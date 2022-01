Se souvenir des Scorpions avec Rock You like a Hurricane

« Rock You Like a Hurricane » est une chanson du groupe allemand de hard rock et de heavy metal Scorpions, sortie en single en février 1984 par Mercury Records et incluse comme deuxième morceau du neuvième album studio Love at First Sting (1984). Les paroles ont été écrites par Herman Rarebell et Klaus Meine, tandis que la musique a été composée par Rudolf Schenker. Selon ce dernier, la chanson parle d’attitude et de sexualité.

Une fois sorti, il n’a pas atteint une grande notoriété dans les principaux classements musicaux, cependant, au fil des ans, il est devenu l’une des chansons les plus reconnues du groupe. La même année, son clip a également été enregistré, qui à l’époque a été critiqué principalement pour l’apparence de certaines femmes légèrement vêtues avec une attitude ouvertement sexuelle. Même l’activiste américaine Tipper Gore a cité son contenu comme l’une des raisons pour lesquelles elle a fondé le comité Parents Music Resource Center (PMRC) en 1985.

Considéré comme l’un des grands succès du groupe selon la presse spécialisée, le sujet a eu un impact positif sur la culture populaire puisqu’il apparaît généralement dans des séries et spots télévisés, des films, des jeux vidéo et dans certains événements sportifs. D’un autre côté, « Rock You Like a Hurricane » est la seule chanson de Scorpions à être sortie en single trois fois, mais avec des interprétations différentes ; l’original en 1984, la version orchestrale en 2000 et en format acoustique et live en 2014.

