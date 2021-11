Se souvenir d’hier écrit dans le livre de la vie

Une méditation sur la nostalgie

Au milieu de la politique et des problèmes de viande rouge sur lesquels moi et d’autres écrivons chez Blue State Conservative, il est parfois bon de prendre son souffle et de penser à la vie en général. Le vivre, le valoriser, le sens. D’où cette méditation sur la nostalgie.

nos.tal.gia 1 : mal du pays. 2: un désir nostalgique ou excessivement sentimental ou parfois anormal de revenir à ou à une période passée ou à une condition irrécupérable. (Le septième nouveau dictionnaire collégial de Webster).

Note rapide : pour ne pas embarrasser les vivants ou les morts, j’utiliserai un « * » pour indiquer un nom de famille sans nom. À ce stade de ma vie, je n’ai besoin que quelqu’un me saute dessus du passé.

Pourquoi est-ce que je peux citer les noms de Pete Runnels, Eddie Yost, Clint Courtney, Jim Lemon, Roy Sievers, Pedro Ramos, Camillo Pasqual et Jose Valdevioso – tous membres des Sénateurs de Washington du baseball alors que j’ai grandi à Washington, DC, dans les années 1950 – et aujourd’hui, vous ne pouvez pas nommer un seul membre actuel de l’équipe ?

Pourquoi est-ce qu’à ce jour j’ai des souvenirs chaleureux de Carol *, que j’aimais de loin en neuvième année, bien qu’en regardant en arrière maintenant, je me rends compte qu’elle avait tout le sex-appeal d’un sandwich au cornichon à l’aneth ?

Pourquoi est-ce que lorsqu’on me demandera qui est mon meilleur ami, je répondrai probablement par le nom de Rick *, bien que je ne l’aie pas vu ni entendu parler de lui depuis la fin des années 1960 ?

Pourquoi est-ce que lorsqu’on m’interroge sur mes livres préférés, j’évoque ceux écrits principalement dans les années 60 et au début des années 70 par des écrivains comme John Updike, Bernard Malamud, Ray Bradbury et Albert Camus ?

Consultez cette liste des meilleurs et des pires personnels :

Meilleur rendez-vous : En 1965 avec Valérie* pour voir le guitariste de jazz Charlie Byrd.

Pire date : comme ci-dessus ; alors que nous nous garions au bord d’une route très sombre, elle voulait volontiers être ma guitare, mais contrairement à Charlie Byrd, je n’ai jamais vraiment su quoi faire de mes mains.

Meilleure voiture : ma Firebird 400 de 1967, jaune canari avec intérieur noir, capable de crier du caoutchouc à la demande. Malheureusement, j’ai dû le vendre pour payer mes études lorsque j’ai décidé que c’était la voie à suivre pour moi.

Meilleur match de basket-ball : en prolongation, l’État de Caroline du Nord avec David Thompson, qui était Air Jordan avant qu’il n’y ait une Air Jordan, bat mon bien-aimé Maryland Terps en 1974 pour le championnat ACC, se qualifiant ainsi pour le tournoi de la NCAA à l’époque où une seule équipe d’un conférence pourrait aller.

Pire saison sportive : 1965 équipe de football du lycée dont j’ai été co-capitaine. Nous étions 1-10 et nos pratiques se terminaient généralement par certains d’entre nous se faufilant dans les cours d’économie domestique pour glisser des biscuits et des tartes faits par les étudiants, ce qui peut aider à expliquer pourquoi nous étions 1-10. Je n’ai pas pu jouer le seul match que nous avons gagné à cause d’une blessure. Hmmm!

Meilleure danse : danse lente dans un club pour adolescents en 1965 avec Susan * – nos tensions artérielles se sont mélangées.

Meilleur baiser : Susan * – Je pensais encore à la danse.

Pire baiser : C’était au lycée, mais heureusement j’ai oublié son nom. Elle portait un appareil dentaire et ouvrit grand la bouche pour les écarter. C’était comme embrasser un aquarium vide.

Meilleur professeur : Bob Wetzel (je ne pense pas que son nom de famille le dérangera), mon professeur de philosophie à l’université de 1969 à 1972.

Pire professeur : Mlle Bentley (je ne me soucie pas assez d’elle pour éviter son nom de famille), une professeure de mathématiques au lycée qui pensait que vous aviez acheté une voiture à la livre. Je jure devant Dieu!

La prof la plus méchante, la plus méchante, la plus bigote, des plantes qui meurent autour de sa tombe : Mme Jewel McHugh (et je me fiche vraiment qu’elle se fâche), une professeure d’histoire au lycée qui a refusé de me laisser entrer chez elle classe parce que « Je ne vais pas avoir de problème avec votre espèce cette année. » Je n’ai aucun doute que les navires sous le vent périssent en mer.

Ce que tous ces personnages, événements et épisodes ont en commun, c’est qu’ils reflètent chacun une époque il y a plus de 50 ans.

Je me retrouve de plus en plus à penser à mes années de lycée et d’université, ainsi qu’à celles entre les deux quand j’ai simplement «déçu» à travers le pays. ces années, généralement de 1965 à 1975, sont de plus en plus devenues une source de réflexion nostalgique, pour le meilleur ou pour le pire.

En tant que personne qui est maintenant à portée de voix de sa 75e année sur terre, je me demande ce qui me fera regarder un annuaire de lycée pendant des heures. Quand je me rends compte du temps qui s’est écoulé, je me demande s’il s’agit de temps bien dépensé ou d’une sorte d’aberration psychologique.

