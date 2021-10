Se souvenir du Google Pixel 2

Le Google Pixel n’allait jamais être unique.

Même si les Pixels de première génération avaient échoué – ce qu’ils n’ont pas fait – un Pixel 2 était inévitable. HTC, qui fabriquait les Pixel et Pixel XL d’origine, était de nouveau à bord, et les premières indications suggéraient qu’il pourrait y avoir jusqu’à trois téléphones Pixel en 2017. Des rumeurs ont circulé concernant deux Pixels construits par HTC et un troisième appareil fabriqué par LG. La société coréenne était un partenaire de longue date du programme Nexus, produisant trois téléphones Google co-brandés entre 2012 et 2015.

Les appareils qui ont finalement été lancés étaient un Pixel 2 de HTC (nom de code « Walleye ») et un Pixel 2 XL fabriqué par LG (nom de code « Taimen »). L’autre Pixel 2017 était un HTC Pixel 2 XL alternatif nommé « Muskie », qui a finalement été annulé en faveur du modèle fabriqué par LG. D’après ce que j’ai entendu de sources à l’époque, l’annulation de Muskie était principalement due à des problèmes de prix concernant l’appareil fabriqué par HTC par rapport au téléphone LG. En gros, LG pourrait produire un appareil plus attrayant à un prix plus compétitif. Les spécifications de Muskie ont été révélées dans le code du projet Android Open-Source, et pendant trois ans, c’était tout ce que nous savions sur l’appareil : Muskie devait présenter une taille d’écran et une résolution similaires à celles du LG Pixel 2 XL, ainsi qu’un batterie plus grosse.

Le HTC Pixel 2 XL perdu depuis longtemps resterait un mystère jusqu’au début de 2021.

Au cours de la dernière année, cependant, les premières images en direct des combinés Muskie ont fait surface, révélant que le téléphone était un Pixel 2 haut de gamme, doté de cadres verticaux de grande taille.

Source : Alex Dobie / Android Central

Avant d’arriver au lancement réel de la série Pixel 2, il y a eu un développement assez important fin septembre 2017. Google a déboursé plus de 1,1 milliard de dollars pour amener à bord quelque 2 000 ingénieurs, chercheurs et concepteurs HTC, dont beaucoup avaient déjà travaillé sur Téléphones Pixel. Les nouveaux Googlers continueraient à travailler dans le bâtiment du siège social de HTC dans le district de Xindian à New Taipei, mais répondraient finalement aux patrons du matériel Google à Mountain View.

Le HTC en difficulté a reçu une injection de fonds bien nécessaire. Et pour la première fois depuis qu’il a brièvement possédé Motorola, Google disposait d’un véritable département d’ingénierie et de R&D pour les smartphones composé de personnes déjà intimement familiarisées avec le matériel Pixel.

Cet accord n’était pas comme l’acquisition malheureuse de Motorola par Google quelques années auparavant, comme l’expliquait à l’époque le nouveau patron du matériel de Google et ancien directeur de Motorola, Rick Osterloh : « Cet accord stratégique est très différent. Nous savons exactement ce dont nous avons besoin. Nous voulons des capacités d’ingénierie plus approfondies, et nous connaissons très bien cette équipe chez HTC. »

Source : Andrew Martonik / Android Central

Google a englouti la R&D sur les smartphones de HTC, la préparant pour les générations de Pixels à venir.

Cela est arrivé juste au moment où Google développait vraiment sa division matérielle. Quelques semaines plus tard, aux côtés des Pixel 2 et 2 XL, Google a livré le Pixelbook, les Pixel Buds et Google Home Mini, entre autres gadgets de sa propre marque. L’ensemble de l’effort « Made by Google » ne concernait plus seulement le smartphone dans votre poche.

