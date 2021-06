Se souvenir du Samsung Galaxy S d’origine : placer la barre

Samsung ne le savait probablement pas à l’époque, mais le Samsung Galaxy S – l’original de 2010 – allait définir son activité de smartphone pendant plus d’une décennie. Mélanger les meilleures spécifications avec un design solide a donné au Galaxy S un avantage sur les téléphones Android concurrents de l’époque, qui étaient un méli-mélo de clunkers. Le matériel et les logiciels Android trouvaient encore leur place, et le Galaxy S offrait à Samsung une plate-forme sur laquelle se tenir debout. Et il l’a fait.

Le Samsung Galaxy S n’était pas un simple téléphone. En fait, il s’agissait de toute une famille de téléphones avec différentes versions réparties parmi les opérateurs du monde entier. Il y avait au moins quatre variantes aux États-Unis seulement, une pour AT&T, Sprint, T-Mobile et Verizon – et les différences étaient frappantes. Par exemple, la version Sprint, appelée Samsung Epic 4G, avait un clavier QWERTY coulissant et 4G, contrairement aux autres modèles.

Rafraîchissez votre mémoire sur le Samsung Galaxy S.

Le Galaxy S en son cœur

L’écran Super AMOLED de 4 pouces a défini l’expérience Galaxy S. Il figurait parmi les plus grands écrans disponibles en 2010 et il a impressionné par sa résolution de 800 x 480. Certains se sont peut-être plaints de la technologie PenTile de l’écran, mais il était plus lumineux, plus coloré et plus contrasté que les panneaux LCD des téléphones concurrents. De plus, il avait Gorilla Glass, un autre luxe en 2010. Cependant, un problème d’approvisionnement a amené certaines variantes du téléphone à être livrées avec des écrans LCD. Ceux-ci étaient connus sous le nom de Samsung Galaxy SL.

Ensuite, il y avait le processeur. Le téléphone contenait une puce «Hummingbird» à 1 GHz (l’ARM Cortex-A8 Exynos 3110), 512 Mo de RAM et 8 Go ou 16 Go de stockage. Peu de téléphones de l’époque se targuaient d’un processeur aussi rapide ou de performances graphiques aussi puissantes. Le Colibri a été construit sur un processus de 45 nm. Les produits phares d’aujourd’hui ont des processeurs construits sur un processus de 5 nm.

Samsung a doté le Galaxy S d’un appareil photo 5MP. Certains modèles avaient une caméra selfie de 1,3 mégapixels face à l’utilisateur, et d’autres non. L’appareil photo était solide, tout comme l’application pour prendre des photos.

TouchWiz 3.0 a défini l’expérience logicielle. Il a été construit sur Android 2.1 Eclair et comprenait sept écrans d’accueil, des widgets à profusion et même des flux de réseaux sociaux tels que MySpace.

Le matériel lui-même était assez compact et utilisable. Il offrait des fonctionnalités d’embrayage telles que la prise en charge de la carte microSD (jusqu’à 32 Go) et une prise casque. Il était “mince” à 9,9 mm.

Il s’est vendu 399 $, un prix bas par rapport aux normes d’aujourd’hui.

Réception critique

Robert Triggs / Autorité Android

Le Samsung Galaxy S était généralement apprécié par la presse technique. Les médias ont loué l’écran, l’appareil photo et les deux jours d’autonomie de la batterie. Il y avait une métrique plus importante par laquelle le téléphone était mesuré. Ventes.

Samsung a lancé les ventes mondiales du Galaxy S le 4 juin 2010 à Singapour. Les gens ont fait la queue pour obtenir le téléphone, et Samsung a déclaré que son opérateur partenaire avait vendu l’appareil à la fin du premier week-end. Samsung a vendu 24 millions de téléphones Galaxy S, avec plus de 10 millions de ventes au cours des sept premiers mois de disponibilité. C’était un véritable succès. Peu d’autres téléphones de l’époque étaient aussi populaires.

La forte réaction des consommateurs a conduit Samsung à générer une suite après l’autre. Samsung a atteint 100 millions de livraisons d’appareils au moment où le Galaxy III est sorti en 2012, ce qui lui a permis de dépasser Nokia en tant que plus gros vendeur de téléphones mobiles au monde.

Le S original n’était pas sans problèmes. Le grand nombre de variantes a semé la confusion sur le marché et un mauvais bug GPS a entravé la capacité du téléphone à localiser rapidement les utilisateurs. Malgré ces inconvénients, le S a trouvé sa place sur le marché et a fixé la barre de ce que devrait être un produit phare Android.

Le succès de Samsung engendra plus tard un autre smartphone qui définit le monde, le Galaxy Note.

Pointe du chapeau

Robert Triggs / Autorité Android

Les téléphones ne seraient pas là où ils sont aujourd’hui sans Samsung, et Samsung ne serait pas là où il est aujourd’hui sans le Galaxy S. La dernière entrée de la gamme Galaxy S, le S21, est un matériel de premier plan que les fabricants de téléphones partout dans le monde pêchent à battre.

Ainsi, chez Android Authority, nous souhaitons au Samsung Galaxy S un joyeux 11e anniversaire et un coup de chapeau collectif.