Se souvenir des 6 meilleurs téléphones LG jamais fabriqués

C’est finalement arrivé. Après plus d’une décennie dans le jeu des smartphones et des années de trimestres déficitaires, LG a officiellement annoncé sa sortie du secteur des smartphones.

La nouvelle est venue après des informations plus tôt cette année selon lesquelles la société explorait plusieurs options et était même en pourparlers avec plusieurs entreprises au sujet de la vente de l’activité mobile. Néanmoins, le moment est idéal pour revenir sur l’héritage de l’entreprise dans l’industrie en se souvenant des meilleurs téléphones LG jamais fabriqués.

Nous nous concentrerons uniquement sur les smartphones de marque LG, ce qui signifie que les Pixels, Nexus 4, Nexus 5 et Nexus 5X fabriqués par LG ne seront pas pris en compte dans cette liste.

LG G2 (2013)

Le premier smartphone de la série G de LG, l’Optimus G, était un très bon téléphone phare par rapport aux efforts de Samsung et de HTC à l’époque. Mais l’entreprise s’est appuyée sur cette base avec le G2 de 2013.

Plus de couverture LG: Les meilleurs téléphones LG que vous pouvez acheter dès maintenant

L’effort de deuxième année de la série G de LG a fait ses débuts avec des boutons d’alimentation et de volume à l’arrière pour la première fois dans la ligne phare de la société, ce qui lui a valu beaucoup d’attention. C’était une fonctionnalité qui resterait un élément incontournable de la série G jusqu’en 2016, lorsque LG a adopté les touches de volume traditionnelles pour le G6 tout en conservant le bouton d’alimentation arrière.

Le G2 n’était pas non plus un poney à un tour, contenant des composants internes puissants (Snapdragon 800, 2 Go de RAM), une batterie plus grosse que le Galaxy S4 et le HTC One M7 à l’époque, et une expérience de caméra solide (y compris l’enregistrement 1080p / 60fps lorsque Samsung ne l’a pas pris en charge).

LG G3 (2014)

Le LG G3 était-il le sommet des efforts phares de l’entreprise en matière de smartphone? Cela fait certainement un concurrent sérieux. Prenant les goûts du HTC One M8, du Samsung Galaxy S5 et du Motorola / Google Nexus 6, il a plus que tenu sa place à l’époque.

Le G3 a introduit quelques fonctionnalités intéressantes dans l’industrie, telles qu’un module de mise au point automatique laser dérivé de ses aspirateurs robots. Et la mise au point automatique au laser est maintenant l’une des nombreuses technologies de mise au point automatique populaires dans l’industrie. Il faisait également partie de la première vague de smartphones à proposer des résolutions QHD (aux côtés d’Oppo), avec Samsung et d’autres par la suite.

LG a également introduit une alternative intéressante à l’authentification biométrique et PIN à l’époque dans le Knock Code. Cela vous a permis d’appuyer sur un schéma de déverrouillage en utilisant quatre quadrants de l’écran. Les scanners d’empreintes digitales en font une fonctionnalité sans objet, mais c’était une solution intéressante à l’époque.

LG G4 (2015)

2015 a apporté plus de la même chose pour LG, mais quelle est la même chose avec le G4. La chose la plus frappante à propos du produit phare était peut-être le dos en cuir de certaines variantes – pas étonnant que Huawei, Oppo et Vivo aient copié cette fonctionnalité depuis lors. Pour être honnête, Motorola a proposé le Moto X2 avec une option en cuir, bien que cela se fasse principalement via le site Web de Motomaker.

Le fabricant coréen s’est également concentré sur l’expérience d’imagerie, apportant un appareil photo principal de 16MP avec un capteur de température de couleur pour de meilleurs clichés. Et nous avons également amélioré les performances en basse lumière, ce qui a amené Samsung à se battre. Parmi les autres spécifications notables, citons l’extension microSD et une batterie amovible, qui manquaient toutes deux sur la série Galaxy S6 à l’époque.

En rapport: Les meilleurs téléphones Android avec stockage extensible

Le plus gros problème avec le G4 à cette époque était les problèmes de bootloop bien documentés de LG. Les téléphones G4, V10, V20 et plusieurs autres téléphones LG ont souffert d’un grave problème matériel qui a empêché le démarrage des téléphones. Cela a conduit à un recours collectif et a souillé ce qui était une proposition par ailleurs fantastique.

