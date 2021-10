Se souvenir du professeur Bala V Balachandran: “Pour ses étudiants, il était l’oncle Bala”

Bala V Balachandran (1937-2021)

La semaine dernière, le monde de l’enseignement du management a perdu un gourou et ses étudiants un oncle.

Bala V Balachandran, le professeur distingué JL Kellogg de comptabilité et de gestion de l’information à la Kellogg School of Management de la Northwestern University, aux États-Unis, et fondateur et doyen du Great Lakes Institute of Management, Chennai et Gurgaon, portait plusieurs chapeaux.

Au cours de sa carrière d’une soixantaine d’années, il a aidé les professeurs du MDI Gurgaon à se former à Kellogg, et était en charge du recrutement du doyen et du corps professoral de l’Indian School of Business Hyderabad, en plus de la mise en place de Great Lakes.

Mais un accomplissement qui lui tenait à cœur était d’être appelé ‘Oncle Bala’, m’avait-il dit il y a quatre ans lorsque je l’avais rencontré pour le petit-déjeuner à Gurgaon. Voici ses paroles :

«Si ce n’est pas mon oncle, je pourrais être appelé Prof Bala, Dr Bala ou Dean Bala. Il s’agit soit de titres, soit fondés sur une transaction financière. Mais un oncle, surtout un oncle maternel, dans notre culture, c’est comme un parrain. Il y a une affection naturelle. Aujourd’hui, chacun de mes étudiants peut m’aborder comme il le ferait pour son oncle, sur n’importe quoi, n’importe quelle question. « Oncle » me rend très accessible, tout en étant un disciplinaire. »

Pour lire l’intégralité de la discussion que j’ai eue avec lui au petit-déjeuner, rendez-vous sur : https://bit.ly/3BdGZkg

