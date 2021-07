Se souvenir du comédien Jackie Mason | Examen national ⋆ 10z viral

Jackie Mason dans The Ed Sullivan Show en 1969. (Capture d’écran via YouTube)

Sur le défunt comédien; les guerres des vaccins ; la SAT ; les Gardiens de Cleveland ; Bob Dole à 98 ans ; et plus

Jackie Mason, le comédien, est décédé à 93 ans. “Kvetching Into Comedy Gold”, a déclaré le New York Times. “Il a gardé le style de comédie de la ceinture de bortsch bien après la fermeture des stations Catskills et l’a finalement amené, triomphalement, à Broadway.” Vrai.

Je le voyais occasionnellement à New York. Il aimait sortir, aimait être reconnu – aimait parler avec les gens. Jackie était « une parure pour la société », comme dirait Paul Johnson. Je pense aussi à une autre ligne de Johnson : Untel “ajouté à la gaieté de la vie”.

Je me souviens d’une sitcom de courte durée – de très courte durée – : Chicken Soup. Il mettait en vedette Jackie Mason et Lynn Redgrave. Il était juif – qui aurait pu le savoir ? – et elle était catholique irlandaise. Ils étaient dans une romance d’âge moyen. (Je veux dire, leurs personnages l’étaient.) Apparemment, le public n’aimait pas la série : elle n’a duré que de septembre à novembre 1989. Je me souviens qu’elle était étrange et charmante.

Quand j’étais au Weekly Standard, nous avons publié un article de Jackie : « A Dissent on Starbucks ». Google me dit que l’article est paru dans le numéro du 27 mai 1996. Mais je ne trouve pas la pièce elle-même, malheureusement.

WFB – William F. Buckley Jr. – connaissait Jackie. (Bill connaissait pratiquement tout le monde.) Il m’a dit une fois ce que Jackie lui avait dit. Quelque chose comme ceci : « Si vous me bandiez les yeux et me parachutiez n’importe où en Amérique – Provo, Utah ; La Nouvelle Orléans; Pittsburgh ; n’a pas d’importance – je commencerais à raconter des blagues. Il me faudrait une minute ou deux pour évaluer le public. Ensuite, je pourrais raconter des blagues pendant une heure et les faire rouler.

C’était presque certainement vrai.

Oui, une parure pour la société, un homme qui ajoutait à la gaieté de la vie.

• J’ai été touché par un échange entre Kay Ivey et un journaliste. Ivey est le gouverneur de l’Alabama, et un républicain, bien sûr. L’Alabama est l’État le moins vacciné de l’Union. Je pense que j’ai été ému par l’exaspération d’Ivey, avant tout – son exaspération et son honnêteté.

Journaliste : « Que faudra-t-il pour que les gens se fassent tirer dessus ? »

Ivey : « Je ne sais pas, dis-moi. Des gens censés avoir du bon sens. Mais il est temps de commencer à blâmer les gens non vaccinés, pas les gens ordinaires. Ce sont les gens non vaccinés qui nous déçoivent.

Journaliste : “Mais en tant que chef de l’État, ne pensez-vous pas qu’il est de votre responsabilité d’essayer d’aider à maîtriser cette situation ?”

Ivey : « J’ai fait tout ce que je sais faire. »

Je suis sûr qu’elle attrape l’enfer pour ses mots – mais je pense à l’expression “parler franchement”. C’était le titre d’une biographie de Harry Truman. Cette dame s’est engagée dans un langage clair. J’étais content de l’entendre (surtout avec ce merveilleux accent).

(Pour une histoire, avec une vidéo, allez ici.)

• Un conférencier à CPAC ce mois-ci a noté que le gouvernement fédéral espérait faire vacciner 90 pour cent de la population, mais qu’il n’y arrivait pas. La foule a répondu par des acclamations et des applaudissements.

