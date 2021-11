Se souvenir du Samsung Galaxy Nexus, dix ans après

Dix ans avant le Google Pixel 6, il y avait un autre appareil Android marquant, également développé en partenariat avec Samsung, qui représentait un énorme bond en avant pour la plate-forme.

Le Samsung Galaxy Nexus a été lancé il y a dix ans ce mois-ci, avec Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Le téléphone et son logiciel préparent le terrain pour les prochaines années d’Android, avec des fonctionnalités pionnières telles que les touches de navigation à l’écran, le déverrouillage du visage et le multitâche facile.

Comme le Nexus S de 2010, le « Gnex » était une collaboration entre Google et Samsung, qui, suite au succès de sa gamme Galaxy S, est rapidement devenu une position dominante sur le marché des smartphones.

Pour Google, c’était le troisième téléphone Nexus à arriver sur le marché et le premier à offrir une connectivité LTE grâce à un partenariat exclusif avec Verizon aux États-Unis. Pour Samsung, il chevauchait les cycles de sortie des Galaxy S2 et S3 et consolidait la place de l’entreprise au cœur de l’écosystème Android tout en empruntant des éléments de conception à la fois au S2 et au S3.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

L’introduction de « Galaxy » dans l’image de marque du téléphone a également donné à la marque Samsung en pleine croissance une importance supplémentaire.

Source : Alex Dobie / Android Central

La caractéristique la plus frappante du Galaxy Nexus était ce qui n’y était pas.

Visuellement, la caractéristique la plus frappante du Galaxy Nexus était ce qui n’y était pas. C’était le premier téléphone Android à supprimer les boutons sur la face avant de l’appareil. À cette époque, à peu près tous les téléphones Android incluaient des touches capacitives ou physiques pour la navigation. Sur le Gnex, celles-ci ont été remplacées par les touches « retour », « accueil » et « applications récentes » dans le logiciel dans le cadre du paradigme de navigation qui resterait jusqu’à l’introduction de la navigation gestuelle dans Android 9 Pie. La nouvelle touche de navigation « récents » avait déjà fait ses débuts dans Android 3.0 Honeycomb axé sur les tablettes, mais dans Ice Cream Sandwich, elle a rendu le multitâche sur les téléphones beaucoup plus rapide et plus facile que jamais.

Source : Alex Dobie / Android Central

Le passage à une face avant sans bouton a donné au Nexus une apparence propre de l’avant, le seul défaut de son panneau de verre incurvé étant la prise pour écouteurs en haut.

À l’arrière, le téléphone était essentiellement un Galaxy S2 plus grand et plus courbé. Une zone en forme de coin en dessous abritait une grande partie du PCB, ainsi que des ports USB et casque, tandis que le panneau arrière amovible était fourni dans le même plastique texturé « hyperskin » que le S2.

Pour l’époque, le matériel du Galaxy Nexus était plutôt sympa, quoique d’une manière extrêmement plastique. Là encore, c’était en 2011 et le « plastique » était le paramètre par défaut pour la plupart des fabricants de téléphones Android.

Et comme la face avant du Gnex aurait pu le suggérer, le logiciel était bien plus important. Android 4.0 Ice Cream Sandwich était une refonte visuelle et structurelle complète du système d’exploitation mobile de Google, introduisant le nouveau langage de conception « Holo », la police « Roboto » qui est encore utilisée aujourd’hui sur la plupart des téléphones Android et une palette de couleurs turquoise inspirée de la science-fiction. Holo est le fruit de Matias Duarte, qui a rejoint Google fin 2010 et a dirigé les efforts de conception de l’entreprise au cours de la dernière décennie.

Holo et Roboto avaient l’air comme chez eux sur l’écran HD sophistiqué du Gnex.

La nouvelle interface utilisateur a impressionné, à l’époque, les derniers écrans HD SuperAMOLED de Samsung, l’un des premiers OLED haute densité dans un smartphone. Bien que ce ne soit pas le meilleur – Samsung a réservé ses panneaux supérieurs pour le Galaxy Note d’origine – les couleurs vives et les noirs profonds convenaient parfaitement à Holo.

