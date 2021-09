Se souvenir du moment où un nouveau système d’exploitation mobile a fait ses premiers pas

Le rêve T-Mobile G1/HTC

Je me souviens bien de la journée parce que j’y étais. New York, mardi 23 septembre 2008. Les dirigeants de HTC, Google, T-Mobile et Deutsche Telekom sont montés sur scène pour présenter Android 1.0, un tout nouveau système d’exploitation mobile, et le G1, le premier smartphone à exécuter la plate-forme. Il était clair que les personnes impliquées avaient une vision pour Android.

Les représentants de l’entreprise ont passé beaucoup de temps à parler de l’ouverture de la nouvelle plate-forme et se sont fait un devoir d’encourager les tiers à développer des applications pour Android. Ils ont déclaré : « nous voulons fournir une gamme de nouveaux appareils, applications et services afin que les gens adoptent l’Internet mobile partout dans le monde ».

Les co-PDG de Google étaient clairement amoureux de la nouvelle plate-forme et ont parlé de son potentiel.

Larry Page et Sergey Brin, co-PDG de Google à l’époque, se sont présentés sur des patins à roues alignées. Brin, un geek autoproclamé, a présenté la première application qu’il a écrite pour Android, qui calculait le temps pendant lequel le G1 était en l’air lorsqu’il était lancé de haut en bas. Les deux étaient clairement amoureux de la nouvelle plate-forme et ont parlé de son potentiel.

Mais à quoi ressemblait Android 1.0 ? Quelles caractéristiques avait-il ? De quelles fonctionnalités manquait-il ? La plate-forme était étonnamment complète et incomplète à la fois. Le jour de son anniversaire, voici ce que l’on se souvient des premiers pas d’Android dans le monde.

Android 1.0 : une expérience familière mais différente

Il y avait de nombreux systèmes d’exploitation mobiles en concurrence à l’automne 2008. L’iOS d’Apple n’avait qu’un an à ce moment-là et était à la traîne des leaders de l’industrie BlackBerry OS et Symbian en termes d’échelle. Windows Mobile et Palm OS étaient également de la partie. Google et ses développeurs Android ont sélectionné certains éléments d’Android sur les plates-formes établies, mais ont également introduit une série de nouvelles idées qui font toujours partie d’Android.

Android 1.0 comportait trois panneaux d’écran d’accueil. Le panneau central était l’écran d’accueil principal qui contenait les applications et les widgets préchargés. Vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour ajouter plus d’applications/widgets aux autres écrans si vous le souhaitez, ce que vous pouvez toujours faire avec Android aujourd’hui. La mise en œuvre des widgets par Android était assez nouvelle à l’époque. Alors que les plates-formes de l’époque, telles que Windows Mobile tactile, incluaient des widgets, ils n’étaient pas aussi personnalisables ou aussi variés que sur Android.

La mise en œuvre des widgets par Android était assez nouvelle à l’époque.

Android 1.0 incluait un tiroir d’applications. Il était accessible en appuyant sur un onglet réel et visible qui apparaissait en bas de l’écran d’accueil. La fonctionnalité de base, cependant, est la même qu’aujourd’hui. Le menu des paramètres d’Android 1.0 a été présenté d’une manière qui ressemble à ce que nous avons dans Android moderne, mais le menu des paramètres rapides n’existait pas encore. iOS 2, qui était ce que les iPhones de 2008 fonctionnaient, n’avait pas de tiroir d’applications, mais les appareils Windows Phone et BlackBerry en avaient l’équivalent.

La plate-forme était centrée sur le matériel. Les personnes qui utilisent Android depuis les premiers jours se souviendront de tous les boutons permettant de contrôler l’OS. Des touches vitales telles que les boutons de retour, d’accueil et de menu étaient nécessaires pour effectuer certaines actions de navigation et secondaires. Il n’y avait même pas de clavier logiciel ; le G1 vous obligeait à utiliser le clavier QWERTY physique pour toute sorte de saisie de texte. Maintenant, bien sûr, la plate-forme est entièrement tactile et les gestes accomplissent ces mêmes actions. De toutes les plateformes disponibles en 2008, seul l’iPhone était entièrement tactile. BlackBerry, Symbian et Windows reposaient tous fortement sur des boutons physiques.