• Selon ce rapport, « près de la moitié des républicains de la Chambre ne diront toujours pas publiquement s’ils sont vaccinés contre Covid-19. »

Permettez-moi de citer :

Certains des 97 républicains qui ne partagent pas leur statut vaccinal ont déclaré à CNN qu’ils n’avaient pas la responsabilité de modéliser le comportement de leurs électeurs. “Je ne pense pas que ce soit l’affaire de qui que ce soit que je sois vacciné ou non”, a déclaré à CNN le représentant républicain Chip Roy du Texas.

La question du leadership et de l’exemple mis de côté : ne supposez-vous pas que tous ces types sont vaccinés ? Et que les personnalités médiatiques anti-vax le sont aussi ?

• Vous l’avez peut-être remarqué : les types « bien commun » qui tapent sur la poitrine deviennent des types « Ne marchez pas sur moi » qui frappent la poitrine lorsqu’il s’agit d’essayer de lutter contre une pandémie unique en son genre. Il me semble qu’une approche « bien commun » est rarement plus justifiée qu’en cas de pandémie.

Le gouverneur Ron DeSantis vend des marchandises qui disent : « Don’t Fauci My Florida. » Par «Fauci-ing», je suppose qu’ils signifient le masquage, la distanciation sociale, la vaccination et d’autres précautions de santé publique. D’accord. Mais quand il s’agit d’arrêter, ou de ralentir, l’avancée de ce fléau : qu’allons-nous faire ?

C’est ma question.

En règle générale, je me méfie des types de « bien commun » : lorsque les gens disent « bien commun », ils veulent généralement dire « Fais-le à ma façon – ou sinon. »

Donc, je fais ici des points contradictoires. Mais c’est mon point principal, je suppose : vous devez équilibrer ces choses. Vous devez y réfléchir. Une sorte de douleur – plus facile d’avoir un dogme – mais nécessaire et important tout de même.

• Anthony Fauci a remplacé George Soros comme Emmanuel Goldstein de la droite américaine, je crois. Lors d’un rassemblement Trump, la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (R., Ga.) a appelé au licenciement de Fauci. La foule a scandé « Enfermez-le ! Enfermez-le ! La députée a dit : « Avez-vous entendu cela, Tony ? Ils veulent que tu enfermes ! Très américain, très conservateur (entre guillemets, bien sûr).

Ensuite, il y a le membre du Congrès Madison Cawthorn (R., NC), un autre chouchou de la droite. « Je vais vous dire que lorsque nous reprendrons la majorité en 2022, je veillerai à ce que les conséquences soient distribuées. Nous voulons poursuivre ce gars avec la pleine capacité de la loi. » Cawthorn parlait de Fauci, bien sûr.

Nous verrons comment tout cela se déroulera.

• Pour The Atlantic, Caitlin Flanagan a écrit un article intitulé « L’Université de Californie nous ment ». Je cite le premier paragraphe :

« Liberté, égalité, fraternité ! est le cri qui a autrefois poussé une nation à l’action, mais ici, dans l’état en ruine de Californie, nous sommes à un niveau inférieur. Un peuple entravé se rallie à un gémissement révolutionnaire : « Posez vos crayons. En mai, l’Université de Californie a annoncé la fin immédiate de l’utilisation de tests standardisés dans les décisions d’admission et de bourses dans les neuf écoles de son système qui acceptent les étudiants de premier cycle.

J’ai cité Abigail Thernstrom plusieurs fois, mais mes lecteurs réguliers me pardonneront, j’espère. En 2001 — il y a 20 ans ! — Le président Richard C. Atkinson, du système U-Cal, a proposé l’abandon de la SAT. Abby m’a dit – je peux juste entendre son ton de voix – “C’est un poignard visant le cœur des Asiatiques.”

• Les lecteurs m’ont également entendu dire cela à plusieurs reprises : Bill Browder a fait une grande et bonne chose dans le monde lorsqu’il a été le fer de lance des « lois Magnitski ». Ce sont des lois qui permettent aux gouvernements de sanctionner les auteurs de violations des droits de l’homme, en leur refusant des visas, par exemple, ou en gelant leurs avoirs. Il y a trois ans, j’ai écrit sur Browder – et sa famille extraordinaire – ici.