« On s’est demandé, pour la première fois, quelle est l’âme d’Android ? » a déclaré Matias Duarte lors de l’événement de lancement à Hong Kong. « Nous voulions des mises en page typographiques simples avec beaucoup d’espaces blancs, éliminant les lignes, les boîtes et les décorations inutiles. Et nous voulions tout imprégner d’animations subtiles et de superbes fioritures pour vraiment donner vie à Android. »

Source : Google

S’exprimant lors de ce même événement, le fondateur d’Android, Andy Rubin, a déclaré à la presse : « Les équipes d’ingénierie vivaient dans un seul bâtiment lorsque nous avons construit ce produit. Nous étions vraiment une seule équipe. Cependant, le propre processeur de Samsung n’a pas été utilisé dans ce produit – à la place, « l’équipe » a opté pour la puce Texas Instruments OMAP 4460, plus conviviale. Ironiquement, l’utilisation d’une puce OMAP réduirait finalement la durée de vie du Nexus – TI a quitté le secteur des processeurs pour smartphones en 2012, laissant les appareils sans chemin de mise à niveau après Android 4.3 Jelly Bean.

Selon les normes de l’époque – certes, à l’époque du décalage Android omniprésent sur de nombreux téléphones – le Galaxy Nexus se sentait ridiculement rapide. La mise à jour vers Android 4.1 Jelly Bean au printemps 2012 a aidé à aplanir les quelques problèmes de performances restants, aidant le téléphone à maintenir une fluidité de 60 images par seconde même en alimentant un écran de résolution HD.

Source : Alex Dobie / Android Central

Selon les normes de l’époque, ce téléphone était ridiculement rapide.

L’appareil photo du téléphone était plutôt un sac mélangé. Google a mis en évidence la photographie sans délai d’obturation du Nexus dans les documents promotionnels, mais même selon les normes de 2011, son tireur arrière de 5 mégapixels a pris des photos ternes et à basse résolution. Et tandis que la caméra frontale a permis à Google d’être le pionnier du déverrouillage du visage bien avant l’iPhone X, la fonctionnalité fonctionnait de manière si peu fiable qu’elle a même échoué lors de sa démonstration en direct lors de l’événement de lancement.

Néanmoins, le Galaxy Nexus est resté populaire parmi les premiers fans d’Android. Il s’agissait d’un Nexus, après tout, avec des mises à jour garanties dès le premier jour vers les futures versions d’Android. Et il se vantait d’avoir un logiciel Android non terni, directement de Google, à une époque où les skins de fabricant lourds et laids étaient la norme. Bien sûr, vous devrez faire face à un appareil photo (relativement) minable et à une autonomie de batterie pas très élevée – à moins que vous n’importiez la batterie longue durée que Samsung ne vendait qu’en Corée – mais cela ne semblait pas si grave en 2011.

À l’époque, j’étais tombé amoureux de mon Gnex, résumant l’appareil comme l’un des meilleurs téléphones Android de l’époque.

« Si, comme beaucoup d’entre nous, vous attendez constamment cette « prochaine grande chose » dans le monde Android », ai-je écrit en novembre 2011, « c’est votre signal d’arrêter d’attendre et d’atteindre votre portefeuille. Le Galaxy Nexus est le téléphone Android que vous voulez posséder en 2012. »

Une entreprise qui n’était pas un grand fan, cependant, était Apple. Au plus fort de la guerre des smartphones du début des années 2010, le Galaxy Nexus est rapidement devenu une cible pour les avocats de Cupertino, qui ont cherché à établir le Gnex comme violant les brevets d’Apple dans le but de fermer l’écosystème Android au sens large. En conséquence, le téléphone a été brièvement interdit aux États-Unis à la mi-2012 à la suite d’une injonction accordée par le tribunal, avant de revenir rapidement à la vente. Apple a échoué dans ses tentatives ultérieures d’arrêter les ventes en 2012 et en 2013, bien qu’à ce moment-là, l’appareil ait été remplacé par le Nexus 4 fabriqué par LG.

Bien que le Galaxy Nexus ne se soit pas vendu en grand nombre, ni n’ait connu une durée de vie particulièrement longue, il s’impose néanmoins comme un point culminant de la croissance initiale de l’écosystème Android. Sans Gnex et Ice Cream Sandwich, il n’y aurait pas de Galaxy S3 ou HTC One. En fin de compte, le troisième Nexus était populaire parmi les fidèles d’Android pour la plupart des mêmes raisons que le Pixel 6 Pro – il offrait un logiciel Google Android pur et des performances rapides soutenues par certains des meilleurs matériels Samsung.

Ne flippe pas

Pas besoin de retourner, procurez-vous simplement un protecteur d’écran Samsung Galaxy Z Flip 3

Le nouveau protecteur d’écran PET de Samsung installé en usine sur le Galaxy Z Flip 3 est une nette amélioration par rapport à la génération précédente, mais vous avez toujours besoin d’une protection supplémentaire. Voici les meilleurs protecteurs d’écran tiers pour garder l’écran pliable de votre nouveau téléphone en toute sécurité.