pays, inévitablement mêlé à une franchise peu commune. Quiconque connaissait Sunil aurait deviné que sa curiosité intellectuelle et son zèle seraient surmenés face à une crise existentielle telle que COVID. Fidèle à son habitude, Sunil était dans son élément au cours de la dernière année : il produisait des éditoriaux incisifs après éditoriaux, sur chaque question importante de la journée.

Son astuce est évidente lorsqu’il a rapidement reconnu qu’une réponse budgétaire forte était essentielle non seulement pour maintenir l’économie pendant la crise, mais aussi pour préserver la stabilité macroéconomique par la suite. Que la dette/la dynamique de l’Inde dépendaient davantage de la croissance à moyen terme que du rythme exact de la normalisation budgétaire. L’Inde avait besoin de se sortir de cette crise et les dépenses publiques étaient essentielles pour minimiser les cicatrices. Que, contre-intuitivement, le conservatisme budgétaire pourrait être contre-productif pour la viabilité budgétaire. Et il a donc écrit un éditorial après un éditorial en faisant ces liens et en plaidant pour une réponse budgétaire forte dès le début de la crise. La dernière impression du PIB qui montrait que les dépenses publiques étaient essentielles pour soutenir la croissance au cours du trimestre janvier-mars aurait confirmé certains de ses écrits.

L’astuce s’est également manifestée lorsque—contrairement à la perception commune selon laquelle la taille intercontinentale de l’Inde devrait par réflexe plaider en faveur de la primauté de la demande intérieure—il a reconnu la criticité des exportations. Ces exportations ont été la clé de voûte de l’explosion de croissance de l’Inde au cours de la première décennie de ce millénaire. Qu’aucun marché émergent ne s’était développé sans une forte croissance des exportations. Qu’il existait une relation symbiotique entre les importations et les exportations, de sorte que la rationalisation des premières était la clé du succès avec les secondes. Fidèle à son habitude, il s’est avéré prolifique, pièce après pièce, plaidant avec ferveur pour l’urgence d’alimenter la croissance des exportations et situant cet impératif parmi les constituants plus larges du PIB : C+I+G+XM. Quand j’ai plaisanté en disant que son acuité économique allait mettre les économistes au chômage, il a répliqué avec une nonchalance et une humilité caractéristiques : « Je suis juste un bon preneur de notes !

Sa passion transparaissait dans presque tout ce qu’il écrivait et était particulièrement exposée sur la politique de vaccination ces derniers mois. L’une de ses dernières colonnes intitulée « That Little Thing Called Economics », est effectivement devenue une classe « Microéconomie 101 », augmentée de courbes d’offre et de demande et de triangles ombrés représentant les pertes sèches. On pourrait presque imaginer le professeur Jain marchant avec animation dans une salle de classe suppliant son public de voir la lumière. D’accord ou en désaccord avec Sunil, il a tout laissé sur le terrain.

Sa passion s’est également manifestée lorsqu’il a rencontré occasionnellement des investisseurs étrangers, désireux d’obtenir ses réflexions sur l’économie, en personne à New Delhi, à l’époque pré-COVID. Inévitablement, un déjeuner d’une heure a débordé sur le double du temps convenu parce qu’un Sunil passionné dévidait des faits et des chiffres qui avaient captivé ses auditeurs. Bien sûr, aucune réunion de ce type ne s’est terminée sans que Sunil n’adopte une position ferme sur le sujet !

En fin de compte, son désir d’embrasser ce qui est le mieux pour le pays s’est reflété dans son approche non idéologique de l’économie. Ses écrits témoignent qu’il ne pouvait pas être plongé paresseusement dans un stéréotype libéral ou conservateur. Il était tout aussi à l’aise pour appeler à une augmentation des dépenses publiques et du soutien des revenus pour éviter de laisser des cicatrices aux ménages et aux PME, qu’il l’était pour sonner un clairon en faveur de la privatisation et de réformes plus favorables au marché.

Cela ressort clairement dans sa dernière chronique prébudgétaire, “Cinq choses pour juger le budget par”, dans laquelle il se bat pour que “la croissance des dépenses soit élevée, beaucoup de privatisation, pas de nouveaux processus, une grande infra-poussée et un balayage de style 1991 réforme”. Cela confirme simplement que Sunil n’a pas été contraint de lier son mât à une philosophie économique. Au lieu de cela, toujours informé par des données, il a défendu avec passion ce qu’il pensait être le mieux pour le pays à ce moment-là.

Pour les lecteurs de la chronique très suivie de Sunil « Attentes rationnelles », il n’y a rien de rationnel ni d’attendu concernant son départ prématuré. Que vous soyez d’accord ou non avec son point de vue – et il y avait parfois de nombreuses raisons d’être en désaccord – la combinaison unique de Sunil d’astuce, de passion et de franchise remarquables est irremplaçable. Tout ce que le reste d’entre nous peut faire maintenant, c’est continuer à défendre les nombreuses causes méritoires qu’il a épousées avec tant de passion.

(L’écrivain est l’économiste en chef de l’Inde, JP Morgan. Les opinions sont personnelles.)

