Se souvenir du Samsung Galaxy Note d’origine, 10 ans plus tard

Le Samsung Galaxy Note célèbre son 10e anniversaire ce mois-ci sans qu’aucun téléphone ne soit actuellement en vente et il est fort probable que la série soit complètement retirée au début de 2022. Bien que l’esprit de la note perdurera à travers le Galaxy S22 Ultra, cela ressemble toujours à la fin d’une époque.

Il est donc normal que l’annulation apparente de la note survienne car chaque téléphone haut de gamme est un Galaxy Note – ou du moins offre la caractéristique remarquable de la première note : un écran énorme pour un travail plus productif et un jeu immersif. Pendant assez longtemps, le Note était le seul endroit pour vivre cette expérience. Et cela a commencé fin 2011 avec le lancement du premier téléphone de la série.

Étant donné que le S Pen était la principale caractéristique qui a donné son nom à la note, le téléphone était si énorme pour l’époque qu’une grande partie de la couverture initiale se concentrait sur sa taille.

Un téléphone pionnier retenu par l’Android de l’époque.

Le premier Note était facilement l’un des meilleurs téléphones Android de l’époque – un appareil pionnier freiné par le logiciel et l’écosystème Android de 2011. Néanmoins, en tant que gros pari sur un avenir sur grand écran, le Note a payé largement, engendrant un décennie de successeurs et plusieurs spin-offs sur tablettes. Cela a également contribué à étouffer la perception, au plus fort de la guerre des smartphones du début des années 2010, que Samsung n’était qu’un imitateur opportuniste faisant des escroqueries de l’iPhone.

Source : Alex Dobie / Android Central

Physiquement, la première note était essentiellement un Galaxy S II surdimensionné, jusqu’à la configuration des boutons mi-capacitifs et mi-clic sous l’écran, l’appareil photo de 8 mégapixels à l’arrière et la finition texturée « hyperskin » de sa porte de batterie .

Le grand écran WXGA (1280×800) était la pièce maîtresse, offrant le meilleur écran de classe « HD » dans un téléphone à l’époque. (Le Galaxy Nexus co-marqué par Samsung/Google bénéficiait d’une densité de pixels plus élevée, mais utilisait un panneau inférieur avec une apparence plus granuleuse.) Le processeur dual-core Exynos 4210 intégré gérait à peu près des fréquences d’images acceptables, comme de nombreux téléphones Android de l’époque. , l’IU était sujette à un décalage occasionnel et à un bégaiement.

Pendant ce temps, le premier stylet S Pen pouvant être ancré à l’intérieur du téléphone, combiné à ce grand écran, donnait à la note l’impression d’être une sorte de PDA de nouvelle génération. Cependant, les utilisateurs devraient faire face à Android 2.3 Gingerbread prêt à l’emploi, qui n’était pas particulièrement adapté aux téléphones à facteur de forme plus grand. Certaines des applications de Samsung ont été repensées pour utiliser l’espace d’écran supplémentaire par rapport à un gadget traditionnel de la taille d’un téléphone. Pourtant, les fonctionnalités de base de Note telles que le mode multi-fenêtres à écran partagé et le mode fenêtré flottant pour les applications n’étaient pas présentes dans le micrologiciel Note d’origine.

En d’autres termes, il y avait beaucoup de potentiel matériel inexploité dans le logiciel.

Source : Alex Dobie / Android Central

Le potentiel de la note était clair, mais la plupart du temps inexploité dans le modèle OG.

Quant au stylo, vous pouvez dessiner avec ou prendre des notes. Et la touche de raccourci pratique vous permet de prendre rapidement des captures d’écran ou d’appeler une petite application de bloc-notes. Cependant, après avoir utilisé la note originale pendant une période raisonnable il y a 10 ans, je me souviens de l’essentiel de son utilité en tant que sorte de pointeur de souris pour parcourir les applications. Il a fallu plusieurs années à Samsung pour intégrer des fonctionnalités supplémentaires dans le stylet, comme les gestes aériens (Remarque 3) et les capacités de télécommande Bluetooth (Remarque 9). Mais même le stylo de première génération offrait un ensemble de fonctionnalités assez solide.

La note a fait l’objet d’une campagne de lancement internationale éclatante, alors que Samsung emmenait l’appareil dans les grandes villes d’Europe et d’Asie. La société a tenu à mettre en avant le Note comme troisième catégorie d’appareils, se situant entre un smartphone et une tablette. Et en effet, des produits comme le Note ont finalement donné naissance à l’un des porte-manteaux techniques les plus grinçants de la dernière décennie, le « phablet ».

