Se souvenir d’un aigle élégant, Glenn Frey

Glenn Frey, le grand musicien américain et membre de longue date de les Aigles, était la voix principale de « Tequila Sunrise », « Lyin’ Eyes » et de tant d’autres. Il a amassé six Grammys et des décennies d’admiration mondiale avant son triste décès le 18 janvier 2016, à l’âge de 67 ans.

Frey, né à Detroit le 6 novembre 1948, a été six fois lauréat d’un Grammy en tant que membre des Eagles, avec qui il a été co-fondateur, claviériste et guitariste en 1971. À ce moment-là, il avait acquis une expérience locale. chantant avec le héros du rock de Detroit Bob Seger, qui est resté un ami proche, sur son premier tube « Ramblin’ Gamblin’ Man » et en tant que membre du groupe de Linda Ronstadt. Là, il travaille d’abord avec Don Henley et les autres Eagles originaux Randy Meisner et Bernie Leadon.

Il a chanté le rôle principal sur trois morceaux du premier album éponyme des Eagles en 1972 qui a été produit à Londres par le producteur anglais Glyn Johns : « Take It Easy », une des premières marques du groupe qu’il a écrite avec son ami et colocataire Jackson Browne, « Sentiment paisible et facile » et « Chug toute la nuit ».

Alors que le groupe rencontrait de plus en plus de succès au cours des années 1970, Frey restait une partie intrinsèque de leur son, co-écrivant souvent avec Henley, qui était le chanteur principal des Eagles. Ils ont écrit des classiques tels que « Lyin’ Eyes », « Take It To The Limit » et la chanson titre de One Of These Nights de 1975. Frey a co-écrit sept des neuf titres de l’hôtel California, plusieurs millions de ventes, en 1977, chantant sur le « New Kid In Town », typiquement délicat et nuancé, composé avec Henley et le confident du groupe JDSouther, également un artiste accompli à part entière. droit.

En tant qu’artiste solo, Frey a connu un succès international majeur en 1984 avec « The Heat Is On » et un grand succès avec des singles tels que « You Belong To The City », « Smuggler’s Blues » et « True Love ». Le dernier de ses cinq albums solo, After Hours, est sorti en 2012.

Frey a construit une carrière solo réussie pendant la pause des Eagles dans les années 1980 et 90 avec les singles susmentionnés et d’autres, et des albums tels que No Fun Aloud et The Allnighter. Frey était alors une figure centrale de la deuxième phase du succès des Eagles, à la fois sur l’album et sur une série de tournées américaines et internationales très vendues, à partir de 1994.

À sa mort, la famille de Glenn, les autres membres du groupe et la direction ont publié un message sur son site Web qui disait : « Glenn a mené une bataille courageuse au cours des dernières semaines mais, malheureusement, a succombé aux complications de la polyarthrite rhumatoïde, de la colite ulcéreuse aiguë et de la pneumonie.

«La famille Frey tient à remercier tous ceux qui ont rejoint Glenn pour mener ce combat et ont espéré et prié pour son rétablissement. Les mots ne peuvent décrire notre chagrin, ni notre amour et notre respect pour tout ce qu’il nous a donné, à sa famille, à la communauté musicale et à des millions de fans dans le monde.

