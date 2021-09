Se souvenir du T-Mobile G1 (HTC Dream)

in

Le 3 septembre 2008, le système d’exploitation mobile que nous connaissons tous sous le nom d’Android a finalement été introduit sur le marché. Bien sûr, un système d’exploitation n’est rien sans matériel pour le sauvegarder, et cette semaine marque les débuts du tout premier téléphone Android, le HTC Dream alias le T-Mobile G1.

Bien qu’il n’ait pas exactement mis le feu au monde en termes de ventes, le G1 a lancé une révolution mobile qui finirait par voir Android dominer l’ensemble du secteur, conférant au téléphone un statut légendaire en tant que premier téléphone à porter la marque Android.

Mais à quoi ressemblait le T-Mobile G1 ? Quelles fonctionnalités, spécifications et innovations a-t-il apportées ? Qu’est-ce que les gens en ont pensé en 2008, et quelle influence a-t-il eu sur les téléphones Android à venir ?

Bien que nous puissions techniquement remonter jusqu’à l’époque de la formation d’Android, l’histoire du G1 n’a vraiment commencé qu’en 2005, lorsque Google a acheté Android pour environ 50 millions de dollars.

Désormais soutenus par l’énorme pool de ressources de Google, Andy Rubin (plus tard l’éphémère Essential) et d’autres fondateurs d’Android ont commencé à travailler sérieusement à transformer Android en un système d’exploitation mobile basé sur le noyau Linux qui pourrait prendre en charge Symbian, Windows Mobile et bientôt être iPhone OS (plus tard iOS).

Le monde a aperçu le premier prototype de téléphone Android à la fin de 2007. L’appareil de référence interne – nommé “Sooner” – a fait des comparaisons immédiates avec les téléphones Blackberry et même d’un coup d’œil, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

Bien qu’une fonctionnalité clé (jeu de mots absolument voulu) fasse son chemin vers le G1, une grande partie de la conception de Sooner a été abandonnée à la suite de l’annonce bouleversante de l’iPhone et de l’avènement de l’écran tactile. Le téléphone n’a jamais vu de sortie commerciale.

Pourtant, alors que beaucoup attendaient le premier “Google Phone”, le géant de la recherche avait secrètement des projets beaucoup plus ambitieux.

En tant que plate-forme ouverte et standardisée, Android a rapidement attiré l’attention des OEM tiers. Cela a abouti à la formation de l’Open Handset Alliance, qui comprenait les principaux fabricants de téléphones, opérateurs et fabricants de puces, chacun s’engageant à développer des normes ouvertes pour les appareils mobiles.

L’un de ces membres fondateurs de l’OHA était HTC, un OEM taïwanais qui, dans les années suivantes, verrait ses revenus et sa part de marché monter en flèche (avant sa chute plus récente) grâce à la plate-forme Android. HTC continuerait également à profiter d’une longue histoire de collaboration avec Google, qui comprenait des travaux sur le premier véritable « Google Phone », le Google Nexus One.

Mais cette relation a commencé avec le premier téléphone Android, lancé le 23 septembre 2008, le HTC Dream. Un peu moins d’un mois plus tard, le même téléphone a été mis en vente aux États-Unis le 22 octobre pour un prix de 179 $ appelé T-Mobile G1.

Concevoir

Il est juste de dire que regarder en arrière le G1 avec les téléphones d’aujourd’hui à l’esprit ne lui rend pas service, mais même en 2008, ce n’était pas exactement le combiné le plus flashy du marché.

Parfaitement décrit comme un téléphone qui ressemblait à “un gadget dans un film de science-fiction des années 1970 se déroulant en 2038” par Engadget au moment de sa sortie, le G1 n’a pas réussi à égaler l’attrait élégant de l’iPhone 3G, Sony Ericsson Xperia X1, Nokia N96 ou Blackberry Bold 9000, mais il offrait un facteur de forme relativement unique et une toute nouvelle expérience de système d’exploitation.

La pièce maîtresse du téléphone était son écran tactile capacitif TFT de 3,2 pouces avec une résolution de 320 x 480 (~ 180 ppi). Contrairement aux beautés presque sans lunette d’aujourd’hui, le G1 avait un rapport écran/corps d’un peu moins de 50 %, avec un rapport hauteur/largeur de 3:2.

Le rêve T-Mobile G1/HTC

Caché sous l’écran coulissant se trouvait un clavier QWERTY complet pour ceux qui n’étaient pas entièrement convaincus par ce futur écran tactile d’avant-garde.

En fait, le G1 n’avait pas du tout de clavier virtuel au lancement, ce qui signifie que les utilisateurs devaient faire glisser l’écran et utiliser le clavier QWERTY s’ils voulaient taper quoi que ce soit. Heureusement, une mise à jour ultérieure a ajouté la fonctionnalité très demandée.

Même en 2008, le T-Mobile G1 n’était pas exactement le combiné le plus flashy du marché.

Le téléphone comportait également cinq boutons physiques. En plus des boutons traditionnels de réponse et d’abandon d’appel, le G1 avait des boutons d’accueil, de retour et de menu.

Ceux-ci étaient tous situés sur le menton du téléphone, qui était légèrement incurvé pour garder le micro plus près de votre bouche pendant les appels – une bizarrerie de conception douteuse qui gênait presque toujours en essayant de taper sur le clavier.