Les téléphones Pixel 2 étaient des améliorations générationnelles dans certains domaines, avec des compromis étranges dans d’autres. L’ère des écrans 18:9 extra-hauts pour smartphones ne faisait que commencer, mais le petit Pixel 2 avait de gros cadres épais et un panneau 16:9 à l’ancienne.

Le Pixel 2 XL fabriqué par LG avait un grand écran plus moderne avec de petits cadres. Malheureusement, cela avait ses propres problèmes sous la forme de couleurs et d’angles de vision médiocres, d’écrasement des détails d’ombre et d’une tendance aux images fantômes ou à la persistance de l’affichage dans certaines situations. Les problèmes avec cet écran ont fait boule de neige pour devenir un cauchemar géant de relations publiques pour Google dont, étonnamment, je me suis retrouvé à faire partie à l’époque. Malgré des correctifs logiciels pour corriger les couleurs et réduire la persistance de l’image, l’écran du 2 XL – la chose que vous regardiez chaque fois que vous utilisiez le téléphone – n’était tout simplement pas bon.

Les critiques ont salué l’interface et les fonctionnalités intelligentes de la série Pixel 2, telles que « Now Playing » pour l’identification des chansons en arrière-plan sur l’appareil, et le nouveau Google Lens. Et l’appareil photo Pixel était meilleur que jamais, avec un nouveau tireur optiquement stabilisé. De plus, la résistance à l’eau est enfin arrivée, alignant les nouveaux Pixels sur leurs rivaux haut de gamme.

L’écran du Pixel 2 XL n’était tout simplement pas génial, de plusieurs manières assez évidentes.

Mais encore une fois, certaines parties des deux téléphones avaient l’impression d’être coincées dans le passé – étrangement non compétitives dans des domaines vraiment importants. Le panneau du Pixel 2 était petit et carré, et les 2 XL étaient en décalage de quelques générations avec les meilleurs téléphones Android de l’époque, comme le Samsung Galaxy S8.

Google n’était plus le débutant qui expédiait un Pixel 1 précipité après avoir changé d’ODM à mi-chemin – ces téléphones avaient eu au moins une année complète au four. Les fans s’attendaient à juste titre à un produit plus raffiné que celui que Google pourrait offrir, une tendance qui se poursuivrait avec les modèles Pixel suivants.

Source : Andrew Martonik / Android Central

Cependant, l’écran de qualité inférieure du Pixel 2 XL n’était peut-être pas le plan d’origine de cet appareil. Dans les mois qui ont suivi le lancement, un compte Reddit apparemment bien connecté a laissé tomber quelques notes sur r/Android suggérant que l’usine qui était censée construire des écrans pour le Pixel 2 XL et le LG V30 n’était pas opérationnelle à temps, donc une usine d’ancienne génération devait être utilisé à la place. Prenez cela avec une pincée de sel, car je n’ai pas pu le vérifier moi-même, mais les informations présentées sont très détaillées et correspondent aux faits.

En regardant en arrière sur le Pixel 2, ce qui ressort plus que les problèmes d’affichage ou l’intrigue entourant Muskie, c’est la façon dont ces téléphones ont jeté les bases des fonctionnalités qui définiraient la série Pixel à l’avenir. Le Pixel Visual Core – un ancêtre précoce du matériel d’IA de la puce Google Tensor du Pixel 6 – a fait ses débuts dans le Pixel 2, bien qu’il ait été fondamentalement désactivé au lancement. (Les futures mises à jour ont permis à ce matériel de réseau neuronal d’accélérer le traitement des photos.) Et des fonctionnalités telles que Now Playing nous ont présenté les avantages des capacités informatiques ambiantes sur l’appareil – essentiellement Shazam, sauf qu’il fonctionnait toujours en arrière-plan sans envoyer de données au cloud .

Le Pixel 2 n’était pas le « parfait » dont les fans de téléphones Pixel rêvaient, mais il a donné aux acheteurs un premier aperçu des forces uniques que Google pouvait apporter au matériel des smartphones grâce à l’IA.