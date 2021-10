Sea of ​​Thieves a attiré 25 millions de joueurs

Sea of ​​Thieves, le jeu de pirates Rare et Microsoft, a été joué par plus de 25 millions d’utilisateurs à ce jour.

Dans un article sur Xbox Wire, le producteur exécutif du titre, Joe Neate, a déclaré que le jeu avait atteint cette étape un peu plus de trois ans et demi après sa sortie en 2018.

Le développeur a déclaré que cette croissance avait été aidée par l’introduction des nouvelles façons de publier du contenu de Rares Seasons, ainsi que par l’événement crossover de Sea of ​​​​Thieves avec Pirates des Caraïbes.

« Aux 25 millions de pirates qui se sont lancés jusqu’à présent sur Sea of ​​Thieves, merci », a déclaré le développeur Rare sur Twitter.

« Voici les voyages que nous avons partagés, les ennemis que nous avons vaincus et les histoires qui nous attendent alors que nous naviguons vers le futur. »

Le titre a attiré cinq millions d’utilisateurs au cours des sept derniers mois. Sea of ​​Thieves a été lancé en 2018 pour Xbox One et Microsoft Store sur PC, avant de venir sur Steam en juin 2020.

Il convient de noter qu’en raison du fait que Sea of ​​​​Thieves fait partie du Xbox Game Pass de Microsoft, ce qui signifie que les 25 millions de joueurs ne se traduisent pas nécessairement par 25 millions de personnes qui ont acheté le titre. Bien que nous ne soyons pas sûrs que cela compte vraiment dans l’industrie des jeux modernes.