Comme si cinq boutons ne suffisaient pas déjà, le téléphone disposait également d’un déclencheur dédié à l’appareil photo, d’une bascule de volume et profonde respiration une boule de commande cliquable. Oh trackballs, comme vous ne nous manquez pas du tout.

Mis à part un seul haut-parleur à l’arrière, le seul autre choix de conception notable sur le G1 était en fait la suppression d’un port très apprécié. C’est vrai, le G1 n’avait pas de prise casque 3,5 mm.

Dans ce qui semble terriblement prémonitoire aujourd’hui, le G1 obligeait les utilisateurs à brancher un adaptateur sur le téléphone pour utiliser une paire d’écouteurs standard, le coupable étant le port « ExtUSB » propriétaire du téléphone (qui était également compatible Mini USB).

Loin d’être le signe avant-coureur de la mort de toutes les prises casque, le G1 était une énorme exception à la règle. Plus tard, les téléphones Android adopteraient le port et ensemble, ils vivraient heureux pour toujours… jusqu’à leur divorce désordonné des années plus tard.

Caractéristiques et spécifications

Malgré la conception discutable du G1, il avait encore beaucoup à offrir sur le plan des fonctionnalités, et la majeure partie était due à cette toute nouvelle chose appelée Android… vous en avez peut-être entendu parler.

Même dans son état primitif de version 1.0 (Google n’a pas ajouté de surnom centré sur les collations avant la 1.1 Petit Four), Android offrait des fonctionnalités que la concurrence ne pouvait tout simplement pas égaler.

Écrans d’accueil personnalisables (jusqu’à trois au lancement), widgets, copier-coller, multitâche pour toutes les applications (y compris les applications tierces) ; certaines des meilleures fonctionnalités du G1 forment encore la colonne vertébrale d’Android aujourd’hui. L’inclusion d’un tiroir de notification, en particulier, a été un énorme pas en avant par rapport au système de notification désordonné des téléphones Apple.

Le G1 a également jeté les bases du modèle d’applications et de services de Google, qui rapporterait des milliards de dollars au cours de la décennie à venir.

Google Maps (alimenté par le GPS et une boussole intégrée, une première dans l’industrie), Gmail et YouTube étaient préinstallés, ainsi qu’un navigateur HTML de base qui s’ouvrait bien sûr sur la page d’accueil de la recherche Google.

Mais l’inclusion la plus importante était l’Android Market, une vitrine numérique qui s’est ouverte avec un peu plus d’une douzaine d’applications de fabricants tiers que nous connaissons maintenant sous le nom de Google Play Store. Il prendrait lentement de l’ampleur à mesure que d’autres développeurs rejoignaient l’équipe Android, offrant aux utilisateurs de G1 une source potentiellement infinie d’outils et de jeux avec lesquels jouer.

En ce qui concerne les spécifications brutes, les composants internes du G1 semblent risibles d’un point de vue moderne, mais ils avaient suffisamment de punch à l’époque. Le G1 était alimenté par un SoC Qualcomm MSM7201A avec un GPU Adreno 130 et soutenu par 192 Mo de RAM, 256 Mo de stockage interne (extensible jusqu’à 16 Go) et une batterie amovible de 1 150 mAh.

Sur le devant de l’appareil photo, le G1 arborait un jeu de tir arrière de 3,15 mégapixels avec mise au point automatique. L’enregistrement vidéo a été ajouté plus tard avec Android 1.5 Cupcake.

Qu’est-ce que les gens en ont pensé ?

T-Mobile a livré un million d’unités G1 au cours des six premiers mois aux États-Unis. Ce faisant, il a aidé Android à se hisser à la quatrième place du marché américain des smartphones avec une part de marché de 6% derrière Windows Mobile OS (11%), Blackberry RIM OS (22%) et iPhone OS (50%).

Malgré des ventes décentes, les critiques globales pour le téléphone étaient partout. Certains ont fait l’éloge des caractéristiques impressionnantes du téléphone (pour l’époque) et de la façon dont il a efficacement apporté l’écosystème de Google au mobile. D’autres ont critiqué le téléphone pour son design fade, la durée de vie de la batterie déplorable (un peu plus de cinq heures de conversation) et le nombre limité d’applications sur Android Market au lancement.

Le fil conducteur de toutes les discussions sur le G1, cependant, était Android, avec presque tous les fans et critiques convenant que le système d’exploitation était très prometteur et pourrait devenir un acteur important dans l’industrie mobile.

T-Mobile G1 : L’héritage du premier téléphone Android

Plus d’une décennie après la sortie du G1, Android a une emprise de fer sur l’industrie avec plus de 70 % de part de marché et des centaines de marques partenaires créant des appareils Android.

Quant au G1, son histoire s’est définitivement terminée en 2010 après l’arrêt de la production par HTC, avec Android 1.6 Donut comme mise à jour logicielle officielle du chant du cygne.

Bien qu’il soit loin d’être l’article fini, le G1 reste une partie importante de l’histoire d’Android et son influence est toujours visible dans l’ADN des Galaxies, Pixels et des nombreux autres téléphones différents que nous utilisons aujourd’hui.

Ainsi, la prochaine fois que vous sortirez votre téléphone Android bien-aimé de votre poche, pensez au téléphone légendaire qui a tout déclenché.

Aviez-vous un G1 à l’époque ? Partagez vos souvenirs dans les commentaires !

Note de l’éditeur: Ceci est une version mise à jour d’un article publié en 2018.