LG V20 (2016)

2016 a peut-être été une année difficile pour LG en raison de l’échec du G5, mais la société a également publié un téléphone bien-aimé la même année dans le LG V20. Il s’agissait du premier appareil LG à proposer du matériel quad DAC pour une meilleure expérience audio, avec pratiquement tous les produits phares ultérieurs arborant cette fonctionnalité.

Le V20 a également fourni un affichage de ticker secondaire en haut, utilisé pour les notifications, les paramètres de basculement rapide, etc. Cette fonctionnalité a disparu lorsque LG a adopté la fonctionnalité d’écran permanent, mais il s’agissait néanmoins d’un autre concept intéressant.

Peut-être que la principale raison de toujours envisager le LG V20 en 2021 est qu’il était l’un des derniers téléphones haut de gamme à proposer une batterie amovible. Cela signifie que vous pouvez remplacer les batteries si votre ancienne est dégradée ou si vous avez besoin d’une batterie complètement chargée en un rien de temps. C’est juste dommage que ce téléphone ait également souffert de ces maudits problèmes de boucle de démarrage.

LG G6 (2017)

Le géant coréen a fait un faux pas avec le LG G5 en 2016. Bien sûr, il offrait un appareil photo ultra-large pour la première fois dans l’industrie, mais cela ne suffisait pas pour compenser la conception modulaire avec quelques mods et la construction ho-hum qualité. En fait, je dirais que c’était le début de la chute de l’entreprise.

Mais le G6 nous a donné l’espoir que LG pourrait rebondir et que des jours meilleurs étaient à venir. Le produit phare de 2017 a emballé un design résistant à l’eau pour la première fois de la série, un rapport d’écran 18: 9 plutôt cool, et a mis la caméra grand angle sur un pied d’égalité avec le tireur principal en ce qui concerne la résolution.

En rapport: Le guide complet des téléphones avec appareil photo ultra-large

Il y avait cependant quelques inconvénients au téléphone, tels que la décision absurde de LG de restreindre certaines fonctionnalités à des marchés spécifiques. Les fonctionnalités limitées à divers marchés comprenaient le quad DAC, 64 Go de stockage et le chargement sans fil. Et malheureusement, les clients EMEA ont reçu une variante sans aucune de ces fonctionnalités. Un autre mouvement étrange a été la décision d’adopter le chipset Snapdragon 821 de l’année précédente au lieu du Snapdragon 835. Les rapports à l’époque suggéraient que Samsung avait des dibs sur le nouveau chipset, mais Qualcomm a nié que c’était le cas.

Néanmoins, le G6 a montré que LG était toujours capable de créer un téléphone fantastique. Mais les décisions bizarres susmentionnées ne lui ont pas rendu service. Ces décisions étranges deviendraient un thème plus tard, comme proposer le LG G8 dans des variantes à double ou triple caméra dans diverses régions.

LG V60 (2020)

Le dernier téléphone phare traditionnel publié par LG mérite également une place sur cette liste, et pas seulement parce qu’il est frais dans nos mémoires. Le V60 contient un puissant processeur Snapdragon 865, une énorme batterie de 5000 mAh pour une endurance de deux jours, une charge sans fil et une résistance à l’eau / à la poussière IP68 comme vous vous y attendez.

Le produit phare de LG début 2020 a également offert une excellente expérience de caméra, réduisant l’écart de qualité d’image pour les meilleurs joueurs. Ajoutez le port 3,5 mm, l’audio quad DAC et un prix de 900 $ qui a chuté en quelques mois à peine, et vous avez l’un des succès dormants de 2020.

Le V60 n’était cependant pas parfait, car il manquait de charge rapide offerte par les concurrents, abandonna un téléobjectif au profit d’un zoom numérique moyen, manquait un taux de rafraîchissement élevé et était un appareil lourd. Mais vous obtenez toujours un smartphone puissant et durable à un bon prix ces jours-ci, avec la récente mise à jour Android 11.

C’est tout pour notre regard sur les six meilleurs téléphones LG jamais fabriqués. Nous servirions également le LG V10, le LG Wing et le LG G Flex 2 en tant que mentions honorables. Quel produit phare de LG considérez-vous comme le meilleur? Faites-nous savoir en répondant à notre sondage ci-dessous.

Chargement du sondage