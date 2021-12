Sea Girls partage une vidéo lyrique inspirée de la Brixton Academy pour sa ville natale

Filles de la mer ont partagé la vidéo des paroles de leur dernier morceau « Hometown » – extrait de leur nouvel album très attendu Homesick – sorti le 25 mars 2022 sur Polydor. La vidéo lyrique montre des images du récent spectacle complet du groupe, à guichets fermés, au Royaume-Uni O2 Academy Brixton, avec The Telegraph déclarant que « le spectacle ressemblait au début de quelque chose de brillant et de moderne ». Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

« Chaque ville natale a sa propre identité – toutes sont passionnantes et enrichissantes à visiter pour différentes raisons », déclare le leader Henry Camamile. « Nous avons fait cette vidéo à partir d’images d’un spectacle de la tournée – ce n’est qu’une de ces histoires spéciales. Nous voulons faire partie de votre histoire, vous faites déjà partie de la nôtre.

Créé à l’origine par Clara Amfo sur Radio 1 en tant que single Future Sounds, « Hometown » résume pleinement l’esprit du disque et est un ouvreur d’album dont on peut être fier. Écrit le premier jour à la maison d’Henry pendant la pandémie, c’est une déclaration d’intention épique, avec des crochets de la taille de Killers – mais une qui est également réelle, fondée et axée sur les moments forts des adolescents dans les plaines du Lincolnshire.

« Hometown » est l’une des chansons les plus importantes que j’ai écrites », déclare Henry. « Il s’agit de personnes que j’ai connues en grandissant et qui ne sont plus là. Je dis ‘Je te vois’ – c’est un clin d’œil à eux. Je suis reconnaissant pour la vie et je ne vais en aucun cas la compromettre. »

En plus de la nouvelle vidéo lyrique d’aujourd’hui, le groupe a également récemment annoncé une série de neuf performances spéciales en magasin au Royaume-Uni pour célébrer la sortie du nouveau disque. Venir dans les villes du Royaume-Uni en mai, ce sera une rare chance de voir le groupe de près et personnellement.

Sea Girls, l’un des groupes de guitare les plus excitants à avoir émergé ces derniers temps, sont les porte-flambeaux de la prochaine vague. Offrant des hymnes à chanter en chœur pour les masses, le voyage du groupe est bel et bien en route.

SPECTACLES DE L’UE :

mars 2022

Jeu 24 : Allemagne Munich Strom

Ven 25: Allemagne Cologne Louxor

Sam 26 : Pays-Bas Amsterdam Melkweg

Lun 28 : Allemagne Berlin Trou 44

Mar 29: Danemark Copenhague Hôtel Cecil

Mer 30 : Allemagne Hambourg Molotow

Avril 2022 :

Ven 1 : Belgique Bruxelles Ancienne Belgique

Sam 2: France Paris Nouveau Casino

SPECTACLES AU ROYAUME-UNI :

Mai 2022 :

Mar 3: Manchester, Gorilla

Mercredi 4 : Liverpool, East Village Arts Club (Records hors phase)

Jeu 5: Preston, Blitz Club (Action Records)

Sam 7 : Dundee, l’église (Assai Records)

Dim 8 : Sheffield, Foundry (Bear Tree Records)

Mar 10 : Bristol, Fleece (Rough Trade)

Mer 11 : Bournemouth, ancienne caserne de pompiers (Vinilo Records)

Jeu 12 : Kingston, Pryzm (Banquet Records)

Dim 15 : Nottingham, Les salles de sauvetage (Rough Trade)

DATES DU FESTIVAL AU ROYAUME-UNI ET DANS L’UE :

Juin 2022 :

Sam 4 Live à Leeds: Dans le parc, Temple Newsam, Leeds

Ven 17 Festival de l’île de Wight, Royaume-Uni

Sun 19 Pinkpop Festival, Pays-Bas

Juillet 2022 :

Ven 8 NOS Alive Festival, Portugal

Dimanche 17 Benicassim Festival, Espagne

Sam 30 Y Pas Festival, Derbyshire, Royaume-Uni

Dim 31 Kendal Calling, Cumbria, Royaume-Uni.

Précommandez Sea Girls’ Homesick, sortie le 25 mars.