Il me semble qu’il y a quelque chose à dire sur la nostalgie, même si, comme pour toutes les bonnes choses, elle peut être poussée à un extrême malsain. La nostalgie, semble-t-il, fait partie intégrante de la sagesse humaine, une reconnaissance du temps qui passe et des changements qui se produisent dans la vie d’une vie.

En réfléchissant à ces temps passés, je me souviens d’un sentiment de liberté et de puissance extraordinaires. Nous étions les meilleurs et les plus brillants, comme l’a écrit David Halberstam, et le monde était à nous. Notre idéalisme et notre énergie plieraient le monde à notre volonté. Mais encore, il y avait des décisions importantes à prendre – quelle école, quelle spécialisation, quelle carrière – des décisions qui nous mettraient sur une voie dont il serait plus tard difficile de nous détourner.

Ce n’est pas un hasard si la racine du mot « décider » signifie « tuer », d’où des mots comme homicide, fratricide, suicide, etc. Comme dans « The Road Not Taken » de Robert Frost, choisir un certain chemin où « le chemin mène au chemin » est un moment lumineux dans sa vie, un moment qui « a fait toute la différence ».

Dans mes années crépusculaires, les poètes se font remarquer par leur sagesse et leur compréhension. Frost a un autre poème, « S’arrêter près des bois lors d’une soirée enneigée », qui capture une ambiance de fin de soirée dans laquelle il est facile pour moi de tomber alors que je regarde une vallée depuis mon chalet de montagne.

« Les bois sont beaux, sombres et profonds », entonne le poème. « Mais j’ai des promesses à tenir / Et des kilomètres à parcourir avant de dormir, / Et des kilomètres à parcourir avant de dormir. »

Certains soutiennent qu’il s’agit d’un poème sur le désir de simplement céder à cette obscurité profonde – la mort – qui enveloppe finalement chacun de nous. Mais le narrateur est arrêté quand il pense aux devoirs et aux promesses qui restent encore dans cette vie. Encore un long chemin à parcourir, pense-t-il dans ces « kilomètres à parcourir avant de dormir ».

Frost insiste, en passant, sur le fait que la « mort » était la dernière chose à laquelle il pensait quand il l’a écrit.

Selon la biographie épuisée en trois volumes de Frost de Lawrance Thompson, il avait passé toute la nuit à écrire un autre poème lorsqu’il a écrit « Stopping By Woods » après une brève promenade à l’extérieur. Lui, littéralement, voulait s’endormir.

Je laisse les critiques argumenter.

La poésie de William Wordsworth parle aussi avec une sagesse incisive à cette époque de la vie, comme lorsqu’il écrit dans « Intimations of Immortality » :

Alors chantez, oiseaux, chantez, chantez un chant joyeux !

Et laissez les jeunes agneaux liés

Quant au son du tabor !

En pensée, nous rejoindrons ta foule,

Vous cette pipe et vous qui jouez,

Vous qu’à travers vos cœurs aujourd’hui

Sentez la joie du mois de mai !

Qu’est-ce que l’éclat qui était autrefois si brillant

Soit maintenant à jamais éloigné de ma vue,

Bien que rien ne puisse ramener l’heure

De splendeur dans l’herbe, de gloire dans la fleur ;

Nous ne pleurerons pas, plutôt trouver

La force dans ce qui reste ;

Dans la sympathie primitive

Ce qui a été doit jamais être ;

Dans les pensées apaisantes qui jaillissent

De la souffrance humaine ;

Dans la foi qui regarde à travers la mort,

Dans les années qui amènent l’esprit philosophique.

Ainsi, en nos temps troublés, il semble que « les choses s’effondrent ; le centre ne peut pas tenir ; / L’anarchie pure se déchaîne sur le monde, / La marée sanglante se déchaîne, et partout / la cérémonie de l’innocence se noie ; / Les meilleurs manquent de conviction, tandis que les pires / Sont pleins d’intensité passionnée. Ainsi, nous recherchons, espérons, prions, la solidité philosophique et spirituelle.

Wordsworth peut nous aider ici aussi, comme lorsqu’il écrit dans « Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey » :

Car j’ai appris

Regarder la nature, pas comme à l’heure

De la jeunesse irréfléchie ; mais j’entends souvent

La musique encore triste de l’humanité,

Ni dur ni grinçant, bien que d’une puissance suffisante

Pour châtier et soumettre.—Et j’ai senti

Une présence qui me trouble de joie

De pensées élevées; un sens sublime

De quelque chose de bien plus profondément mêlé,

Dont la demeure est la lumière des soleils couchants,

Et l’océan rond et l’air vivant,

Et le ciel bleu, et dans l’esprit de l’homme :

Un mouvement et un esprit, qui poussent

Toutes les choses pensantes, tous les objets de toute pensée,

Et roule à travers toutes choses.

En tant que jeune, la vie est un livre non écrit laissé ouvert et vide. A l’approche de 75 ans, la vie semble plutôt un livre bien ficelé dont la fin est très attendue. Au lieu de rester ouvert, le Livre de Vie commence à se fermer. Avec le temps, on commence à sentir le poids des pages sur sa vie. Et alors que le livre de sa vie commence de plus en plus à se refermer, on réfléchit avec un soupir à une période de liberté et d’opportunités débridées. Nostalgie.

Image parMichal Jarmoluk de Pixabay

Contenu syndiqué de TheBlueStateConservative.com avec autorisation.