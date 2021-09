Se souvenir du puissant « Possum », la légende du pays George Jones

La légende country qu’ils appelaient “Possum” est née le 12 septembre 1931 à Saratoga, au Texas, et est toujours considérée par beaucoup comme le plus grand chanteur de l’histoire du genre. Nous devons parler de George Jones.

Jones a été une présence incroyable sur la scène country pendant près d’un demi-siècle, de son premier tube “Why Baby Why” en 1955 à sa dernière entrée à ce jour, “50,000 Names”, en 2002. En cours de route, George a marqué 13 No. 1, y compris des classiques indélébiles comme « She Thinks I Still Care », « We’re Gonna Hold On ». et ” Near You ” (avec sa femme Tammy Wynette) et ” Il a cessé de l’aimer aujourd’hui “.

Beaucoup d’entre eux, surtout une fois qu’il est devenu un favori bien-aimé de la fraternité country, n’ont été améliorés et rendus que beaucoup plus réels par ses luttes bien médiatisées contre la toxicomanie, les problèmes de son mariage avec Wynette et d’autres défis.

L’influence de Possum sur ses pairs était aussi profonde et aussi durable que celle sur son auditoire fidèle. “George Jones est toujours mon chanteur préféré”, a déclaré Waylon Jennings en 1971. “Je pense qu’il est le plus grand chanteur qui ait jamais été, mec. Je pense que personne ne peut surpasser George Jones.

« Presque aussi bon que Ray Charles »

Sa présence n’était pas non plus ressentie uniquement à l’intérieur du pays. Les géants du rock ont ​​chanté ses louanges partout, de Bob Dylan à Keith Richards à Elvis Costello à Linda Ronstadt, qui a déclaré en 1974 : « Mon artiste préféré est George Jones. Ce gars est tellement bon, presque aussi bon que Ray Charles. ”

Costello a enregistré avec “Possum”, tout comme Richards, qui était devenu un fan particulier au cours de son amitié avec un autre dévot, le regretté Gram Parsons. Keith écrit à propos du dernier duo, « Say It’s Not You », dans son autobiographie, Life. « George était un gars formidable avec qui travailler, surtout quand il avait la coiffure en cours. » il a dit. “Incroyable chanteur.”

