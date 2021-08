Se souvenir du moment où Dana White ‘sa merde près de se foutre de lui-même’ après une farce de Jon Jones et Anthony Johnson avant d’abandonner le combat contre l’UFC

in

Dana White a peut-être la réputation d’être l’un des promoteurs les plus audacieux et les plus impétueux de l’histoire des sports de combat, mais cela ne veut pas dire qu’il est opposé à la frayeur occasionnelle.

Le président de l’UFC a côtoyé les combattants les plus dangereux de la planète, ce qui signifie qu’il est toujours un peu à cran.

. – Contributeur

Jon Jones et Anthony Johnson ont fait une farce à Dana White en 2015

Cela n’a jamais été aussi évident en 2015 avant l’événement UFC 187 prévu avant le champion des poids légers Jon Jones et le challenger Anthony ‘Rumble’ Johnson.

L’émission “Bienvenue à l’événement” était tombée quelques mois seulement après que Jones se soit tristement battu avec son rival Daniel Cormier lors de l’événement médiatique de l’UFC 178 et les tensions étaient naturellement élevées.

L’ancien directeur de l’UFC, Dave Sholler, a été jeté au sol avec une facilité consommée alors que Cormier et « Bones » s’entassaient les uns dans les autres, alors White a pris sur lui de rassembler les combattants cette fois.

Pourtant, cette fois, il était en fait la victime sans méfiance.

.

‘Bones’ et Johnson ont verrouillé les cornes sur scène

Jones et Johnson avaient prévu de se « bagarrer » sur scène lorsqu’ils se sont retrouvés face à face et ont recréé la vilaine bagarre des mois plus tôt dans le hall du MGM Grand.

Le champion a lancé la procédure en plaçant son front sur celui de Johnson et les deux hommes se sont poussés l’un l’autre alors qu’un Blanc exaspéré se précipitait pour les arrêter. Il suffit de regarder son visage ci-dessous.

.

Lorsqu’il s’est rendu compte que c’était une farce, le président de l’UFC a été pour le moins soulagé

.

Les deux mi-lourds célèbrent après leur farce

“Si Dave avait été là-haut, cela aurait été parfait”, a déclaré Jones aux combats de MMA. “C’est comme ça.

« Je pense que c’est encore mieux, parce que c’était Dana. Vous savez, Dana est M. Billy Bad Ass.

« Vous ne pouvez rien lui faire. Il a définitivement failli se foutre de lui-même.

« C’était tellement haut. Le ton de sa voix était si haut, mais l’expression de son visage était inestimable.

Heureusement que le patron a vu le côté drôle !

