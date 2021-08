Se souvenir du passé ⋆ 10z viral

in

Le moment qu’attendaient les expéditeurs de Cin est enfin arrivé.

Après que Ben ait emmené Ciara dans la cabane où tout a commencé, elle s’est souvenue de leur relation… et il ne l’a pas laissée fuir la vérité.

Lors de Days of Our Lives au cours de la semaine du 8-09-21, Ciara a eu une tonne de flashbacks… mais était-ce suffisant pour rendre fascinante l’histoire d’amour nouvellement découverte de ce couple ?

Toute cette configuration était entièrement prévisible.

Il n’était pas surprenant que Ciara se souvienne de toute sa relation avec Ben après avoir été coincée avec lui pendant quelques jours d’épisodes.

Si elle avait oublié à cause d’un traumatisme, on pourrait penser que ce dernier enlèvement aggraverait les choses. Mais à Salem, les choses ne fonctionnent pas ainsi.

Quoi qu’il en soit, tout cela ressemblait à un remaniement de la première fois que Ben et Ciara se sont rencontrés. À l’époque, Ben a emmené Ciara blessée dans la cabine pour récupérer, et elle a eu peur de lui et a sorti un couteau avant de finalement baisser suffisamment sa garde pour le laisser entrer dans son monde.

Maintenant, elle était de retour dans le même état d’esprit, et Ben devait regagner sa confiance.

Au moins, cela ne s’est pas terminé par l’incendie de la cabine alors que Ciara était incapable de bouger!

Au lieu de cela, Shawn a fait irruption avec son arme dégainée, mais cela sera probablement facilement réglé une fois que Ciara lui aura dit qu’elle a retrouvé ses souvenirs et qu’elle ne veut pas porter plainte.

Pendant ce temps, les retrouvailles de Ben et Ciara m’ont rappelé toutes les raisons pour lesquelles je n’aime pas ce couple.

Lovey-dovey Ben/Ciara est préférable à la mégère hurlante et odieuse que Ciara était devenue et bien avec elle pour avoir admis qu’elle avait été cruelle.

Mais dès que Ciara a retrouvé ses souvenirs, Ben l’a suppliée de rester avec lui dans la cabine plutôt que de parler à Théo, et nous avons eu droit à scène après scène d’eux au lit ne voulant pas bouger.

C’est compréhensible après une longue épreuve, mais c’est aussi normal avec Ben et Ciara, et c’est ennuyeux.

La super-adhérence et la co-dépendance ne sont pas romantiques. C’est malsain et ennuyeux. Espérons que les scénaristes ont quelque chose de plus prévu pour ce couple qu’une éternelle lune de miel !

Une fois que Shawn a rangé son arme, la première chose à faire est de faire sortir Allie et Claire de prison.

L’idée que les filles fassent un pacte pour garder leur silence et être prêtes à aller en prison pour cela était intéressante, mais l’absence d’ensemble de prison a fait que cette histoire se sentait moins en jeu qu’elle ne l’était.

Claire et Allie étant obligées de traîner dans la salle d’interrogatoire au lieu de la réception de mariage ne semblait pas être une grosse épreuve alors qu’elles étaient détenues dans des cellules de prison séparées afin qu’elles ne puissent pas s’influencer. Et quand Shawn les a finalement emportés, il n’a même pas utilisé de menottes !

Personne à part Eli ne semblait prendre cela au sérieux. Il avait raison quand il a dit à Belle qu’il s’agissait d’une enquête criminelle, pas d’une comédie romantique. La croyance des femmes dans l’histoire d’amour épique de Ben et Ciara n’était pas une défense pour avoir aidé et encouragé un enlèvement.

La moitié du choc de Claire et Allie est probablement venue de l’idée que la police les tenait pour responsables.

La plupart du temps, la police de Salem détourne le regard tandis que les citoyens enfreignent toutes sortes de lois, n’intervenant que pour arrêter la mauvaise personne ou lorsqu’un méchant quitte Days of Our Lives.

Donc, que deux personnes soient arrêtées pour avoir aidé à planifier un enlèvement était aussi rafraîchissant qu’inattendu !

Bien sûr, les enjeux ne sont vraiment pas si élevés. Maintenant que Ciara a retrouvé la mémoire, elle sera probablement reconnaissante de l’aide de ses cousins ​​et refusera de porter plainte.

Mais qu’est-ce qui s’est passé avec Tripp et Chanel ?

Tripp était clairement jaloux lorsque la première réaction de Chanel en apprenant l’arrestation a été de vouloir se précipiter au poste de police.