Permettez-moi de citer un titre de jeudi : « Biden imposera des sanctions de Magnitski aux responsables cubains en réponse aux violations choquantes des droits humains qui se déroulent actuellement à Cuba. » (Article ici.) Bien, bien.

• Ainsi, les Indiens de Cleveland seront les Cleveland Guardians. Il me faudra beaucoup de temps pour m’y habituer — je ne le ferai probablement jamais. Mais il viendra un moment, dans un avenir pas si lointain, où les fans de Guardian ne sauront pas que l’équipe s’est jamais appelée les “Indiens”.

J’ai écrit un article à ce sujet une fois. (Je prononce cette phrase presque tous les jours de ma vie.) Peu de gens se souviennent que les équipes de Stanford étaient autrefois les « Indiens ». Ou que l’aéroport JFK était “Idlewild”. (N’est-ce pas un beau nom ?) Mon article s’intitule « Au revoir, McKinley : l’ascension et la chute des noms ». Vous pourriez le trouver intéressant.

Lorsque j’ai fait circuler cet article sur Twitter, un tweeter a répondu : « Je suis né à la fin des années 80, moins de cinq ans après le changement de nom du Burkina Faso, et ce n’est qu’aujourd’hui – par vous – que j’ai appris qu’il s’appelait autrefois ‘Upper Volta.’”

Ouais. C’est comme ça que ça se passe, toujours et toujours. Sic transit gloria mundi, comme dirait WFB.

• Je suis tellement content de cette nouvelle. Le National Constitution Center, à Philadelphie, remet une médaille de la liberté. Et les deux récipiendaires cette année sont Jimmy Lai, l’entrepreneur de Hong Kong et militant pro-démocratie qui est maintenant en prison ; et Loujain al-Hathloul, la militante saoudienne des droits de l’homme qui a récemment été libérée de prison, mais qui fait toujours l’objet de restrictions strictes dans son pays.

Pour un article que j’ai écrit sur Loujain au début de cette année, allez ici. Pour mon dernier article sur Hong Kong, publié ce mois-ci, rendez-vous ici.

Chapeau au National Constitution Center, pour sa tête et son cœur.

• Manhattan, à New York, n’a qu’un seul terrain de golf. Vous frappez dans un filet qui s’étend dans la rivière Hudson. Vous voyez des choses intéressantes sur la rivière. Par exemple, un homme passe dans un hors-bord, brandissant une bannière géante « Trump 2024 ».

Ces derniers jours, un petit avion a fait des allers-retours, portant une banderole qui dit “Unborn Lives Matter”. La bannière a également une image d’un fœtus.

Un camp de golf se déroule au champ de tir. En voyant l’avion et la bannière, un petit enfant a dit: “Black Lives Matter.” Un gamin plus âgé l’a corrigé : « À naître.

Je me rends compte que “All Lives Matter” est verboten – mais “[Fill in the blank] Lives Matter » est une formule intéressante, et je soupçonne qu’elle est là pour rester un bon bout de temps.

• Jeudi dernier, Bob Dole a fêté son 98e anniversaire. J’ai pensé à une fissure qu’il a faite en 1988, lorsqu’il a perdu la nomination présidentielle du GOP au profit du vice-président George Bush. Essayant de le consoler, quelqu’un a dit : « Il y a toujours 96 ». (La présomption était que Bush gagnerait les élections générales de 1988 et se représenterait en 1992.) Dole a répondu : « Oui, c’est l’âge que j’aurai. »

Il avait 73 ans en 96, et il a en effet remporté la nomination cette année-là. Mais il a perdu le général, comme vous le savez, au profit du président Clinton.

Et aujourd’hui, mon ancien patron a 98 ans. Pourquoi je dis « mon ancien patron » ? Eh bien, je saisis une licence. Au semestre d’automne de l’année universitaire 1984-1985 – la période au cours de laquelle Dole est devenu chef de la majorité au Sénat – j’étais stagiaire dans son bureau.

Mais assez de Memory Lane. J’espère que vous allez bien, mes amis. Passe une bonne semaine. À bientôt.

