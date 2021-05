Célébrer un titre de champion devrait être un moment fort de la carrière de tout footballeur professionnel… mais peut-être pas pour Alex Song.

Cela vient de passer huit ans jour pour jour depuis que Barcelone a remporté un 22e titre en Liga, un triomphe qui a été rendu plus spécial étant donné que le manager Tito Vilanova et Eric Abidal avaient affronté leurs propres batailles contre le cancer.

Puyol voulait que Vilanova et Abidal soulèvent le trophée avant tout le monde

Habituellement, c’est le capitaine qui soulève le trophée et dans ce cas, ce serait Carles Puyol.

Cependant, de manière désintéressée, Puyol voulait que Vilanova et Abidal soient les premiers à remporter le titre de LaLiga.

Alors que Vilanova attendait devant ses joueurs, Puyol, qui avait le trophée en main, a fait signe à Abidal de rejoindre son entraîneur.

A côté d’Abidal se trouvait Song, qui pensait que l’Espagnol le cherchait à la place!

Je pense souvent au moment où Alex Song a vraiment pensé que Carles Puyol voulait qu’il remporte le trophée de la Liga avant le survivant du cancer du foie Eric Abidal pic.twitter.com/DMO5pz2mzF – Adam Boultwood (@adamboultwood) 13 août 2019

Puyol et Abidal ont été coéquipiers de Barcelone pendant six ans

Et dans un échange très gênant, Puyol a empêché Song d’avancer plus loin et a conduit Abidal à sortir.

Song avait commencé 17 matchs sur 38 possibles en Liga lors de la saison 2012/13 et devait penser que Puyol allait le remercier en lui remettant le titre… mais il avait très, très tort.

Finalement, Song a mis la main sur le trophée, mais c’était après que Vilanova et Abidal l’aient soulevé.

Song a fini par soulever le titre!

Abidal s’était rétabli d’un cancer du foie, tandis que Vilanova était retourné à la pirogue après s’être fait enlever une tumeur à la gorge.

Alors qu’Abidal s’est complètement rétabli d’un cancer, Vilanova est décédée de la maladie en 2014.

Pendant ce temps, Song a passé une autre saison à Barcelone, avant de passer deux campagnes avec West Ham en prêt.

Il a officiellement quitté les géants de la Liga pour rejoindre Rubin Kazan sur un transfert gratuit en 2016 et exerce désormais son métier pour AS Arta Solar à Djibouti.