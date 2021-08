Se souvenir du moment où Paul Gascoigne a “coupé” Deontay Wilder avant de regarder Tyson Fury imiter Muhammad Ali

in

Paul Gascoigne reste l’un des personnages les plus aimés de Grande-Bretagne et il s’est certainement fait aimer des fans de boxe en décrochant un crochet gauche net sur Deontay Wilder en 2018.

Avant que Tyson Fury ne combatte Francesco Pianeta à Windsor Park à Belfast, ‘Gazza’ a été vu en train de discuter avec l’ancien champion des poids lourds WBC qui regardait au bord du ring.

Paul Gascoigne et Deontay Wilder sont peut-être les amis les plus improbables du sport

Toujours le joker, la légende de l’Angleterre et de Tottenham a réussi à attraper l’Américain avec quelques coups décents à la tête et au corps, mais l’Américain a heureusement vu le côté drôle et a poliment décliné l’offre de Gazza de le frapper.

Arborant des cheveux blonds décolorés et une veste plutôt audacieuse, l’ancien milieu de terrain s’est assuré de donner “The Bronze Bomber” et un baiser rapide et un câlin.

Juste Gazza atterrissant sur Deontay Wilder à Windsor Park il y a trois ans 😂pic.twitter.com/XjFJ18g2Dg — Boxe sur BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 18 août 2021

Ce fut un week-end fou en Irlande du Nord où Wilder a affronté John Fury lors des pesées et a également eu une altercation avec Billy Joe Saunders à un Nando’s à la veille du combat.

Le combat lui-même était complètement à sens unique alors que le «Gypsy King» dépassait son Italien surpassé pour remporter une victoire unanime aux points et organiser un combat pour le titre des poids lourds avec Wilder en décembre.

Fury boxé à une victoire par décision simple contre Francesco Pianeta à Belfast

Le «Gypsy King» a ensuite été récompensé par un titre des poids lourds contre Wilder en décembre 2018

Avant leur rencontre épique, cependant, Fury a réussi à échapper aux coups de poing de Pianeta d’une manière qui a laissé le commentateur David Haye baver au bord du ring et faire des comparaisons avec Cassius Clay.

Le Britannique s’est ensuite rendu en Californie en décembre et a magnifiquement boxé contre Wilder, pour être abattu deux fois et se voir attribuer un match nul de manière controversée.

Après avoir éliminé Wilder en février 2020, les deux hommes vont désormais se battre à nouveau dans un combat de trilogie dans seulement deux mois à Las Vegas.

Il n’est pas encore confirmé si ‘Gazza’ sera dans le coin Fury pour le combat ou non.

