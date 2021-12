Se souvenir des stars et des personnalités que nous avons perdues l’année dernière

Il n’est jamais facile de dire au revoir à ceux que nous aimons et admirons. Chaque année, nous disons au revoir à des personnes qui ont eu un impact sur nos vies à plus d’un titre – à travers des rires dans notre émission télévisée préférée ou un air d’un morceau que nous chanterons pour toujours ou une performance pas comme les autres qui nous a émus pendant des années. venir. On se souviendra de ceux qui ont touché nos cœurs avec leur talent pendant des années au milieu d’un héritage de longue date qui nous a bénis à travers la comédie, la musique, le théâtre et plus encore.

Cette année, nous avons dit au revoir à une multitude de talents, dont le présentateur de longue date Larry King, Christopher Plummer, Michael K. Williams, l’enfant star Dustin Diamond, Jessica Walter, Cloris Leachman, Michael Nesmith de The Monkees et plus récemment aujourd’hui, 31 décembre, Betty White qui n’était qu’à 18 jours de fêter son 100e anniversaire.

Alors que nous disons bonjour à une nouvelle année et adieu à 2021, nous regardons tous les talents que nous avons perdus, des acteurs aux réalisateurs, des musiciens aux comédiens, et plus encore. Faites défiler pour lire une liste complète ou regardez la vidéo ci-dessus pour un hommage approfondi de PopCulture.com.

Janvier 2021

Grégory Sierra, 25 janvier 1937 – 4 janvier 2021

Tanya Roberts, 15 octobre 1955 – 4 janvier 2021

Deezer D (Dearon Thompson), 10 mars 1965 – 7 janvier 2021

Marion Ramsey, 10 mai 1947 – 7 janvier 2021

Jean Reilly, 11 novembre 1934 – 9 janvier 2021

Angie Jakusz, 27 mars 1980 – 8 janvier 2021

Siegfried Fischbacher, 13 juin 1939 – 13 janvier 2021

Sylvain Sylvain, 14 février 1951 – 13 janvier 2021

Joanne Rogers, 9 mars 1928 – 14 janvier 2021

Mira Furlan, 7 septembre 1955 – 20 janvier 2021

Hank Aaron, 5 février 1934 – 22 janvier 2021

Chanson Yoo Jung, 8 juin 1994 – 23 janvier 2021

Larry King, 19 novembre 1933 – 23 janvier 2021

Hal Holbrook, 17 février 1925 – 23 janvier 2021

Cloris Leachman, 30 avril 1926 – 27 janvier 2021

Cicely Tyson, 19 décembre 1924 – 28 janvier 2021

Sophie, 17 sept. 1986 – 30 janv. 2021

Février 2021

Diamant de poussière, 7 janvier 1977 – 1 février 2021

Christophe Plummer, 13 décembre 1929 – 5 février 2021

Larry Flynt, 1 novembre 1942 – 10 février 2021

Rush Limbaugh, 12 janvier 1951 – 17 février 2021

Jahmil français, 29 juillet 1991 – 1 mars 2021

Mars 2021

Reggie Warren, 25 octobre 1968 – 14 mars 2021

Georges Segal, 13 février 1934 – 23 mars 2021

Jessica Walter, 31 janvier 1941 – 24 mars 2021

Richard Gilliland, 23 janvier 1950 – 18 mars 2021



avril 2021

John Paragon, 9 décembre 1954 – 3 avril 2021

Paul Ritter, 5 mars 1966 – 5 avril 2021

Prince Philip, duc d’Édimbourg, 10 juin 1921 – 9 avril 2021

DMX, 18 décembre 1970 – 9 avril 2021

Joseph Siravo, 12 février 1957 – 11 avril 2021

Hélène McCrory, 17 août 1968 – 16 avril 2021

Rob noir, 8 juin 1968 – 17 avril 2021

Jim Steinman, 1 novembre 1947 – 19 avril 2021

Frank McRae, 18 mars 1941 – 29 avril 2021



Mai 2021

Olympia Dukakis, 20 juin 1931 – 1 mai 2021

Kitaen fauve, 5 août 1961 – 7 mai 2021

Prix ​​Lloyd, 9 mars 1933 – 10 mai 2021

Norman Lloyd, 8 novembre 1914 – 11 mai 2021

Charles Grodin, 21 avril 1935 – 18 mai 2021

Marc York, 17 novembre 1965 – 19 mai 2021

Samuel E. Wright, 20 novembre 1946 – 25 mai 2021

Robert Hogan, 28 sept. 1933 – 27 mai 2021

Gavin MacLeod, 28 février 1931 – 29 mai 2021

juin 2021

Ernie Lively, 29 janvier 1947 – 3 juin 2021

Ray MacDonnell, 5 mars 1928 – 10 juin 2021

Clarence Williams III, 21 août 1939 – 4 juin 2021

Johnny Solinger, 7 août 1965 – 26 juin 2021

Stuart Damon, 5 février 1937 – 29 juin 2021

juillet 2021

Richard Donner, 24 avril 1930 – 5 juillet 2021

Guillaume Smith, 24 mars 1933 – 5 juillet 2021

Suzanne Douglas, 12 avril 1957 – 6 juillet 2021

Robert Downey père, 24 juin 1936 – 7 juillet 2021

Dilip Kumar, 11 décembre 1922 – 7 juillet 2021

poussin vennera, 27 mars 1947 – 7 juillet 2021

Charlie Robinson, 9 novembre 1945 – 11 juillet 2021

Jeff LaBar, 9 novembre 1945 – 11 juillet 2021

Biz Markie, 8 avril 1964 – 16 juillet 2021

Jackie Mason, 9 juin 1928 – 24 juillet 2021



août 2021

Charlie Watts, 2 juin 1941 – 24 août 2021

Septembre 2021

(Photo : Rodin Eckenroth/FilmMagic) Gregg Leakes, 18 août 1955 – 1er septembre 2021 Sarah Harding, 17 novembre 1981 – 5 septembre 2021 Michael K. Williams, 22 novembre 1966 – 6 septembre , 2021 Norm Macdonald, 17 oct. 1959 – 14 sept. 2021

Willie Garson, 20 février 1964 – 21 septembre 2021



Octobre 2021

Pierre Scolari, 12 sept. 1955 – 22 oct. 2021

novembre 2021

Virgile Abloh, 30 sept. 1980 – 28 nov. 2021

Peter Aykroyd, 19 novembre 1955 – 6 novembre 2021

Doyen Stockwell, 5 mars 1936 – 7 novembre 2021

jeune dauphin, 27 juillet 1985 – 17 novembre 2021

Joey Morgan, 1993 – 21 novembre 2021

Stephen Sondheim, 22 mars 1930 – 26 novembre 2021

Eddie Mekka, 14 juin 1952 – 27 novembre 2021



décembre 2021

Carlos Marin, 13 octobre 1968 – 8 décembre 2021

Demaryius Thomas, 25 décembre 1987 – 9 décembre 2021

Michael Nesmith, 30 décembre 1942 – 10 décembre 2021

Vicente Fernández, 17 février 1940 – 12 décembre 2021

Jason Hitch, 1976 – 14 décembre 2021

Drakeo le souverain, 1er décembre 1993 – 19 décembre 2021

Jean-Marc Vallée, 9 mars 1963 – 26 décembre 2021

John Madden, 10 avril 1936 – 28 décembre 2021

Tiffani Hale, 30 juillet 1975 – 25 décembre 2021

Betty Blanche, 17 janvier 1922 – 31 décembre 2021