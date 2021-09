Se souvenir quand Dana White a consolé un Conor McGregor meurtri et brisé après que Floyd Mayweather ait frappé la star de l’UFC

Lorsque Conor McGregor et Floyd Mayweather ont finalement été laissés seuls dans un ring ensemble, il est juste de dire que de nombreux fans sont restés abasourdis.

Après des années de combats verbaux, le temps des discussions était terminé et l’un des combats de boxe les plus lucratifs et les plus bizarres à avoir jamais eu lieu a commencé.

Floyd Mayweather et McGregor se sont affrontés pendant dix rounds en 2017

Malgré un début étonnamment positif lors de ses débuts en boxe, “The Notorious” s’est évanoui dans les derniers tours et a finalement été arrêté par l’arbitre Robert Byrd au dixième tour.

Bien qu’il ait perdu le combat, McGregor est parti avec sa réputation renforcée pour durer aussi longtemps qu’il l’a fait et après avoir bien regardé dans sa zone de confort à Las Vegas.

Alors que les interviews d’après-combat ont été menées avec grâce et un sourire ironique, l’Irlandais était pratiquement inconsolable dans les vestiaires puis dans les entrailles de la T-Mobile Arena.

Son équipe d’entraîneurs et sa famille ont désespérément essayé de rassurer McGregor, mais c’est le président de l’UFC, Dana White, qui a fourni les bons mots pour rassurer son homme vedette.

L’Irlandais était pratiquement inconsolable après la défaite

White a assuré à la star de l’UFC qu’il avait admirablement joué

Malgré une ecchymose en colère sur son œil gauche, gonflé et semblant de plus en plus en colère de minute en minute, White a rejeté la tentative d’excuse de McGregor et a assuré au champion du monde des deux poids qu’il était ” extatique “.

Après une étreinte du patron, McGregor s’est dûment dépoussiéré et s’est dirigé vers les clubs de Sin City pour noyer son chagrin et dépenser son argent durement gagné.

Quatre ans après leur rencontre épique, le joueur de 33 ans a révélé qu’il reproduirait la pression intense exercée sur lui par “Money” afin d’être mieux préparé.

“Je demanderais aux gens d’aller de l’avant dans le sparring”, a-t-il révélé lors de la séance de questions-réponses. « Surtout dans les derniers tours. Un corps frais en avant pour les quatre derniers tours.

Le chef de l’UFC a regardé “Money” arrêter McGregor

Bien qu’il reste à voir si nous reverrons McGregor ou Mayweather sur un ring de boxe, l’Irlandais intensifie certainement son programme de rééducation après s’être fracturé la jambe contre Dustin Poirier.

L’Irlandais a été laissé couché sur la toile à l’UFC 264 après avoir brisé à la fois son tibia et son péroné lors de leur combat de trilogie.

