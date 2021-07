Se souvenir des équipes et des joueurs emblématiques de Pro Evolution Soccer alors que Konami annonce le lancement d’eFootball, un jeu de football gratuit et multiplateforme qui rivalisera avec FIFA 22

Konami a annoncé un tout nouveau jeu de football gratuit qui enverra des ondes de choc à travers l’industrie.

eFootball, dont la sortie est prévue à l’automne, remplacera Pro Evolution Soccer (PES), ce qu’il est connu depuis 1995.

PES n’est plus. L’eFootball est désormais le principal rival de la FIFA

Il sera disponible pour jouer sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 (PC), Steam (PC), iOS, Android.

Il sera également multiplateforme, ce qui signifie que les joueurs PC peuvent affronter les propriétaires de Xbox ou de PS5 et même les personnes jouant sur des téléphones iOS ou Android.

L’eFootball sera également gratuit. En revanche, le prochain FIFA 22 d’EA Sports est actuellement au prix de 59,99 £ sur Amazon.

Konami a publié une feuille de route qui indique une sortie au début de l’automne pour un jeu de base avec des ligues en ligne, un mode team building et un système de matchpass, cependant, les détails les plus fins n’ont pas encore été publiés.

PES fonctionnait plus comme une version traditionnelle, mais eFootball semble viser une approche plus «plateforme», ce qui signifie qu’il recevra des mises à jour régulières et, plus important encore, des mises à jour annuelles gratuites pour les nouvelles saisons.

Un reproche parmi les joueurs de la FIFA est que chaque mise à jour annuelle n’ajoute pas suffisamment de nouveau contenu et de mises à jour significatives pour justifier une version complète du prix chaque année.

eFootball peut répondre à cette plainte et le fait qu’il soit gratuit signifie qu’il a le potentiel d’attirer plus de joueurs que jamais.

Cependant, cela signifie que le nouveau jeu peut avoir un contenu limité par rapport à FIFA. Il débutera avec des matchs d’exhibition, avec une sélection de neuf clubs avec lesquels jouer. Ci-dessous, vous pouvez voir la feuille de route d’eFootball.

Cela pourrait changer le paysage de l’industrie du jeu de football

Le temps nous dira si cela deviendra un moment sismique dans l’industrie des jeux de football.

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est de revenir sur certains des points forts que PES nous a apportés au fil des ans.

Il est juste de dire qu’à ses débuts, PES avait une impression très aléatoire, les joueurs ayant vraiment du mal à déchiffrer quelles équipes étaient lesquelles.

En 2019, Goal a écrit un article sur les noms d’équipe les plus drôles de l’histoire du jeu. Ci-dessous, vous pouvez voir les joyaux absolus.

Les noms d’équipe les plus drôles sur PES

Dublin (Aston Villa)

Rekordmeister (Bayern Munich)

Région des lacs (West Ham)

Noir Blanc (Juventus)

Blanc (Real Madrid)

Aragon (Manchester United)

Homme Bleu (Manchester City)

Bleu ouest de Londres (Chelsea)

Bleu Merseyside (Everton)

Merseyside Rouge (Liverpool)

Museumplein (Ajax)

Ville du Yorkshire de l’Ouest (Huddersfield)

Blancs du Yorkshire (Leeds)

AN Blanc Rouge (Séville)

Yorkshire Orange (coque)

Les Poteries (Stoke)

Et qui peut oublier l’équipe légendaire qu’est PES United ? Castolo était une machine à buts !