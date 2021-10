Sea Girls partage un nouveau single entraînant « Again Again »

Sea Girls a partagé un nouveau single entraînant, « Again Again », donnant un autre aperçu de ce à quoi s’attendre de leur prochain deuxième album, Le mal du pays.

La piste suit « Malade,” qui a lancé la nouvelle ère du groupe indie londonien acclamé en août.

Dans un communiqué, le leader Henry Camamile a déclaré que « Encore une fois » traitait « d’essayer de personnifier l’intensité et la précipitation des excès de la vie [and] en accepter l’inévitabilité et la haine d’être ennuyeux. « C’est l’une des dernières chansons que j’ai écrites pour le nouvel album, ruminant mon adolescence », a-t-il ajouté.

La chanson déferle sur des riffs de guitare effrénés tandis que Camamile chante : « Je me sens mal le matin, mais je déteste être ennuyeux/Alors viens, je vais perdre mes amis/Encore, encore, encore, encore, encore.

Homesick, la suite du premier album de Sea Girls 2020 Ouvre ta tête, sortira le 14 janvier 2022. Il a été produit par le guitariste et chanteur de Hundred Reasons Larry Hibbitt, tandis que le célèbre producteur Jacknife Lee (The Killers, REM., U2) ont également contribué à la production du disque. Jonny Coffer (Panic! At The Disco, Ellie Goulding) et Cass Lowe (Chance The Rapper, Charli XCX) ont également travaillé sur le disque.

« Imaginez-nous enfermés dans le studio sous la pluie de Brixton en train de travailler à distance avec les producteurs sur l’album dans le Topanga Canyon en Californie », a déclaré Camamile à propos de Homesick. « Ce choc des mondes est le son de ce disque, l’ADN. Faire un album de cette façon, à distance et à 5 000 kilomètres de distance, était une idée folle et n’aurait pas dû fonctionner, mais c’est le cas.

L’album a été inspiré par le retour du leader dans sa maison d’enfance dans le Lincolnshire au milieu de la pandémie, où il s’est retrouvé à devoir aborder et réfléchir à des événements de son passé qui étaient à la fois bons et mauvais.

Le premier album de Sea Girls, Open Up Your Head, les a désignés comme l’un des nouveaux groupes les plus excitants du Royaume-Uni et les a vus se classer parmi les trois premiers dans le classement officiel des albums britanniques.

Réputé pour ses concerts bruyants, le groupe est actuellement à mi-chemin de leur report tournée à guichets fermés de l’Académie britannique qui culmine avec leur plus gros titre à ce jour dans une Brixton Academy à guichets fermés.

Homesick devrait sortir le 14 janvier 2022 et est disponible en pré-commande.

Dates de la tournée européenne Sea Girls 2022

24 mars Allemagne Munich Strom

25 mars – Allemagne Cologne Louxor

26 mars – Pays-Bas Amsterdam Melkweg

Lun 28 Allemagne Berlin Trou 44

29 mars – Danemark Copenhague Hotel Cecil

30 mars- Allemagne Hambourg Molotow

1er avril – Belgique Bruxelles Ancienne Belgique

2 avril France Paris Nouveau Casino