Mais le voir être la dernière personne à ne porter qu’une serviette devant Chanel m’a fait me demander où cela se passait. Tripp et Chanel développeront-ils également des sentiments l’un pour l’autre, rendant le triangle Tripp/Allie/Chanel d’autant plus compliqué ?

Pendant ce temps, la mère de Chanel a proposé un dispositif de complot bien trop pratique pour amener Shawn à la cabine.

L’idée d’une femme exigeant 100 000 $ AVANT d’offrir des informations était une arnaque si évidente que je ne pouvais même pas croire que Paulina y avait pensé.

Et je ne sais pas ce qui était le plus ridicule : le fait que le pourboire se soit avéré légitime ou que lorsque Theo a pensé qu’il s’agissait d’une arnaque, Shawn a dit qu’il ne pouvait rien y faire.

Un excellent travail de police là-bas, Shawn. Il est apparu apathique et quelque peu paresseux.

Aussi, pourquoi diable n’a-t-il pas pensé à chercher Ciara à la cabane ? Elle y avait été détenue contre son gré à au moins une autre occasion, et Ben y était accroupi de manière obsessionnelle après avoir sauvé Claire d’une autre tentative d’enlèvement/incendie criminel.

La réaction de Paulina en apprenant que Ben est un ancien tueur en série était drôle, cependant.

Paulina : Je ne pense pas que Ben blesserait Ciara.

Théo : Quand elle le rejette, il pourrait craquer. Et a-t-il même pris ses médicaments avec lui ?

Paulina : Ses médicaments ?

Theo : Ben était le tueur de cravates. Il a tué trois femmes et maintenant il prend des médicaments pour l’empêcher de recommencer.

Paulina : Et la mère de Ciara a laissé son bébé épouser cet homme ?

J’aime la façon dont Paulina est une étrangère qui ne sait rien de Salem. Mais l’idée que Ben prenne des médicaments pour l’empêcher de tuer d’autres femmes était si ridicule que je ne sais pas comment les acteurs ont réussi à s’en sortir sans craquer.

Aussi ridicules : les raisons de Lani pour ne pas pardonner à Paulina.

Abe avait raison de dire que la crise de colère de Lani à propos de Paulina offrant une récompense pour le retour sain et sauf de Ciara était injustifiée. Elle peut choisir de ne pas s’associer à Paulina si elle le souhaite, mais elle n’a pas le droit de dire à quiconque ce qu’il faut faire ou ne pas faire à cet égard.

Je souhaite juste qu’Abe l’ait appelée sur d’autres choses que Lani a faites qui étaient aussi mauvaises que les choses que Paulina a faites… comme mentir sur qui était le père de son bébé ou faire une surveillance parce qu’elle voulait être seule avec Shawn, ou tout les autres choses horribles qu’Abe avait négligées avant que Lani ne se ressaisisse.

Quoi qu’il en soit, son histoire sanglante sur le fait de ne pas pouvoir aller à Paris sentait le droit.

D’accord, alors enfant, elle était déçue et embarrassée quand le voyage ne s’est pas concrétisé, et ses amis se sont moqués d’elle. Est-ce vraiment une raison de garder rancune pendant plus de 30 ans ?

La plupart des enfants ne partent pas en voyage en Europe, tante riche ou pas tante riche, et bien que l’échec de Paulina à tenir sa promesse d’en donner un à Lani ait pu être décevant, c’est loin d’être le genre de chose qui devrait causer un rancune à vie.

Lani avait l’air d’un gamin gâté. Boohoo, elle a dû endurer l’humiliation d’admettre à ses amis qu’elle n’était finalement pas allée en Europe cet été. C’est incroyablement traumatisant.

Pendant ce temps, Days of Our Lives a gaspillé une excellente organisation du triangle EJ/Sami/Lucas à travers la ville en faisant kidnapper et retirer Sami de l’histoire.

L’enlèvement était en partie dû au fait qu’Alison Sweeney tournait un film et que Sami a donc dû être supprimé temporairement. Mais c’est quand même la deuxième sieste sami au cours des deux derniers mois.

Les scénaristes n’auraient-ils pas pu trouver une autre façon d’écrire Sami ? Par exemple, elle aurait pu retourner en Italie pour tenter de se venger de Kristen. Cela aurait été totalement dans le caractère de Sami, et l’histoire aurait pu reprendre avec un face-à-face entre Sami et Kristen au retour d’Alison Sweeney.

Au lieu de cela, Sami va juste disparaître pendant un moment. Blabla.

