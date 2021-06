Se souvenir du moment où Apple a tué l’iPod touch de 4e génération juste avant la WWDC 2013

Chez ., nous avons expliqué comment Apple devrait tuer l’Apple Watch Series 3 depuis un certain temps maintenant. C’est “l’éléphant blanc” d’Apple, comme l’a dit mon collègue José, tandis que Filipe l’a noté, “Si l’entreprise se soucie vraiment de l’expérience utilisateur, elle devrait abandonner l’Apple Watch Series 3 tant qu’elle le peut.” Le principal problème avec l’Apple Watch Series 3 est vraiment qu’elle devient plus lente et ne peut pas gérer les mises à jour. Il s’avère qu’il existe un précédent pour Apple qui tue un produit juste avant la WWDC parce qu’il allait abandonner sa compatibilité. Ce produit était un iPod touch.

Mercredi 29 mai 2013, Apple a très discrètement tué l’iPod touch de quatrième génération. La WWDC 2013 aurait lieu 11 jours plus tard, le 10 juin. Lors de la conférence, Apple dévoilerait iOS 7, une refonte complète du système d’exploitation. Une chose commodément omise de la mise à jour ? Prise en charge de l’iPod touch de quatrième génération.

Lorsque Apple a abandonné l’iPod touch de quatrième génération, la société l’a remplacé par une nouvelle version sans appareil photo du modèle de cinquième génération. Cette version particulière de l’iPod touch de cinquième génération avait un look unique bicolore argent/noir ainsi que des boutons latéraux en plastique. Apple a coupé quelques coins pour faire une version plus abordable de l’iPod touch. La quatrième génération qu’il a remplacée n’était vraiment qu’un modèle à bas prix pour les personnes qui ne voulaient pas dépenser le prix fort pour obtenir le modèle avec un écran de 4 pouces. Mais il a continué à vendre ce modèle jusqu’à 11 jours avant d’annoncer un système d’exploitation qui ne le prendrait pas en charge. Si j’avais été un client iPod touch de 4e génération à l’époque, j’aurais été énervé.

Mais finalement, c’était pour leur bien. L’iPod touch de quatrième génération n’était déjà pas super performant avec iOS 6. Il avait une puce A4 comme l’iPhone 4, qui obtiendrait iOS 7, mais il avait la moitié de la quantité de RAM. Même les 512 Mo de RAM de l’iPhone 4 n’ont pas rendu justice à iOS 7. Donc, ne pas autoriser les propriétaires d’iPod touch de quatrième génération à installer la mise à jour était une bonne chose. 256 Mo de RAM n’auraient tout simplement pas fait l’affaire. Apple a retenu la leçon en mettant iOS 4 sur l’iPhone 3G quelques années plus tôt.

Apple a également tué l’iPod touch de 6e génération quelques jours seulement avant la WWDC 2019, le remplaçant par un nouveau modèle de 7e génération qui est toujours disponible aujourd’hui. Idéalement, la 6e génération n’a pas reçu iOS 13. Bien que cet appareil soit presque exclusivement une bosse de spécifications, alors que le modèle de cinquième génération 2013 était une toute nouvelle branche de la gamme iPod touch dans le même vain que l’Apple Watch SE.

Apple aurait pu choisir de faire quelque chose de similaire avec l’Apple Watch Series 3 qu’elle vend depuis septembre 2017. La série 3 a déjà reçu 3 mises à jour majeures de watchOS : watchOS 5, watchOS 6 et watchOS 7. C’est déjà incroyablement lent. watchOS 7, et les utilisateurs rencontrent même des problèmes de mise à jour vers les dernières versions intermédiaires. Je porte encore occasionnellement ma belle Apple Watch Series 3 en céramique blanche, et je peux confirmer qu’elle est très lente. Si watchOS 8 est une version majeure, j’ai peur de ce que cela pourrait faire à mon Apple Watch Series 3.

Il est probablement trop tard pour qu’Apple retire discrètement l’Apple Watch Series 3 de la vente avec le coup d’envoi de la WWDC lundi, mais il pourrait encore abandonner la prise en charge de l’appareil avec watchOS 8 et le retirer de la vente le même jour. On ne sait jamais non plus ; c’est encore vendredi. Apple utilise toujours le vendredi soir pour les interruptions de produits discrètes. Néanmoins, l’Apple Watch Series 3 pourrait toujours obtenir watchOS 8. Nous serons très intéressés de voir ses performances si tel est le cas.

Ce serait un cadeau pour les développeurs de watchOS si Apple choisissait de supprimer la série 3. La conception pour les écrans plus petits de 38 mm et 42 mm a été un frein pour les développeurs en plus des performances nettement plus lentes.

Vous souvenez-vous quand Apple a tué l’iPod touch de quatrième génération juste avant la WWDC ? Espérez-vous qu’Apple retire l’Apple Watch Series 3 ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