Les critiques de la note OG en 2011 étaient généralement positives. Passant en revue le téléphone pour Engadget, Zach Honig a fait l’éloge de la note, en disant: « son écran géant en fait le candidat idéal pour le remplacement du bloc-notes et, avec le stylet S Pen inclus, vous n’aurez aucun problème à prendre des notes à la volée, en annotant captures d’écran ou signer des documents par voie électronique. »

Source : Alex Dobie / Android Central

Dans l’une de mes précédentes critiques pour Android Central à l’époque, je n’étais pas entièrement d’accord avec la note en tant que conducteur quotidien :

« Personnellement, je ne pouvais pas utiliser le Note comme appareil principal, simplement parce qu’il est trop gros. Je veux un téléphone que je puisse tenir et utiliser confortablement dans une main, et le Galaxy Note n’est pas cet appareil. »

« Certaines personnes seront parfaitement satisfaites d’un smartphone à deux mains. Si vous êtes l’un d’entre eux, alors jetez un œil au Galaxy Note. À l’heure actuelle, c’est le téléphone Android le plus rapide que vous puissiez acheter. Il a le meilleur écran sur n’importe quel téléphone, et oui, cela inclut l’écran Retina de l’iPhone. L’intégration du S Pen est réfléchie et utile. Pour la bonne personne, c’est un sacré appareil.

La note originale n’était certainement pas un téléphone à une main.

Comme je l’ai lu dix ans plus tard, j’ai actuellement un Google Pixel 6 Pro dans ma poche, un autre très grand téléphone que je suis assez à l’aise d’une seule main la plupart du temps. La différence, je suppose, est une décennie de mémoire musculaire et une version d’Android qui est beaucoup plus à l’aise sur les grands écrans.

D’autres critiques étaient encore moins convaincus de la note. Pour le journaliste technique chevronné Walt Mossberg, l’utilité du téléphone en tant que téléphone réel était discutable.

« Lorsque vous le tenez à votre oreille, il couvre à peu près tout le côté de votre visage. Vous avez donc l’air de parler dans un morceau de pain grillé », a écrit Mossberg dans AllThingsD en février 2012, examinant le rejigged, 4G- version américaine équipée du téléphone.

« Le Note est si gros qu’un iPhone peut presque tenir dans son écran », a-t-il déclaré. « Et il éclipse même la récolte plus gonflée de téléphones Android récents, comme la propre série Galaxy S II de Samsung, dont l’écran peut atteindre 4,5 pouces. Et bien qu’il puisse tenir dans une grande poche ou un sac à main, le Note n’est pas va se glisser discrètement dans votre jean ou un petit sac à main. »

Source : Alex Dobie / Android Central

Bien que l’idée qu’un appareil de 4,5 pouces soit « gonflé » puisse sembler comique aujourd’hui, Mossberg avait raison sur l’argent en ce qui concerne la capacité de poche problématique de la note originale. Son format d’image 16:10 plus gros le rendait idéal pour écrire des documents, afficher des feuilles de calcul ou naviguer sur le Web, mais terrible pour se glisser dans une poche de jean skinny. Pour cette raison, le Galaxy Note 2 adopterait l’aspect 16:9 plus grand qui est devenu populaire à mesure que les tailles d’écran montaient en flèche en 2012. (C’est aussi la raison pour laquelle les téléphones, en général, sont devenus plus grands qu’ils ne se sont élargis ces dernières années. )

Il s’avère que les consommateurs voulaient de grands écrans.

Samsung s’est finalement avéré exact dans la mesure où les consommateurs voulaient des écrans plus grands, mais le « téléphone à prise de notes » en tant que catégorie de produits distincte n’a généralement pas réussi à se matérialiser. De nombreux fabricants se sont essayés à des combinés plus gros dans les années qui ont suivi l’émergence du Note, mais ceux qui ont tenté la saisie au stylet n’ont pas réussi à impressionner sur ce front. Les expériences du stylet sur, par exemple, le LG Vu ou le HTC One Max étaient des ordures par rapport à l’utilisation du S Pen avec un Galaxy Note.

Au lieu de générer des dizaines de clones directs, la note a servi d’appareil pour tester les eaux pour les gros téléphones en général – pour prouver qu’un énorme combiné (et légèrement maladroit) pourrait être un succès commercial – et à partir de là, les vannes se sont ouvertes.

Les propriétaires de notes sont également devenus certains des fans les plus fidèles de Samsung, beaucoup affirmant que seul un Galaxy Note plus récent était assez bon pour remplacer leur Note actuelle. Cinq ans après le premier Note, cette fidélité de la clientèle a aidé Samsung à surmonter le pire lancement de smartphone de l’histoire.

Aujourd’hui, la plupart des téléphones phares sont disponibles dans des tailles pas trop éloignées de cette empreinte originale de « morceau de pain grillé » – y compris le produit phare non-Note de Samsung, le S21 Ultra. Une décennie plus tard, le Note est passé d’un appareil de niche étrange au facteur de forme par défaut pour les téléphones Android phares.

Bien que la marque Galaxy Note ne soit peut-être plus avec nous, il est normal que le produit phare de Samsung de nouvelle génération ressemble à une note à part le nom.

