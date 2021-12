Sea of ​​Stars arrive sur Switch Holiday 2022

Mer d’étoiles, le RPG tant attendu se déroulant dans l’univers The Messenger, a enfin une date de sortie Switch pour fin 2022 via une annonce de la dernière vitrine Indie World. De Sabotage, le développeur de The Messenger, Sea of ​​Stars servira de préquelle à ce jeu et mettra également en vedette le compositeur invité Yasunori Mitsuda, connu pour son travail sur les bandes originales de Chrono Trigger, Chrono Cross et Xenogears, pour n’en nommer que quelques-uns .

L’histoire se déroule avec deux enfants du solstice, un moine lunaire et un danseur de lame solaire, alors qu’ils combinent leurs pouvoirs pour créer la magie de l’éclipse, la seule chose qui puisse résister aux monstres de l’alchimiste connu sous le nom de Fleshmancer. Le style artistique est fait dans un magnifique hommage dessiné à la main aux RPG japonais. Les plus gros personnages et ennemis sont particulièrement impressionnants en mouvement.

Dans le prolongement de The Messenger, Sea of ​​Stars est particulièrement excitant parce que The Messenger a vraiment fait preuve d’une profonde compréhension des genres rétro et les a transformés en quelque chose d’intéressant et de nouveau. Si la même ingéniosité est versée dans Sea of ​​Stars, les fans de RPG pourraient avoir quelque chose de vraiment spécial entre les mains.

Sabotage a annoncé Sea of ​​Stars en 2020 et a lancé un Kickstarter pour le jeu, qui a été financé en moins de 7 heures. Il est sûr de dire qu’il y a une énorme demande pour ce jeu, et l’excitation que nous allons enfin pouvoir y jouer l’année prochaine est palpable.

La sortie de Sea of ​​Stars est confirmée pour le Switch in Holiday 2022 et sortira également pour PC.