Et il n’y a pas beaucoup de mystère sur qui l’a emmenée non plus. EJ est un suspect si évident que les téléspectateurs pourraient douter de sa culpabilité. Mais qui d’autre cela pourrait-il être, vraiment ?

EJ a dit à Kristen qu’il préparait une vengeance contre Sami et l’a réitéré au portrait de Stefano, et il a accès à des hommes de main qui feraient ses enchères, sans poser de questions.

Si EJ est derrière le kidnapping, ce devrait être la fin de Sami/EJ, mais le sera-t-il ?

Sami continue d’excuser le comportement abusif d’EJ comme « notre façon d’être », alors pourquoi cela devrait-il être différent ?

Lucas aura du mal à la reconquérir de son agresseur, même s’il finit par être celui qui la sauvera ! Elle est tellement convaincue que EJ est un bon gars qu’aucune preuve ne semble capable de la faire changer d’avis.

Bien sûr, Lucas est tout aussi têtu, alors maintenant nous sommes dans ce schéma d’attente où il n’abandonnera pas Sami, et Sami n’abandonnera pas EJ.

Pendant ce temps, Sami étant hors écran, elle devra arrêter de jouer avec Nicole, au moins pendant un petit moment.

Nicole avait raison : Sami s’en est chargé. La seule raison pour laquelle Nicole se souciait de savoir avec qui Sami couchait était que Sami était déterminé à rompre Nicole et Eric.

C’est vraiment dommage que ces femmes redeviennent des ennemies acharnées. Faire équipe pour éloigner Sami d’EJ aurait été amusant.

Dans tous les cas, cela a conduit à un moment inutilement gênant entre Rafe, Nicole et Ava.

Tout ce triangle Ava/Rafe/Nicole est étrange, pour commencer. Ava continue d’inviter Nicole à passer du temps avec elle et Rafe, ce qui serait mieux passé seul.

C’est presque comme si Ava s’était résignée aux sentiments de Rafe pour Nicole et espérait une sorte de relation polyamoureuse.

De plus, les gens pourraient-ils s’il vous plaît arrêter d’entrer dans les maisons d’autres personnes simplement parce que la porte est ouverte ? Non seulement c’est impoli, mais cela amène les gens à voir des choses qu’ils aimeraient ne pas voir, et c’est un dispositif d’intrigue surutilisé.

En tout cas, j’espère qu’Ava et Nicole parviendront à garder leur amitié intacte. Je les apprécie et je détesterais qu’ils deviennent des ennemis acharnés de Rafe.

De même inutile : la rivalité entre Brady et Philip.

Cela aurait dû être réglé il y a des années. Je suis content que Philip se soit rendu compte qu’il agissait comme un adolescent et qu’il l’ait coupé. Mais appuyons ces mots avec l’action!

Si Philip/Chloé va travailler en couple, les scénaristes doivent faire plus que recréer leur histoire d’amour d’adolescent. Ils ont besoin d’une histoire plus mature, digne de deux adultes d’âge moyen.

Comme… exposer les plans de Gabi pour saboter Philip et décrocher le poste de PDG pour elle-même.

Ce doit être l’une des histoires les plus décevantes de 2021. Philip et Gabi avaient une chimie décente et une amitié facile basée sur leur tendance mutuelle à contourner les règles au besoin.

Bien sûr, la rivalité de Gabi avec Kate était un point délicat, mais quand même.

Gabi essayant de détruire la carrière de Philip maintenant est une déception majeure, d’autant plus que son plan ne fonctionnera pas de toute façon.

Victor ne l’embaucherait JAMAIS comme PDG. Déjà. Elle doit s’en rendre compte.

Enfin, Alex et Gwen sont pour la plupart une perte de temps. Alex pourrait-il se rendre compte que Sarah ne l’a jamais largué et partir à la recherche de l’amour de sa vie, s’il vous plaît ?

Leurs arguments ne sont pas mignons, ils sont agaçants. Et Alex interfère avec Jack en apprenant toute la vérité sur Gwen, qui doit déjà sortir.

À vous de jouer, fanatiques de Days of Our Lives ! Frappez le grand, bleu AFFICHER LES COMMENTAIRES bouton et faites-nous savoir ce que vous avez pensé de Days of Our Lives pendant la semaine du 8-09-21.

Envie de plus de discussions sur Days of Our Lives ? N’oubliez pas de revenir dimanche pour notre discussion de la table ronde Des jours et des vies.

Days of Our Lives continue d’être diffusé sur NBC les après-midi de semaine. Vérifiez vos listes locales pour les temps d’antenne.

