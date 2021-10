Sea of ​​Thieves célèbre avoir atteint 25 millions de joueurs en distribuant de l’or et des doublons

Microsoft et Rare ont annoncé une nouvelle étape pour Mer des voleurs.

Selon les derniers chiffres, le jeu pirate compte désormais plus de 25 millions de joueurs. Le chiffre est en hausse par rapport aux 20 millions signalés en mars de cette année, ce qui signifie que le jeu a gagné 5 millions de joueurs supplémentaires en l’espace de sept mois.

Selon les entreprises, l’introduction de Seasons et le croisement avec Disney’s Pirates des Caraïbes dans Sea of ​​​​Thieves: A Pirate’s Life peuvent être attribués à l’énorme afflux de joueurs.

Pour célébrer le cap des 25 millions de joueurs, quiconque jouera à Sea of ​​Thieves entre le 19 et le 26 octobre recevra un bonus de connexion spécial de 25 000 pièces d’or et 25 doublons. En plus de cela, un joueur choisi au hasard qui remet un trésor pendant cette période gagnera un paiement de 25 millions d’or.

Depuis la sortie du jeu, de nombreuses fonctionnalités et ajouts ont été appliqués tels que la pêche, la cuisine, Tall Tales, les costumes d’équipage, les animaux de compagnie, plus de 100 emotes, les cabanes, la réanimation, les sirènes, le Plunder Pass, les routes commerciales des émissaires, les forts de la fortune, l’accessibilité mises à jour, et bien plus encore.

Sea of ​​Thieves a été initialement publié en 2018 pour PC et Xbox One avant de se diriger vers Xbox Series X/S en novembre 2020. Si vous voulez l’essayer, vous pouvez y jouer gratuitement avec Xbox Game Pass.