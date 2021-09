Se souvenir du moment où Mark Viduka a marqué quatre buts et coulé les Reds dans le thriller d’Elland Road

in

La Premier League est de retour ce week-end avec un match particulièrement accrocheur en tête d’affiche dimanche après-midi.

Liverpool se rend pour affronter Leeds United à Elland Road dans un match qui a les qualités d’un festival de buts potentiel.

Leeds United a gagné 4-3 contre Liverpool, novembre 2000

Jurgen Klopp dispose d’une multitude de talents offensifs, tandis que Marcelo Bielsa est réputé pour être un entraîneur-chef qui aime inonder et mettre l’opposition sous une pression défensive importante.

Il a l’étoffe d’un classique potentiel, mais comme nous le savons, ce ne serait pas le premier match légendaire de Premier League à se jouer entre les deux.

La date était le samedi 4 novembre 2000 et restera à jamais dans les mémoires comme le jour où Mark Viduka s’est annoncé comme l’un des attaquants d’élite de la Premier League.

Dans une saison où Manchester United a remporté le titre, Ipswich Town s’est qualifié pour la Coupe UEFA et Manchester City a été relégué au deuxième rang, c’est la bataille pour se qualifier pour la Ligue des champions qui a vraiment attiré l’attention.

Les trois premiers de la Premier League se sont qualifiés pour la compétition d’élite européenne, tandis que le quatrième se contenterait d’une place en Coupe UEFA, ce qui signifiait que la compétition était féroce pour un classement parmi les trois premiers.

Gerard Houllier était le patron de Liverpool lors du thriller avec Leeds United à Elland Road

Leeds et Liverpool seraient rivaux pendant toute la saison et lors du coup d’envoi de l’heure du déjeuner dans le West Yorkshire, nous avons vu des feux d’artifice.

L’équipe de Gerard Houllier a pris les devants au bout de deux minutes lorsque le capitaine du club Sami Hyypia est rentré chez lui sur un coup franc sur le flanc droit.

Christian Ziege était généralement l’homme réputé pour faire des ravages avec son pied gauche vicieux, mais à cette occasion, il a doublé l’avance de Liverpool avec une tête pour donner aux Reds une avance confortable en 20 minutes.

Malheureusement pour Liverpool, il y avait un certain attaquant australien qui s’était réveillé sur le côté droit de son lit ce matin-là.

Viduka était injouable à son époque. Son jeu de hold-up était sans pareil et, comme le dit la phrase qui fait grincer des dents, il avait également de bons pieds pour un grand homme.

Mark Viduka était une vraie poignée ce jour-là

Ziege est passé de héros à méchant en l’espace de six minutes lorsqu’une passe mal placée sous pression est tombée aux pieds de Viduka dans la surface de réparation qui a ensuite envoyé une sublime puce sur Sander Westerveld.

Leeds menait 2-1 à la pause, mais avec le puissant attaquant en forme, la seconde mi-temps allait toujours être difficile.

Viduka n’a pris que deux minutes pour égaliser le jeu en deuxième période après un beau travail de Gary Kelly sur le flanc droit qui a vu le ballon planté sur la tête de l’attaquant avant d’envoyer un effort ferme au-delà du gardien et dans le coin supérieur du filet.

Liverpool a réussi à annuler la pression exercée sur eux après l’heure de jeu lorsque Patrik Berger a fait une passe à Vladimir Smicer qui a déplacé le ballon sur son pied gauche avant de remettre les Reds devant avec le score à 3-2.

Christian Ziege célèbre sa première mi-temps contre Leeds

Mais alors que les Merseysiders commençaient à croire qu’ils pourraient bien repartir avec les trois points, Viduka est passé à la vitesse supérieure.

Un excellent jeu de Kelly à l’arrière droit a vu le ballon tomber sur Olivier Dacourt qui a enfilé un magnifique ballon dans Viduka dans la surface.

Berger et Markus Babbel sont revenus pour bien défendre, mais un glorieux virage à 360 degrés a éloigné l’attaquant de la menace avant de rentrer à la maison sous les angles les plus serrés avec une finition magnifique.

L’affichage de quatre buts de Mark Viduka est entré dans l’histoire de la Premier League

L’élan était fermement du côté de David O’Leary et ils se sont finalement retrouvés devant juste deux minutes plus tard lorsqu’une autre belle passe de Dacourt a trouvé Viduka dans la surface qui a soulevé un autre jeton sur Westerveld et dans le filet vide.

Leeds a tenu le coup pour trois points inestimables et même si cela ne serait pas suffisant pour les aider dans la Ligue des champions cette saison, il ne fait aucun doute que les quatre buts de Viduka marqueront cela comme l’un des affichages individuels les plus mémorables de l’histoire de la Premier League. .