La gestion des notifications par Android 1.0 a été une première victoire pour la plate-forme.

La gestion des notifications par Android 1.0 a été une première victoire pour la plate-forme et sur laquelle nous comptons encore aujourd’hui. La façon dont les notifications apparaissaient brièvement dans la barre d’état a ensuite influencé d’autres plates-formes mobiles à emboîter le pas.

Sécurité? Vous pouvez définir un modèle traçable sur l’écran de verrouillage, ce qu’Android vous permet encore de faire à ce jour.

Avant “il y a une application pour ça”

Apple a introduit l’App Store avec iOS 2 en juillet 2008, juste avant les débuts d’Android. À l’époque, les magasins d’applications centralisés sur les appareils étaient rares. La plupart des applications de la journée étaient disponibles directement auprès du fabricant ou auprès de distributeurs en ligne peu précis. Heureusement, Google a suivi le modèle d’Apple.

Les premières applications d’Android 1.0 étaient rudimentaires mais fonctionnelles. Gmail, calendrier, calculatrice, Maps et YouTube de Google ont été parmi les premiers disponibles. Des applications tierces étaient disponibles sur Android Market, la version originale du Google Play Store. Android Market 1.0 était un basique fou. Il n’y avait encore pratiquement aucune application et il s’agissait principalement d’une expérience basée sur du texte avec peu d’images ou de graphiques.

Les premières applications d’Android 1.0 étaient rudimentaires mais fonctionnelles.

De manière critique, Gmail of the day prenait en charge le push, IMAP/POP et SMTP, ce qui lui donnait un avantage sur le courrier électronique sur certaines plates-formes. YouTube, en revanche, était pénible car les réseaux 3G de l’époque n’étaient tout simplement pas encore capables de gérer la vidéo. Le navigateur ne s’appelait même pas Chrome. Il était basé sur WebKit, mais manquait initialement de support Flash.

L’application appareil photo n’était pas du tout impressionnante. Par exemple, chaque fois que vous preniez une photo, vous étiez confronté à une fenêtre contextuelle vous demandant si vous vouliez enregistrer, définir, partager ou supprimer la photo. À chaque fois. Plus précisément, l’application appareil photo n’avait pas de fonctionnalités réelles et ne pouvait pas enregistrer de vidéo.

Google Maps était le clou du spectacle. Bien que Google Maps soit disponible sur d’autres plates-formes, telles que BlackBerry OS, Maps pour Android était un grand pas en avant. Il comprenait Street View, la possibilité de voir une vue réelle de votre destination potentielle. Il prenait également en charge le panoramique afin que vous puissiez repérer les points de repère avant de commencer votre voyage.

Préparer le terrain pour l’avenir d’Android

Il ne fait aucun doute qu’Android 1.0 était puissant dès le départ. Il a rassemblé un tas d’idées sous une seule bannière et a fait des promesses audacieuses en sortant de la porte. Mais c’était loin d’être une certitude. À l’époque, seul T-Mobile aux États-Unis proposait le G1. Le G1 n’a atteint d’autres marchés qu’au début de 2009. Les appareils Android ne se sont pas vendus en gros volumes, en général, jusqu’à ce que Verizon Wireless lance le Motorola Droid à l’automne 2009, un an après le lancement de la plate-forme. Et à ce moment-là, nous étions à Android 2.0.

Mais ces premiers jours ont été importants pour construire les bases d’Android. Google n’a pas tardé à parler des futures versions de la plate-forme, y compris Cupcake et Donut, qui, selon la société, ajouteraient des fonctionnalités et corrigeraient les bugs au fil du temps. Cela a contribué à créer l’anticipation et a encouragé l’adoption. De plus, Android est rapidement tombé en faveur des communautés de développeurs et de modding, car il était ouvert d’une manière que BlackBerry OS, iOS, PalmOS et Symbian ne l’étaient tout simplement pas.

Le voyage a été long, mais à la veille de la sortie d’Android 12, nous ne voudrions pas que cela se passe différemment.